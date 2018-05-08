月薪十萬成天混，因為恁爸大詩人──唐朝詩人薪水很好嗎？

文：祁立峰

關於新世代的困境，22K的惡法，什麼台灣年輕人缺乏狼性，社會hen公平等等這類的話題，其實已經討論了好幾年（#喂不是說好不戰這個）。更慘的是每當有些人被破格任用拔擢，當上了什麼總經理還董事長的，就會被人家檢討每個月爽領多少之類的。

其實上班族都知道薪水算是隱私的一部分，不好隨便問，雖然過年還是會被一些白目長輩出來說三道四。但其實唐代詩人，尤其是中唐新樂府那一掛，強調詩歌要應時而作，要阿嬤都看得懂的詩人，倒是常常在詩裡曬月薪。

我最近教到元稹〈遣悲懷〉這首悼亡神詩。第一首最後兩句「今日俸錢過十萬，與君營奠復營齋」，說來情感很真摯，但實在白話到ㄎㄅ又傻眼，讓人想回「元稹，母湯喔」，這兩句詩直接翻譯就是「現在月薪破10萬，只能給你辦後事。」之前《讀古文撞到鄉民》寫元稹這裡的情感，是只能共貧賤卻無緣共享樂的悲摧，對亡妻有種類似「可惜不是你╱陪我到最後」的無奈，但過去這首詩繫年一般是在元和六年（811），當時元稹轉任監察御史，終於算是當了個像樣的官，於是想到沒機會讓亡妻過好日子，不禁悲從中來。

但監察御史月薪甘有十萬摳嗎？過去國學大師陳寅恪就曾經檢討過這件事，說御史頂多四、五萬，認為元稹不會灌水嘴豪那麼誇張，所以此詩應該作於元和十三年（818），元稹任通州司馬兼領州務，加上額外加給，差不多八、九萬，澎風一下說十萬也還說得過去。

想到古人的薪水就覺得這話題滿妙的，於是我就隨手查了一下。一查不得了，元稹和他的老基友白居易原來都不怕月薪被人家知道，尤其我們熟悉的老白，寫了N首關於自己不同時期的薪水變化。起初白居易剛來到天龍國長安，被人家嗆說你南部人別來亂，隨後他秀出自己的文章，周遭傻眼貓咪，於是老白就閃電移籍長安，開始他的小官吏奮鬥史。

白居易第一個做的官叫做「校書郎」，這是一個九品小官，也是進士科出身的文人經常初任的官職，他在〈常樂里閒居偶題〉詩中寫到：

茅屋四五間，一馬二樸夫。俸錢萬六千，月給亦有餘。既無衣食牽，亦少人事拘，遂使少年心，日日常晏如。

白居易說他月薪雖然16K，但感覺錢夠用就好，於是每天都充實又快樂。這時候長輩就會跳出來罵說，安安，你才16K你覺得滿足了，請問是不是缺乏狼性？但仔細看這首詩前面說的——茅屋就有四五間，有配車配司機，其實這待遇很不錯了（謎之聲：月領30K只能住茅房⋯⋯）。

苦幹實幹了幾年之後，白居易升遷到了左拾遺，他又把工作量和薪水誠實地說出來：

月懶諫紙二千張，歲愧俸錢三十萬。

這這這，個每月繳交諫書兩千張稿紙，我們大致算一張稿紙寫個一百字好了，那就是20萬字，然後每年年薪30萬，平均每個月還不到三萬，平均下來稿費一字才0.15元，實在有點辛酸（看向編輯）（嚇到吃手）。但重點還是古早錢比較有價值，如果三萬是美金的話這稿費其實還算不錯了。接著白居易當了翰林學士，兼任京兆尹的戶曹參軍，這時候他薪水也開始大提昇：

俸錢四五萬，月可奉晨昏。潭祿二百石，歲可盈倉困。

咱們老白的月薪飆到四、五萬，還有以食物穀物代償的制度，可以說越領越多，開始進階成為爽爽領高薪、待退領年金的八百壯士（我又在公鯊小）。接著他當蘇州刺史，「十萬戶州尤覺貴，兩千石祿敢言貧」；當賓客分司，寫「俸錢八九萬，給受無虛月」。至於最扯的大概是老白晚年轉任太子少傅，他寫了一首〈從同州刺史改授太子少傅分司〉：

承華東署三分務，履道西池七過春。歌酒優遊聊卒歲，園林蕭灑可終身。留侯爵秩誠虛貴，疏受生涯未苦貧。月俸百千官二品，朝廷雇我作閒人。

每天到晚就是瀟灑地逛逛園林，每年到頭就是悠哉地唱歌喝酒，真是感慨啊。月薪十萬、官居二品，朝廷還雇我這個能撈就撈、能混就混的閒人。喂喂，你老哥講話會不會太直接了？鬼島的祕密都被你說出來，以後大家還怎麼混下去（讀過後本魯也一時就詩興大發，寫了一句「年薪還沒破百萬，學校雇我作廢人」）。總之老白就是這樣一個鐵漢子真男人，薪水多少也不怕人家知道，洪邁《容齋隨筆》曾經稱讚他：

白樂天仕官從壯至老，凡俸祿多寡之數，悉載於詩，其立身廉清，家無餘積，可以蓋見矣。

這種曬月薪的炫耀或哭哭的行為，在往後得到頌讚。大概就是現在什麼《公務人員財產申報法》或《公務人員財產來源不明法》的由來。不過這篇介紹這些也就是搞笑一下，畢竟我們現在物價不同於唐代，而學者也注意到，中唐之後由於社會開始動盪，物價開始起伏，也面臨通膨等現象，所以這種月薪年終什麼的，大家參考一下就好，其實社會還是hen公平（又在講贛話），不要拿來亂戰古人現代人就好。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺