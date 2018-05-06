性騷擾不是罪？日本副首相麻生太郎：和殺人、強制猥褻又不一樣

日本財務省事務次官福田淳一上月被揭露，在採訪過程中對女記者性騷擾，詢問「能不能摸胸部」「一起偷情吧」，露骨言詞被公開之後，福田雖然下台，但仍可以領5178萬日圓（約新台幣1400萬元）的巨額退休金，而他的頂頭上司、副首相兼財相麻生太郎4日更宣稱「性騷擾又不是罪」，日本女性面對職場性騷擾，還有很長一段路要走。

4月，日本財務省醜聞

日本《週刊新潮》4月12日報導，福田淳一在今年4月6日，在一家高級燒肉店，對採訪他的女記者口無遮攔，從「有男朋友嗎」開始，一連問了「晚上可以做幾次」、「親親妳好嗎」、「把手綁起來好嗎」、「可以摸摸胸部嗎，好漂亮啊」、「來偷情吧」等語。

據《轉角國際》摘述週刊內容，當女記者問福田，安倍的「森友學園事件」中，最麻煩的是什麼呢？沒想到福田的對話竟然是：

福田：「我可以摸妳的胸部嗎？」

記者：「不可以。」

福田：「我可以把妳的手綁起來嗎？」

記者：「請不要這樣。」

福田：「妳的衣服不會很色耶？」

記者：「當然要穿不會很色的衣服。」

福田：「出門前穿的衣服很色嗎？」

記者：「那是睡衣。」

福田：「妳穿睡衣來比較好啦！」

福田騷擾的言語，被女記者錄音存證，並透過《週刊新潮》在Youtube上公布錄音檔，不過福田則嚴詞否認，表示「誰會那樣說啊，這根本不是事實。」還揚言要告週刊新潮。

這起事件在日本政壇掀起軒然大波，女記者所屬的朝日新聞台，也在19日向財務省提出抗議，表示採訪過程中，福田多次作出猥褻言辭等性騷擾行為，要求徹底調查。

福田本人否認性騷指控，不過以「難以履行職責」為由18日提出辭職，日本財務省27日認定性騷行為存在，對福田做出相當於六個月減薪二成的處分，發放5178萬日元退職金（約新台幣1400萬元），日本內閣24日批准福田的辭呈。

不過日本在野黨議員也以袒護福田、缺乏顧及受害女性的言行多次出現為由，強烈要求財務相麻生太郎辭職。

性騷擾很麻煩？日副首相：「記者都換成是男的就好了」

日本《產經新聞》報導，目前正在菲律賓首都馬尼拉參與亞洲開發銀行（ADB）年會的日本副首相麻生，在記者會上回應了對於福田的懲處。卻語出驚人的表示：

性騷擾罪又不是罪，跟殺人與強制猥褻又不一樣。

而最重要的是，福田本人否認有過性騷擾，在審判他之前，也應該聽聽他的說法，考量他的人權。

日本副首相麻生太郎。｜Photo credit: AP／達志影像

日本《NHK電視台》報導，麻生太郎4月12日在記者會上，針對福田涉嫌性騷擾女記者事件發表聲明，當時提到「把記者都換成男性就行了」。

此言論被報導出來後，日本眾議院立憲民主黨的議員提出質疑，稱「防止性騷擾的辦法就是把女性排除在外，把採訪記者全部換成男性，你覺得這種做法合適嗎？」

日本政府也在27日的內閣會議上通過了答辯書，稱「此舉不妥」，並回應道：「作為政府，我們正努力消除男女的性別歧視。」

日本職場中，性騷擾「依然普遍」

《外交家雜誌》（The Diplomat）報導，日本社會的職場階級明確，聽從（長官）命令是常態，不過性騷擾的遭遇，現在也透過網路，被公開討論。而六家媒體機構，也因福田的性侵案，進行內部調查。

根據英國《金融時報》報導，日本厚生勞動省2016年調查發現，幾乎有三分之一的日本女性在工作中受到性騷擾，不過卻有超過六成的人，選擇默默忍受。美國國務院最新的人權報告援引報告指出，日本工作場所的性騷擾「依然普遍」。

據女記者說，福田的事件只是冰山一角，她們認為政治家、官僚、公司老闆和同事寧願視而不見，也不認真解決問題。報導指出，這與日本根深柢固的職業倫理、（害怕）羞恥的文化有關，導致日本媒體圈內部對於性騷擾，存在著「要嘛接受、或者閉嘴」的態度。

而根據《風傳媒》報導，該名女記者為了取材，其實從一年半前就常與福田一對一地共同用餐，當時福田開始了言語的性騷擾。4月在燒肉店發生的言語性騷後，女記者為求自保，將她與福田的對話私下錄音。

捲入性騷擾醜聞的日本財務省事務次官福田純一｜Photo Credit: Reuters/達志影像

不過，《中國時報》報導，女記者曾與朝日電視台的上司商量是否能夠報導此事，但上司卻認為「惟恐受到二度傷害，報導有困難」，未給予正面回應。

不過女記者認為，財務事務次官在社會上責任重大，若沒將他的不當行為揭露出來，今後還會有更多人受害，故主動聯絡週刊接受採訪。

而未在第一時間出面保護員工，朝日電視台對此也表示，「有關當初沒有適當對應一事深刻反省。」「但該記者將採訪時取得的情報交給第三者，從媒體的立場上來看是不適當的。」

《BBC中文網》報導，人氣笑匠松本人志質疑，朝日電視台既已知悉女記者受到福田的性騷擾，為何仍派她繼續採訪福田？

「如果他們不顧她的個人意願強迫她繼續去採訪福田，這不是職權騷擾嗎？如果她之後一年是自願繼續採訪福田，這不是美人計嗎？」

相較於反性騷的「#Me Too」運動在歐美與南韓風起雲湧，日本公眾對其支持相對來說不強。2017年，日本女記者伊藤詩織公開披露，控訴首相安倍晉三的御用記者，對她下藥及強暴。

不過伊藤詩織的勇氣，換來的卻是來自大眾的檢討聲浪。

Photo credit: AP／達志影像

「我揭露這件事情後，外界反而對我冠上許多稱號，說我是利用美人計，或說我是妓女」

《CNN》報導，大批民眾和網友，批她毀了加害者的人生，更懷疑她說謊、只是想出名、根本是自願送上門。最後連性侵官司都疑似有高層施壓，被判不起訴，她最終逃離了日本，以及在日本作為一名記者的夢想。

《BBC中文網》報導，關注MeToo運動的日本律師伊藤和子認為，日本規管性騷擾行為的法例，完善程度遠遜其他發達國家，性罪行法律在訂立110年後，2017年六月才得以修訂。伊藤和子表示，「缺乏法律保障，加上社會文化要求受害者忍隱，均令年輕女性的處境十分堪憂。」

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核稿編輯：楊之瑜