該退出校園的是「政治」，還是「政治力」？

文：劉昱佑（台大學代會前學生代表）

政治不可能退出校園。

政治是權威的價值分配（D. Easton, 1953: 129）所以只要涉及權力和分配的場域，都是政治。因此我不懂這場運動的核心訴求，何以定位在政治退出校園？

亞里斯多德認為人是政治動物，因為我們每天都要面臨分配問題。簡而言之，三五好友分享零食，就是政治問題，所以我們根本無法自政治問題中抽離。

群眾會開始厭惡政治，蓋可歸因於威權統治的遺緒、兩黨鬥爭的惡果，造成普羅大眾對於政府體制的政治活動感到極度反感，面對意識形態相左之人、政黨人士，時常口誅筆伐，甚至揮動拳腳，台大的校園陳抗場合便爆發了多起肢體衝突，殊為遺憾。

有鑑於此，我們沒有必要否認政治是生活的一部分，因為正如范雲在2015年說的，政治是為了更好的生活。況且，當今總統也多次表示：「沒有人要為自己的意識型態道歉。」我們應該誠實面對自己，更須尊重反對意見的聲音。

台大城鄉所教授畢恆達在《空間就是權力》一書曾經說過：空間是身體的延伸、自我認同的象徵，更是社會文化與政治權力的角力場。因此空間的支配就是政治問題。

在這些自稱校友的年長者高呼大學自主的同時，似乎有過一絲顧慮？不只人事上的自主，師生所高度關心的還有整體校園的舒適程度，以及校園空間的自主權力。在我入學之初，學長姐就時常嘲諷台大淪為公園，而非大學。其實台大並不反對與周遭居民維繫良好的互動關係，而是頻繁且大範圍的休憩活動在校園各處舉行，或許已經侵犯到學術本身所具備的莊嚴性。

雖然我認同議題無法乾淨切割，衝撞與融合再所難免。舉例來說，中國新歌聲事件若無獨派團體打頭陣，在旁圍觀的學生根本沒有衝上台前的勇氣。但值得注意的是，台灣獨立與維護草皮兩者的主張並無強烈對立，而大學自主與空間的權力卻呈現高度分歧，這場運動可能因為陷入價值矛盾而終以無聞。

Photo Credit: neverbutterfly CC BY 2.0

議題不可能乾淨切割，會有外人來是正常的，即便有價值矛盾，但這不是重點，我們不必要求參與者具有一致的自我審查標準，反之更該聚集起來，抵擋可以改變現狀的政治力。從以往的威權政府到當今的教育部，他們都擁有足夠的力量可以改變或支配台大的現狀。我想，幾乎在場的所有人都缺乏這樣的角色。

縱使互相叫罵、指責對方之謬，但這不正是權威者最希望的結果？因為也唯有如此，他們才能掌握裁決爭端的最終權力。我們真正需要對付的是具有直接改變現況權力的政府，而非價值矛盾的人，是該喚起周遭的人們的關心，而非弱弱相殘。

這才是尋求解方之始。

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