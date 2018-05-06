民間高手在哪裡？環團徵求「取代深澳電廠的N種可能」

本報2018年4月30日台北訊，賴品瑀報導

「我們為什麼非要在核電、燃煤最差的兩個發電方式中二選一，為什麼？」深澳燃煤電廠興建爭議延燒至今，從空污與生態爭議擴大到燃煤、核電的能源政策，環團提出「取代深澳電廠的N種可能」公民創意徵件比賽，相信高手就在民間，可以從民間找出善用建廠經費一千億的計畫，從創能、儲能、節能來取代燃煤電廠。

台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍表示，徵件活動即日開跑，6月30日截止，入選計畫將會送給總統府、行政院、經濟部，做為政策參考用。投件構想不只要提出這個計畫的時程和預算，也應該評估對自然環境、經濟的效益的衝擊，更要有社區參與的設計。

高茹萍認為，除了燃煤跟核電，風力發電、太陽光電等再生能源，甚至木質顆粒、地熱、海洋能等都有可能取代深澳電廠。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰更表示，北部直轄市除了表態反對燃煤電廠，同時也要在創能、儲能、節能更用心更努力，尤其是台北市，自身沒有電源、用電量最高，卻擁有最多的資源，當然應該負起更大的責任，但日前柯文哲卻輕言「要減1%都很難啦」，讓環團相當失望，直批不該是這樣的格局，相較之下，新北跟桃園對於節能都比台北市更認真。

檢視官方北部缺電說詞 環團：尖峰缺口由太陽能補齊

據經濟部能源局推估，2025年北部供電區的尖峰負載將達15.41 GW，但供電能力只有14.5 GW，因此若要避免中電北送，北部需設法補上0.91 GW的缺口。

但媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美批評，這個15.41GW的需求並不合理，因為2017年北部的尖峰負載是14.16GW，能源局預估8年後還要成長1.25GW，等於宣告這8年內沒有積極節電，或是再生能源發展條例規範用電大戶必須節能或使用綠電10％的任務沒有達成，政府也沒有做電價合理化等節能措施。

媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美 | 賴品瑀攝

洪申翰表示，目前社會對深澳電廠的討論中，對於台北缺電的隱憂，一直缺少精準的估算，上週經濟部記者會中，以北部用電量減北部發電量，得出每年北送電力134億度，就是北部需要補足的電力缺口。

但洪申翰認為，應該以尖峰用電來計算才對，而根據台電的資料，北部用電的供給與需求在尖峰用電上，兩者只是差了57萬瓩。洪申翰表示，台電直接用過去的發電量來算並不公平，因為其中有台電在調度上的選擇，例如中火的成本低，所以台電自然多選用中火，這其實無關北部的供電能力如何。再者，台電把新竹算進北部地區，多了竹科的用電量，也造成估算失準。

楊順美表示，回歸到尖峰用電的缺口來看，尖峰往往就出現在夏季中午的那三、四個小時，若要為此啟用核電、煤電並不合理，因為核電、煤電並不能只開中午三、四個小時，為了攤平成本，就必須全天持續運轉，24小時影響環境。反觀，夏天最熱的時段太陽最大，應該善用太陽光電補上這個尖峰用電缺口。

「取代深澳電廠的N種可能」公民創意徵件活動辦法。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航