推銷員來家裡死賴著不走，可以告他嗎？

阿賢在一次偶然機會下參加了直銷說明會，儘管對會中所謂的運作模式與獎金制度有聽沒有懂；但阿賢知道重點只有一個，那就是多拉一點人來當下線絕對錯不了。為了達成這個目標，阿賢從自己居住的地方開始挨家挨戶的拜訪。

由於阿賢的住家附近多半是透天厝，所以阿賢通常是隔著紗窗喊聲以後，就直接拉開紗門進入他人家中。在某次開發客戶中，惹起家中男主人不高興，請阿賢儘速離去；但阿賢不知哪來的膽子，也或許是認為女主人對產品很有興趣，因此遲遲不肯走。

請來送不走的神，也可能算侵入住居罪

雖說現在網路購物相當方便，但傳統的推銷拜訪方式，在中南部還是有一定的作用。不僅如此，很多辦公大樓有時也會被「不速之客」入侵推銷。至於推銷內容可說是百花齊放，例如百科全書、天然面膜、無毒食品及健康瘦身等等。

當然，面對這些「不速之客」通常都是直接請他們離去，而他們多半也相當識相。僅有少許的經驗中，因為對某些產品確實有些興趣，因此花了些許時間聽推銷員介紹，但之後卻有讓我有「請神容易送神難」的感慨啊！

作為一名律師，日常生活其實最討厭談法律！所以面對上述情況，僅能用冷屁股去貼他的熱臉，希望推銷員自己知難而退了。但如果推銷員真的發揮小強精神，打死不退，恐怕也會有刑事責任的。

簡單的說，大家都知道有《刑法》有一條「侵入住居罪」的規定，而多數人的基本理解是停留在犯罪人一開始的「非法入侵」，但其實它有一個雙胞胎兄弟（無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者）存在，我稱為「滾出地盤罪」。例如故意躲在廁所等百貨公司關門就很有可能成罪。

這一條罪的條文有「無故」兩個字，所以法院曾經有過的案例是，債權人跑到債務人家中討錢，之後債務人應該是很不爽，所以用「滾出地盤罪」對債權人提告。而債權人則是主張：「我沒有無故啊！我是去跟賴皮鬼要錢，所以是有正當理由。」

Photo Credit: Corbis/達志影像

那大家覺得誰有道理呢？關於這個問題，法院認為要「綜合情況、客觀判斷」，意思就是要個案判斷，沒有一定標準存在。但我提醒大家，不管你覺得自己多站得住腳，去別人的地盤要東西時，切記一句話會比較好：「強龍不壓地頭蛇」。

我舉個例子，若債務人已經說我會還你錢，請你不要在家裡，當著我的孩子面前讓我難堪，而你在聽到這些話以後，卻仍不願離去債務人家中，一定要繼續當面數落債務人時，這種「得理不饒人」的態度，恐怕已經足夠讓你成罪了。

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本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文ㄒ

責任編輯：丁肇九

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