「敬鵬大火」專案會議討論了4個重點，第一步要普查「高風險場所」

桃園市敬鵬工廠大火造成五名消防員殉職，昨（4）日，檢方首度勘驗火場，內政部也召開專案會議，會中裁示，立即普查高風險場所，並要求消防機關將「工廠危險物品位置資訊」納入火災搶救計畫。此外，部分敬鵬勞工在大火後被無預警調職，桃園市勞動局表示，已發函要求業者依法作業。

4月28日，桃園市平鎮區敬鵬工廠發生大火，五名消防員殉職，1日，內政部便召開記者會，表示將針對敬鵬大火召開專案會議。

（中央社）內政部昨（4）日由邱昌嶽主持召開第一次專案會議，會議一開始即說明，依消防法規定，火災原因調查權責機關為桃園市政府，這次會議主要目的在研提策進作為。

內政部長葉俊榮也出席會議說，會議討論重點在於制度檢討，不是狹隘地侷限於消防制度，而是借鏡案件全方位檢討，提出整體策進公共安全策略；桃園市長鄭文燦也與會說明搶救過程及復原情形

會中討論重點包括：

消防人員安全防禦訓練：辦理消防人員安全防禦訓練，加強化火場狀況判斷、受困求救機制等技能。

救災機器人：災害現場環境漆黑且濃煙毒氣瀰漫，可運用救災機器人偵測火場燃燒狀況協助救災，避免人員損傷。

建築管理：發生事故建築物屬早期建物，疑管道間區劃不完整，導致延燒迅速，應強化建築管理作為。

化學物品資料系統：包括經濟部、勞動部、環保署與消防署，都各自從各自角度對化學物品進行規管，但橫向連結不夠，應整合各部會化學品相關管理資訊，提供消防指揮官現場研判。

內政部今天透過新聞稿說明，邱昌嶽裁示短、中、長期事項。短期措施部分，立即普查高風險場所，聯合相關權責機關檢查高風險場所，於法令有規範部分，立即實施全面性普查；法令尚無完整規範部分，應立即輔導改善，強化工廠安全管理。

邱昌嶽也要求訂定行政指導綱領，將邀行政院環境保護署、經濟部與勞動部等機關共同研訂「使用化學品工廠應提供廠區化學品種類及數量配置圖行政指導綱領」，要求各縣市消防機關將工廠危險物品位置資訊納入火災搶救計畫，加強查核及演練。

中、長期部分，擬修正「工廠危險物品申報辦法」、「毒性化學物質管理法」及「消防法」，由權管機關修正法令，制度面落實工廠化學品資訊揭露及管理功能。

內政部說，會議後將另擇適當時機前往現場勘查，釐清現場狀況，提出具體改善意見，形成全方位制度性策進方案。

《中央社》報導，桃園地檢署檢察官在4日首度勘驗火場，但因為內部高溫未退，加上火場環境傾斜嚴重，崩塌的水泥石塊散落。目前僅發現。消防員逃生水帶零星散落各處，部分遭燒融，檢方將進一步釐清燒融的時間點，預計未來幾天還要分多次進入勘驗，才可能釐清消防員受困的因素。

敬鵬勞工被調職，通勤超過三小時，加班費短少

敬鵬大火除了燒出消防漏洞，也影響敬鵬公司上千名員工的勞動權益。

《聯合報》報導，敬鵬工業在桃園平鎮共四處廠區，1、2、3、5廠共有本地員工2,278人、移工481人，大火受創嚴重的2、3廠遭勒令停工，難以復原，兩廠約有千名員工無法回原廠上班，近日陸續被安排到其他廠區工作。

市議員王浩宇說，4日下午約40名敬鵬員工到服務處陳情，年紀20多歲到50多歲，分別住在龍潭、平鎮或中壢等地區，有員工不滿被調往蘆竹區，每天得花三小時通勤，等同過去加班時數全拿來通勤，舟車勞頓還變相減薪。

《自由時報》報導，一名在成型部門上班的員工說，公司前一天才通知要改地點上班，期間完全沒有協調及溝通，「在平鎮廠時有工作八小時、加班四小時及獎金另算的規定，但調到桃園後卻憑空蒸發，薪水一下少了好幾千元」。

一名住在龍潭區，在平鎮三廠工作將滿五年的員工表示，大火後公司雖備有接駁車，但調職後她每天上班「一趟得超過2小時，根本是逼我離職」。

《聯合報》報導，桃園市政府勞動局長王安邦說，2日已聯繫敬鵬的人資部門，確定員工4月薪水如期發放，5月薪資尚無確切說明，至於工作調度，依勞基法規定，變更工作地點必須徵得員工同意，前天已發函要求業者依法配合。

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