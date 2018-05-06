收到國稅局的補稅單，衝動去繳可能成為下一個稅災戶

文：許國強

4月份牌照稅剛繳完，緊接著5月又要繳房屋稅，更重要的是報綜合所得稅，建議大家拿到「綜合所得稅結算申報所得資料參考清單」時一定要仔細看清楚，核對內容是否正確。還有若是收到國稅局寄來的補稅單，心先靜下來，不要慌張，要多聽、多問，衝動之下可能成為下一個稅災戶。

2016年8月筆者收到國稅局寄來一張補稅單，需補繳金額約15,000元，為了這張補稅單，特地請假向國稅局查詢，承辦人說我103年度未申報並列印一份「綜合所得稅核定書」給我，當我拿到這份資料時我嚇了一大跳，其中多了一項租賃收入金額竟然高達85萬，隔天筆者找到前一年（2013年）的報稅資料，請假再上國稅局一趟，要澄清那筆85萬收入到底是怎麼算出來的？國稅局承辦人說他們是根據訪查市區一般租金行情估算出來的，天啊！

筆者2014年因工作不穩定，少了固定的薪資收入，2015年5月報稅時，經計算繳稅金額為零，想說嫌麻煩，今年就不報了，沒想到惹出更大麻煩。幸好我每年報稅資料都有留存，經過自己舉證請國稅局重新核算，後來收到國稅局免補繳通知，終於鬆了一口氣。

雖然筆者有查證，當我們收到補稅單，因為害怕、緊張就隨便到便利商店繳完，豈不成了冤大頭，事實上舉證責任應該是國稅局開單人員，但自己的權益還是得自己捍衛與重視。特別是加入法稅改革聯盟的志工行列之後，才知筆者是遇到有良心的稅務人員，許多稅災戶的稅單是沒完沒了的，國稅局沒有實質查核用推計的就開出稅單，補稅金額是他們自己說了算。

在此呼籲大家千萬別以為自己的收入不高，計算之後不用繳稅就不申報，即使是繳稅金額為「零」也要申報。第二個建議，各種單據一定要保留，甚至保留久一點，假設某張收據上面載明「重要單據請保留五年」，建議大家再延長五年，保留十年後再作廢。

近年來台灣景氣低迷，薪資倒退17年，主計處公布近30季資金的轉移，竟然流失超過10兆新台幣！人才資金大量在逃難中的處境。面對景氣惡化，人民生活困苦，國家卻產生超徵作為？正如中華人權協會理事蔡靜玫律師指出，歷年來財政部習以超徵當作政績，號稱會以稅收超徵清償國債，使國庫收支平衡。但是稅收連年大超徵，國債卻日益增加，這樣的財政規畫，不僅不專業，甚至是不負責，難怪台灣前景堪憂。

截圖自立院質詢影片 財政部長許虞哲

國家金璽獎得獎人張進德博士日前所發表論文點出「稅務問題」影響台灣經濟。相較於美國，雖然賦稅負擔率高，但是其稅制清楚，不會事後被任意突襲補稅，尤其川普總統了解振興經濟關鍵在稅務問題，將稅改列為第一要務，吸引企業到美國投資。反觀台灣稅目繁複，認真探討許多稅災案件的真相，驚覺台灣潛藏著濫稅超徵的恐怖罪行，不良稅官動輒以擴大查稅為由，勸說人民要「多少繳一點」，導致許多公司倒閉，甚至家破人亡的慘劇。

如果政府機關每位執法人員均依法行政，就不致產生那麼多的爭議。筆者也在市府轄下機關做事，透過「法稅改革聯盟」這一年來提供所提供法稅的觀念與知識，讓我自己在執行公務的過程中，更加謹慎小心，例如，《刑法》第131條圖利罪，公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科七萬元以下罰金。

我們不得圖利廠商，更不應該圖利國庫，戒慎恐懼。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

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