中國要求36家航空公司更改「台灣」名稱，白宮怒斥「歐威爾式的胡言亂語」

美國白宮今（6）日罕見地以發言人的名義發表聲明，駁斥中國民航局要求航空公司改變網站上對台灣與港澳的稱謂是「無理取鬧」，並呼籲中國停止威脅美國航空業者。而據白宮官員表示，川普政府這次決定站出來表態，是因「中國已經失控了」。

「外交政策」（Foreign Policy）4月27日報導，中國民用航空局去函美國航空與聯合航空兩家航空公司，將台灣標註為「中國．台灣」，除已引來美國國務院強烈關切，白宮今天也罕見地以發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）名義，就所謂「中國的政治正確」發出書面聲明。

（中央社）聲明中特別詳述，今年4月25日，不只上述的兩家航空公司，中國民用航空局更致函給36家外國航空公司，其中有多家美國航空企業。北京要求這些業者在自己的網站及促銷文案上改變對台灣、香港及澳門的標示，以符合中國共產黨的標準。



白宮認為，這根本就是「歐威爾式胡言亂語」（Orwellian nonsense），也是中國共產黨把自身政治觀點強加於美國公民及私人企業、這一不斷湧現的趨勢之一。

白宮指出，中國內部的網路施壓控制「舉世聞名」，中國試圖向美國人民和自由世界輸出自身的審查制度和政治正確，將受到抵制。聲明指出，美國總統川普在美國就反對所謂的「政治正確」，川普會力挺美國，奮力抵抗中國共產黨強加於美國企業及公民的政治正確。



發言人還強調，美國尊重私人企業和客戶互動過程中享有的廣泛自由，不論他們的客戶在美國或海外，而這樣的尊重，對強大的全球交易市場「至關重要」。聲明最後提到，美國「強烈反對」中國試圖強迫私人企業使用特定的政治語言，美國還要呼籲中國，停止威脅和脅迫美國的航空公司與公民。

而美國航空與聯合航空繁簡體中文與英文官網都顯示，兩家航空公司仍以「台灣」、「Taiwan」列名，並未註記「中國」或「China」。

Photo Credit: 聯合航空網站

Photo Credit: 美國航空網站

中國「社會信用」強加美國，白宮官員批「失控」

據美國《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）取得中國民航局給聯合航空公司的信函，這封信說，聯航有違反中國法律並與美國政府的一個中國政策相矛盾的地方，聯航必須在地圖上將台灣標為中國領土並使用同一顏色，聯航網站也必須稱台灣為中華台灣（Chinese Taiwan），或者中國地區台灣省（Taiwan: province /region of China）。

該信稱，如果美國政府在5月25日之前不遵守規定，中國政府將援引《民航業信用管理試行辦法》， 對聯航進行懲處，還要把相關違法資料轉給中國中央網信辦做出行政處分。

柏林智庫墨卡托（Mercator Institute）中國研究中心訪問學者霍夫曼（Samantha Hoffman）表示， 中國的「社會信用」已擴展到審查其他國家的在民航信用和網路。 不過他認為， 中國的這封信誤用了美國政府的政策。他說，美國沒有一個中國的政策， 美國政府不會同意台灣是中華人民共和國的一部分，美國公司也不應該這樣認為。

美國前情報分析師 馬蒂斯（ Peter Mattis）則引述 一名白宮官員所說，川普政府會站出來表態 是因「中國已經失控了」，在此之前，美國企業還沒有受到中國的壓力和干涉。

馬蒂斯說， 這個問題的風險不僅是打壓台灣，而是中國會用國內的信內管理制度來規範海外的公司與人民，要求他們遵守共產黨的立場，與中國做生意的風險「已經升高了」。

《中央社》報導，為了搶進中國龐大的消費市場，儘管面對中國官方的准入限制，包括美國在內的各國企業常得被迫屈服於「政治正確」。今年一月，美國萬豪酒店國際集團在會員郵件將台港澳與西藏列為國家，在「網民」群起圍攻下，集團被迫道歉，官網編輯也被離職。

但過去這類作為總是透過所謂的「社會輿論」，或是不公開的「暗示勸誡」，像這次中國民航局堂而皇之地具函指責外國企業「違反中國法律」，要求全部改名，確屬少見。

《衛報》5日報導，美國航空公司、以及美國其他主要航空公司的貿易集團發言人說，該集團正「持續與美國政府官員合作，決定我們下一步將採取的措施」。

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核稿編輯：楊之瑜