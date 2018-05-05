故宮南院合作廠商將一次裁掉2/3員工，還打算收掉有70名員工的旅館

故宮南院合作廠商「樺福遠航集團」承包「故宮南院辦事處」，負責遊客中心、停車場接駁及清潔工作，今天傳出將在7月解雇22名員工，超過總人數的2/3，將依法進行勞資協商。不過，樺福遠航集團與故宮南院的「恩怨」不只如此，除了故宮南院「文化體驗館」BOT案延宕兩年仍無法動工，樺福承租台糖土地，在南院附近開設的旅館，也可能在今年8月關門。

《經濟日報》報導，故宮南院合作廠商「樺福遠航集團」旗下的「樺璽公司」承包故宮南院辦事處，樺璽預計今年七月，解雇22名員工，對於總人數只有32人的辦事處來說，等於一次解雇了超過2/3的人。

公司公告「大量解雇員工方案」，員工人心惶惶，員工說，他們大多是返鄉就業，卻要面臨解雇丟飯碗，內心很無奈，公司與故宮南院的另一項BOT案糾紛正卡在仲裁階段，長期虧損，員工夾在中間很無辜，希望故宮與公司早日完成協商，保住他們飯碗。

故宮南院副院長李靜慧對樺璽大量解雇員工感到錯愕，她說，故宮未接獲BOT廠商說明，7月解雇生效值暑假旺季，大量解雇員工，將影響營運。

根據《大量解雇勞工保護法》，同一廠商雇用勞工在30～199人間，60日內解雇勞工超過1/3，或單日解雇超過20人，就符合「大量解雇勞工」情形。必須提出「解雇計畫書」，並在解雇計畫書提出後10天內，展開勞資協商。

《TVBS》報導，社會局勞資關係科長林俊傑表示，樺璽公司已經在在4月30日向勞資關係局提出「大量解雇計畫書」，依規定要在10天內自主協商，預計在5月8日展開自主協商，如果協商不成才會由社會局介入。

故宮南院遊客衰退，曾單日不到300人

《中國時報》報導，故宮南院於2003年在前總統陳水扁任內拍板落腳嘉義縣太保市，2015年12月28日趕在前總統馬英九卸任前倉促開館。開館前夕，院區仍在整地，開館後也因一碗500元的牛肉麵、影星成龍捐的獸首複製品及建築物滲漏水，引發連串風波。甚至曾有單日參訪數曾不到300人紀錄。

《中央社》報導，國立故宮博物院南部院區2015年底啟用試營運，初期採預約、免費入場，2016年參觀人數約147萬人次，但2017年衰退至97萬人次。

樺福遠航集團曾與故宮南園有BOT糾紛

這次將大量解雇員工的樺福遠航集團，其實與故宮南院有不只一樁合作案。故宮表示，故宮南與樺璽公司於2015年8月17日簽訂南院「文創體驗館」BOT案合約，計畫總經費超過50億元，合約存續時間50年，是台灣近期最大文教設施BOT案。

投資執行計畫書原已於2015年11月11日同意核備，但是故宮指控，樺璽公司於2016年7月主動自提修改計畫書，經審查委員審查後，發現計畫書內容變更幅度太大，包含土地使用、興建、營運、財務等皆有大幅改變，故宮表示，「尤其做為營運文教設施主體的文創內容空泛且偏向商業空間出租並非自行營運」，因此未獲審查委員同意。而文創體驗館如果無法在今年8月完工，故宮將可能提出解約。

《鏡週刊》報導，樺璽公司董事長曾金池則指控，故宮南院認為，樺璽提出的文創內容不夠格，又不說出院方心目中的文創，以抽象的文化藝術理念要求樺璽修正提案，才讓全案延宕許久。

樺璽表示，因為原本核定版容積率及建蔽率不符現行法規，從2016年7月開始向故宮南院送出變更案，曾金池表示，「每次變更都依據故宮南院的要求去修正，投入大量人力，提出院方要求文創理念，甚至配合減少營運面積，故宮都不接受。」「我們甚至邀請師大文創中心參與，院方竟然在會議上，公然說師大不夠格。」

因為計畫案未通過，樺璽至今拿不到建築執照，8月不可能如期完工，曾金池說，「雖不能開工，但每年還是花3,000萬元維護園區整潔運行，現在仍正常履約。故宮南院不能片面說解約就解約。」目前樺璽已將工期展延交付仲裁。

樺福集團營運的旅館也可能關門

《聯合報》報導，樺福遠航集團除了承包故宮南院辦公室、故宮文化體驗館BOT案，也在離故宮南院車程不用10分鐘的地方，向台糖公司承租員工宿舍改建為「樺舍商旅嘉義館」。但因為營運不佳，最近從70名員工中資遣九人。此外，台糖人員表示，樺福有意在今年8月收掉旅館，不再與台糖續約。

遭資遣員工抱怨他們是陸客觀光及南故宮BOT卡關受害者，嘉義館每月付台糖租金161萬元，當初營運目標是七成陸客三成國旅客，陸客團不來，自由行少，國遊削價競爭，加上南故宮BOT案又卡關，才讓營運雪上加霜。

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核稿編輯：楊之瑜