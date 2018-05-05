女主播「戴眼鏡」報新聞有多困難？韓國女生沒化「全妝」就等於「不專業」

4月，一名韓國女性主播，突破電視台不成文規定，帶著一般眼鏡上鏡頭報新聞，她突破「性別框架」的行為獲得不少同業讚賞，甚至影響了濟州航空。其實，不只是主播，在韓國，女性只要戴眼鏡或沒化全妝工作，都會被認為「不專業」。

韓國電視台男性主播在報新聞時戴眼鏡是家常便飯的事，但4月12日，韓國三大電視台之一的MBC《今日新聞》主播林賢珠，戴著眼鏡上鏡頭，成為韓國少數配戴一般眼鏡的播報新聞的女性主播。

當天，在林賢珠在他的的IG上寫道：「今天我戴著眼鏡播報新聞，因為不需要戴假睫毛，所以化妝輕鬆多了，而且眼睛比較不會那麼不舒服，也不再需要每天使用眼藥水了。」從MBC的新聞片段也可以看見，林賢珠全程戴著眼鏡報新聞。

4月13日，林賢珠在IG上發文解釋，為了播報晨間新聞，她總是必須凌晨就起床，每當睡眠時間嚴重不足、準備時間過短時，她都會閃過「戴一般眼鏡就好」的念頭，林賢珠說，直接戴一般眼鏡，也能讓她花更多時間和心力準備新聞。她也說，「相信觀眾關注的，會是新聞的品質，而不是主播的外表。」

《自由時報》報導，事後林賢珠接受韓聯社訪問時表示：「男主播可自由選擇戴眼鏡，為何女主播不可？」林賢珠表示，是這不僅因為配戴隱形眼鏡會令眼睛過度疲勞，同時也希望向韓國社會發出訊息。不少新聞從業人員，都在社交網路的讚賞她突破性別框架的行為。

中國《新浪新聞》報導，林賢珠的行為也帶起了一股趨勢。24日起，南韓廉價航空公司濟州航空宣布，允許空服員佩戴眼鏡和指甲彩繪。濟州航空發言人指出，這樣的規定，能讓空服員更自在，服務品質也將有所提升。

韓國女性沒化全妝、配戴眼鏡，都會被認為「不專業」

像濟州航空或MBC新聞台這樣，允許女性員工佩戴一般眼鏡工作，對韓國社會而言，都是很大的突破。

《天下雜誌》報導，在南韓，女性工作時不化全妝或配戴眼鏡，都會被認為「沒有完全準備好」，因此被視為不夠專業；但男性就不必面對這樣的期待。

《韓民族日報》引述就業網站Career的研究顯示，接受調查的552位南韓勞工中，有60%表示他們不曾見過女性同事在上班時佩戴眼鏡，更有3/4的受訪者亦表示，如果他們戴上眼鏡，其他人就會對此發表評論。

《香港01》報導，韓國企業強制要求女性戴隱形眼鏡上班並非新鮮事，部分韓國戲院甚至規定，連兼職的女性員工，也不能在工作時戴一般眼鏡。

南韓電視台更強調女主播外貌，女主播被當作「陪襯」

而這樣要求女性注重外貌的狀況，在電視台更為明顯。

曾任於韓國科技公司工作，目前擔任台灣記者的《換日線》專欄作家林芳穎指出，其實台灣電視台，也有同樣的情況，由於攝影棚裡面燈光特別強，無論男女主播通常都必須化特別濃的「主播妝」，如果戴上眼鏡，就會把妝遮掉，因此台灣也有主播台禁止戴眼鏡的不成文規定。

但特別的是，男性主播正好相反，林芳穎就曾聽說一位台灣的男性主播，因為長相娃娃臉，被主管建議戴上眼鏡，好讓他看起來比較「專業」。

林芳穎也提到，「在講求『團結』的韓國社會突破框架，的確需要『勇氣』」，尤其韓國女性在主播台，通常都是擔任「花瓶、陪襯」的角色。因此林芳穎猜測，林賢珠自作主張戴上眼鏡後，如果觀眾反應不佳，她很有可能因此被撤換掉。

韓國獨立記者楊虔豪也曾在《想想論壇》撰文指出，相較於台灣的主播台「女性獨大」，南韓電視圈體系與日本更為接近，因此相對保守。南韓電視台的黃金新聞時段，50年來，向來維持著「一男一女」的播報模式，男主播通常都是資深記者或新聞部主管，女主播則負責比較後段、軟性的報導。直到2015年，南韓才出現電視史上第一位「單獨」播報晚間新聞的女主播。

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核稿編輯：楊之瑜