【圖輯】不只「粉紅火山灰」，夏威夷規模6.9強震後，岩漿從柏油路面衝出

（中央社）夏威夷大島4日再度發生一連串地震，其中一起規模6.9，威力為自1975年以來最大，導致幾勞亞火山再度噴發。

美國地質調查所（USGS）說，近日夏威夷大島測到上百起大小規模不等的地震後，幾勞亞（Kilauea）火山於當地時間3日下午4時45左右（台灣時間3日晚間10時45分）開始噴發。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 數場地震後，夏威夷幾勞亞火山於當地時間3日下午4時45左右噴發出大量粉紅色火山灰。Photo credit: Reuters / 達志影像

4日，夏威夷大島再度發生地震。美國地質調查所說，這起地震是在當地時間4日中午12時32分發生（台灣時間5日上午6時32分），震央在幾勞亞火山南方，甚至有熔岩冒出，流入住宅區，迫使數以百計的民眾撤離。路透社稍早報導地震規模是5.8，後來上修至6.9。

透過空拍影像可以看到一條岩漿裂縫，伴隨著白色蒸汽，燒毀樹林。

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美國地質調查所在推特說：「這次震央幾乎跟1975年規模7.1地震相同。」法新社報導，當年造成兩人死亡與28人受傷。

夏威夷郡民防局表示，地震發生在火山附近的陸地，威力不足以引發海嘯。但也表示發生最新地震不久前，地面出現新的裂縫，目前共在住宅區發現四條裂縫。民防局說，雷拉尼（Leilani）與拉尼普娜花園（Lanipuna Gardens）住宅區人口約有1700人，公共工程官員通報路上裂縫冒出蒸氣與熔岩後，當局命令居民撤離。

雷拉尼住宅區的一條柏油路，先是出現細微裂縫，冒出白色蒸汽。

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隨後出現大裂縫，岩漿從裂縫中湧出，完全阻斷道路。

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哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，目前沒有傳出人員受傷，但今天至少有100人待在避難處，據信將有更多民眾疏散。

民防局表示，已開放兩個緊急避難處收留撤離民眾，州長伊藝（David Ige）指示夏威夷國民兵提供緊急援助。

紅十字會開設緊急避難所，收留雷拉尼與拉尼普娜花園住宅區的住戶。

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外交部領事局也在台灣時間4日發布公告，表示夏威夷州已發布緊急命令，提醒國人，審慎評估近期前往夏威夷島之必要性，倘非必要宜儘量避免前往該島，並呼籲已在夏威夷島的國人注意人身安全。

《自由時報》報導，幾勞亞火山，是夏威夷島上最知名且活躍的火山，屬於岩漿黏著度較低的盾狀火山（shield volcano）。1983年起，火山活動持續不斷，不少夏威夷當地居民視基拉韋厄火山是火山女神的駐地。根據統計，20世紀內，該火山就噴發了52次。

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核稿編輯：楊之瑜