請先回答這些問題，再告訴我是否支持「陪審團制」

文：林致宇（現任教育部課程審議委員、靜宜大學生態系雙主修法律學生）

五月五日陪審團推動協會上凱道訴求司法改革納入陪審團制度。近年來，台灣人民民主意識抬頭，很多制度都已經納入人民參與跟多元化參與的制度，此舉相當值得肯定，筆者本身也是因為具備學生的身分，才得以加入教育部課審會，藉由多方觀點，達成共識，是現代國家民主化社會的趨勢。

但究竟司法的審判是否也該讓人民參與的空間？原則上我是肯定的，但是司法審判終究是一門極其複雜，且定人生死的公權力，如此參與制度的設計不可不慎。

何謂參審？又何謂陪審？

陪審團員跟參審員都一樣是由非法律專業人士擔任，不同之處在於陪審制採的是水平分工，而參審則是合議制。所謂的水平分工，也就是分為「事實認定」與「法律適用」，事實認定由陪審團評議，評議之結果（就是有罪無罪），交給職業法官適用法律並量刑（此可參照姜世明所著《法院組織法》修訂五版156頁）換言之，就是由人民來認定是否成立犯罪的事實做出評議，確認事實之後交給職業法官就法條的適用來量處刑責。

而這正是可怕之處，如果探究刑法上最高且無可動搖的原則是什麼？無罪推定、罪疑唯輕、罪刑法定，這三者極其重要。但回過頭再看看我們社會普遍民眾的司法期待是什麼？無論從社會氛圍乃至網路討論，多半憑藉個人情感作為認定，在證據未明之前，也未以詳加查證，就喊殺喊打，而這些都是在陪審制度的事實認定範圍，以目前的社會法治素養來說，會認定出怎樣的事實呢？筆者不敢想像。

歐陸法系與海洋法系，究竟差在哪裡？

陪審團制度的起源是海洋法系的制度，而現今中華民國刑法，則是在清朝末年繼受德國與日本法而來的，所以是歐陸法系，這兩個法系最大的不同在於歐陸法系以成文法為主，海洋法系以不成文法、習慣法為主。

成文法的法體制會以法律由非常詳細的明文規定，法官只能藉由已經被歸類出的標準來判斷事實的認定，我們稱之為構成要件，當專屬的構成要件為責任成立的唯一事件，在陪審這個制度下，陪審員要做出事實認定，不只是有沒有證據或事實的存在，而是這個在專屬的構成要件前提下，判定具體個案有沒有進入這個構成要件的資格。

這是困難的，在現今諸多學說以及不同實務見解的情形下，就連法律的一線實務工作者都不見得能全盤了解，至於美國為什麼實行陪審團制度百年來卻沒有太大的問題？那是因為陪審團在不成文法的體制之下，只有做出一個「大概的事實」有罪無罪即可，毋庸探討符不符合罪責的構成要件，而因此美國的法官權力比台灣的法官大很多，因為他們就陪審團認定出的事實的之後，法官在自己解釋法律的適用上有很大的彈性，學理上我們稱之為「法官造法」，但這是台灣現今法律系統所不允許的。

如果直接引進美國制度而沒有配套措施，那麼變成陪審員在事實的認定上，不只是認定「有或沒有」，甚至要懂三階層犯罪理論，最基礎的就是是否該當構成要件。

作者提供

可能被選為陪審團的你，知道什麼是「構成要件」嗎？

構成要件並不是看著法條的文義就可以知道的，這當中包含了很複雜的判斷標準，舉個例子，曾經矚目一時的「襲胸十秒案」（彰化地方法院96年度訴字第25號），根據蘋果日報2007年報導指出：「合議庭法官認為，該案被告應是犯意圖性騷擾之行為，但《性騷擾防治法》在去年二月才修正實施，其行為也不構成強制猥褻罪下，蔡男行為只符合《社會秩序維護法》。」

究竟什麼是猥褻呢？是恐龍法官亂判嗎？一般人民可能認為讓人主觀上感到性羞辱就算是，但更早在1998年，大法官會議釋字第617號解釋定義猥褻為：「乃指一切在客觀上，足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情。」

看不懂嗎？筆者也看不懂，這就是構成要件並非我們所想的如此簡單，如此交給非法律專業人士擔任的陪審員，在認定事實上又是何其困難？這樣是為什麼，做為歐陸法系發源國家的德國與日本，曾經都實行過陪審制，最後卻也廢止的原因之一。

落實參審制，才是台灣司法民主的唯一出路

文章前段有跟各位讀者提到，參審是由人民與職業法官共同採合議制，並不如陪審，由人民方面壟斷事實認定，再由法官方面壟斷法律解釋，而是由職業法官與人民共同針對事實到法律的適用、再到量刑，針對具體個案彼此都有較多元的角度可以互相交流，進而彼此說服，共同做出一份判決。

這才是現今民主理論所提倡的多元協商，而非早已被揚棄的古典民主理論的多數獨斷，如果我們認為人民的多數意志就是正義，那豈不回到雅典的陶片放逐時代？如果執意要推行陪審制，那與現行法體制疊床架屋，恐怕所有法律全部都要廢掉，改採英美法了。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航