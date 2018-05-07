【藝遊時光】母愛滿溢月：日本歐尬桑 VS. 韓國歐媽

編按:五月，又到歌頌母愛真偉大的時節，在那之前夏日也默默來臨了，節氣過了「立夏」，萬物至此皆已長大，大熱天蓄勢待發（崩潰）。在熱情如火的母親節前一週，先看看來自不同時代、相異國情的母愛電影:即將上映日本大導演今村昌平八零年代名作——《楢山節考》（4K修復版），透過「高清」畫面淚送69歲老母親上楢山；另一部改編自韓國純愛漫畫的《換季男友》，歐媽在兒子出車禍昏迷之際，發現與兒子最要好的朋友並不只是好朋友⋯⋯壓抑且揪心的韓系親情暨愛情片，若有需要，也可以帶媽媽進戲院一起看（咦）

藝遊靠北邊

名稱｜電影耳:記錄聲音/聲音紀錄

時間｜2018/05/11（五）－ 07/08（日）

地點｜立方計劃空間（台北市羅斯福路四段136巷1弄13號2樓）

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展覽「電影耳:記錄聲音/聲音紀錄」精選來自台灣、日本、香港、法國、英國、美國、澳洲等地的聲音作品，展出的聲音來自田野錄音，部份作品經過藝術家的剪輯、混音與拼貼，透過展場的聆聽間，以及文件、照片等多元媒介的展示，呈現出多種由聲音所建構出的故事、場景、事件與聲音敘述。聲音藝術工作者澎葉生（Yannick Dauby）希望透過聲音紀錄的策展與呈現，除了愉悅觀眾/聽者的耳朵，並嘗試提出關於我們聆聽能力的反身性質問。

名稱｜紀錄X劇場 ——《閱讀飢餓》

時間｜2018/05/09（三）19:30 － 21:30

地點｜果酒練舞場（台北市八德路一段1號華山1914文創產業園區中2館2樓）

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「民間記憶計畫」 是草場地工作站從2010年開始、並一直持續至今的一個重要的實踐計畫。該計畫積聚了紀錄片與劇場作者、村民作者，以及藝術院校學生的陸續參與。所有參與者返回與自己有關係的村子，採訪村裡老人對過去的記憶，並在這個實踐中創作自己的劇場和紀錄片作品。

至今，已經有20個省市的295個村子的1179位老人被採訪，採訪內容涉及「大躍進」 、「三年飢餓」、「文化大革命」等，跨越不同歷史時期的個人故事。共完成超過45部紀錄片、六個劇場/舞蹈作品。「閱讀飢餓」是最新的劇場演出。

藝遊在中間

名稱｜泰戈爾吟遊迷你音樂會/ Rajat與筱茜

時間｜2018/05/12（日）19:00 － 21:30

地點｜給孤獨者書店（台中市民生路368巷4弄2號2樓）

備註｜此活動需入場費

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「世界以痛若吻我靈魂，卻要求以詩歌為報。」——泰戈爾

因我曾去過那個遼闊、神秘、像是由夢境織成的國度，當Rajat一踏入書店之際，我知道他從印度來。書店某個角落裏擺了一把吉他，Rajat透過筱茜禮貌地探問是否能取下彈奏，刻畫在吉他上的白鴿，彷彿就藉由Rajat的歌聲，一路悠悠飛往他的故鄉⋯⋯偶然之間，我們竟也約好這麼一場小小的音樂會，關於故鄉、關於泰戈爾、關於生命之愛的迷你音樂會。如果可以，我一定會藉由這場音樂會，好好想念2014年的冬天裏，走在羣山壯闊裏，那個渺小的自己。

名稱｜發現烏托邦:黃漢庭個展

時間｜2018/05/10（四）－ 06/09（六）

地點｜軸於空間/設計（台中市北區梅川東路三段133號1樓）

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黃漢庭發現真正能實現夢想的人，往往能力不一定特別傑出，但心靈卻自由並勇敢，他們在困境之中能與這道無形之牆共處而不被蒙蔽，依然能擦亮雙眼冷靜設想解決之道，越過別人放棄越過的山脈。這樣的人，似乎從未失去原本就屬於自己擁有的烏托邦，他們不用尋找，因為美好的世界俯拾即是，就在身邊。

此次展覽共計展出20幅小畫，是這系列的起點，除了呈現過去自己特別喜愛的人物主題外，也試著增加空間元素，特別希望能將「理想的美好人事物」與象徵「侷限的空間」兩者相互結合，共築理想與現實共存的微妙氛圍。

藝遊南霸天

名稱｜史東的日子 Stone Days－詹凱復 個展

時間｜2018/05/09（三）－ 06/03（日）

地點｜Ho-Yo Space（台南市中西區中正路138巷6號）

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工作室的角落有幾個塑膠製的棧板，棧板的上面佈滿了大大小小的石頭，石頭的表面覆蓋了一層厚厚的灰塵，看得出來石頭擺放在那裡有些日子了。我撿起了放在棧板上的石頭，在水龍頭前用清水沖去上面的灰塵，被水打溼的石頭露出了溫潤的顏色，在充滿陽光的午後，陽光從屋頂透了進來，灑在洗好的石頭上，我站在石頭前許久，看的有點出神。 這時從我背後傳來一句:唉呦，要展覽嘍！我回頭往聲音的方向望去。

名稱｜不聽話孩子的故事——藍騎士和白武士

時間｜2018/05/12（六）19:30 － 20:30

地點｜屏東藝術館（屏東縣屏東市和平路427號）

備註｜此活動為售票活動

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「不聽話孩子的故事」系列透過極具話題性與想像力的演出⋯⋯《藍騎士和白武士》編導鴻鴻以小野著作為故事結構大綱，發展一齣驚奇有趣的決鬥《冒險劇》，一起來看看兩個世仇，每年的決鬥為什麼都不分勝負呢？最後他們拿下頭盔，又會發生什麼奇妙的事？

藝遊向東面

名稱｜Stage－沈昭良攝影展座談會

時間｜2018/05/12（六）14:00 － 15:30

地點｜花蓮藝文漫遊（花蓮縣花蓮市文復路6號）

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「STAGE」是沈昭良長期拍攝台灣各地綜藝團的表演舞台，這些油壓式舞台車由大型貨車改裝而成，在各種民俗儀典活動中開展。舞台車表現出的獨特產業類型與豐厚的文化信息，馳騁的發想與炫麗圖案，誘發著觀者對這項台灣特有文化的各種連結想像。

名稱｜全人攝影展《睜》《闔》/《Open and Close》

時間｜2018/05/09（三）－ 05/30（三）

地點｜誠品東臺灣（台東市博愛路478號）

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全人實驗中學師生攝影聯展《睜》《闔》/《Open and Close》

或許拍一張照片只需要睜開與闔上這麼簡單，但換成自己的眼睛，是為了什麼而睜開，睜開時所看到的畫面又會選擇將什麼紀錄下來，闔上的這份黑暗中還看得見紀錄下來的畫面嗎？