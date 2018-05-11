司馬遼太郎——比小說更離奇的司馬史觀

文：李長聲

司馬遼太郎（1923－1996）

司馬遼太郎去世久矣。

他出生在大阪，本名福田定一。就讀於大阪外國語大學蒙古語專業，提前畢業入伍，到過中國牡丹江。復員進報社，從事新聞工作15年。1955年處女作《波斯幻術師》（書名均照搬原文字面）獲獎，此後取筆名司馬遼太郎。1960年小說《梟城》獲得直木文學獎，從此專事寫作。1962年先後開始在報紙上連載《龍馬逝》、《盜國物語》，名聲大振。

《龍馬逝》連載了1,335回，結集為《立志篇》、《風雲篇》、《狂瀾篇》、《怒濤篇》、《回天篇》，最後是這樣收筆的：「此夜，京城的天空佈滿了雨意，不見星辰。但時代在旋轉，年輕人用手推那歷史的門扇，敞開了未來。」這部小說也算作青春小說。司馬遼太郎何止著作等身，落筆三千萬，直追吉川英治。時當經濟一日千里地發展，上班族階層壯大，歷史狀況頗類似從明治維新至日俄戰爭那段蒸蒸日上的年月，司馬的小說向來被視為給發憤圖強的日本人鼓勁，屬於勵志類，總計銷行兩億冊。

讀了《龍馬逝》覺得主人公坂本龍馬確然是日本「維新史的奇蹟」，「天不生這個奇蹟式人物，歷史或者就大不一樣」。傳聞他身染梅毒，如不被暗殺，尊容可觀，歷史小說家的妙筆可怎麼生花呢。

或許與當過坦克兵有關，司馬寫了一輩子戰爭。那薄如紙板的坦克促醒他思考：日俄戰爭時日本陸軍的裝備是世界準一流的，第一次世界大戰以後日本陸軍的裝備第三流，第二次世界大戰時就簡直不能相信了，只比日俄戰爭時代的裝備強一點點。那裝備只適於討伐滿洲馬賊，徒有「軍國主義國家」之名。這個念頭逐漸定型，形成一個最基本的司馬史觀，即日清、日俄戰爭時的日本人是健全的，然而後來日本人在哪裡扭曲了，陷進亡國大戰爭。

日本人在哪裡變了的呢？司馬遼太郎反對戰爭，但反對的是昭和戰爭，而明治年間形成近代國家的過程中發動的戰爭他並不反對，並一味頌揚那些贏得歷史的風雲人物。

出道之初，《梟城》取材的還算是無名之輩，但後來司馬就成了寫幕末動盪時代的英雄的專業戶。司馬史觀是英雄史觀，模仿評論家佐高信的說法，若問長城是誰建的，遼太郎必然脫口而答：秦始皇。他絕不會想到農夫泥瓦匠。為塑造體制變革之際的英雄人物，作為依託和背景，自然要起勁拔高井上清、網野善彥等史學家據實貶低的明治維新。雖然對日軍被蘇軍打得落花流水的諾門罕戰役感興趣，做過調查，卻到底未染指這個昭和題材，只怕他來寫，也無非張揚一番「沒有金剛鑽莫攬瓷器活兒」的哲學，甚而淪為電玩市場流行的「假如我來指揮那場戰爭」一流。

昭和是從明治發展而來的，明治時期已埋下昭和年代四下裡侵略的伏筆和隱患，司馬割斷了歷史脈絡。難怪他一死，一個叫藤岡信勝的便跳出來拉大旗作虎皮，把司馬史觀弄得比小說更離奇，跟他們的自由主義史觀成了一路貨色。

何謂史觀？

司馬遼太郎說：「我以為史觀是非常重要的，有時不把史觀橫在心上就鬧不清對象的情形。史觀是挖掘歷史的土木機械，但僅此而已。土木機械要好好擦，但變成它的奴隸就無聊了。看歷史的時候有時必須停下便利的土木機械，用手挖掘。」

對於歷史，司馬作壁上觀，更作樓頂觀，他時常說：

「從樓上眺望下面，平常住慣的街道也像是完全不同的地理風景了，小車小人在其中往來。我喜好這種視點的物理性高度。就是說，看一個人的時候，我爬樓梯登上房頂，從上面再俯視地看那個人。比在同樣的水平面上看他別有趣味。」

又說：「歷史小說處理完結了的人生。例如豐臣秀吉臨死掛念著秀賴的命運。秀吉本身不知道自己的命運，但四百年後的我們知道。就是說，能從上面俯瞰完結的人生，這就是歷史小說的魅力。」

歷史小說家把握歷史的本質，基於史料，驅使想像力，建構可能有的過去時代。優秀歷史小說家應獨具史識史眼。司馬遼太郎的鳥瞰不等於客觀性，倒可能更主觀，更容易產生錯覺和虛像。居高臨下，也許就只看見高居於民眾頭上的人物，所以他不寫下級武士，不寫吃不上飯的農民，不寫為宗教暴動的民眾，如評論家吉本隆明所言，那就不是幕末的真正歷史。

司馬筆下總是寫整個戰役、整個戰場，倘若寫的是一對一的劍客廝殺，就要被歸入武士小說，例如與他前後腳去世的小說家藤澤周平。兩相對照，藤澤只是在同一水平面上描寫人情世故。他說自己不是司馬作品的「忠實讀者」：總算讀到最後的作品只有《劉邦與項羽》等三部，此外斷斷續續讀了報紙上連載的《花神》，至於輿論叫好的《龍馬逝》、《坂上雲》、《如翔》都沒讀過。

這三部長篇小說是司馬文學的代表作，尤其為公司老闆所愛讀。著名小說家吉村昭不領「司馬遼太郎獎」，理由是慚愧，幾乎沒讀過司馬小說。藤岡信勝則絕口稱讚，說自己「轉變了認識結構，最初的恐怕也是最大的原因是讀了司馬遼太郎的作品」。這簡直幫文藝評論家小林秀雄的說法做了一個註腳──「本來史觀這東西應該是造訪實存歷史的手段，是工具，但這手段或工具變得精緻，變得萬能，手段或工具就擺出一副該歷史的面孔。」從歷史小說中不可能學到真正的歷史。

讀了歷史小說就以為自己明白了歷史是讀者的誤區，也像是歷史小說的陷阱，甚至寫得越好，越像那麼回事，陷阱也就越深。小說家大岡昇平擔憂：「今日耽讀《坂上雲》的『庶民』不就是要走1930年代讀著吉川英治的《宮本武藏》追隨日本法西斯化的『國民』同樣的路嗎？」

司馬遼太郎承續了評書傳統，尤擅長把史實與想像銜接得天衣無縫，雖然意識著當代的現實，但人物造型不乏歷史感。他的小說有一種報導筆調，或許日本人就當作新聞報導讀，信以為真，卻正是我所厭煩的。

我愛讀的是司馬隨筆，常讀到有趣的野史逸事。其實，他的那些長篇巨構也時而陷入逸聞主義，人物喪失真實的歷史性格。晚年司馬遼太郎不再寫小說，只寫《此國模式》、《漫步各地》之類的歷史隨筆和遊記，於是就有了跟台灣李登輝的談話，惹惱了某些國人，乃至在國際書展、翻譯出版上施以封殺。我倒覺得該感謝司馬才是，不然，李登輝怎麼會說出心裡話，赤裸了他的歷史悲哀呢。

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書籍介紹

本文摘錄自《我的日本作家們》，東美出版

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作者：李長聲

作者已死？作家卻始終活著。

因為，李長聲一一點評了他們

李長聲以隨筆書寫聞名海峽兩岸三地，信筆由之，隨手拈來，日本文化中的食衣住行育樂、風土人情、書店作家……無不躍然紙上，引人會心遐思。台灣真正「哈日族」，無不為其文章所吸引，欣然拜讀。

本書為李長聲改變寫作風格，由包羅萬象的雜文轉為「主題式隨筆」的第一本著作。此隨筆集以「日本作家」為主題，橫跨明治、大正、昭和與平成四個時代、描繪37位作家，儼然一部日本近代文學史。

由資深編輯人傅月庵精心選編並專文作序。50篇文章深入淺出，有趣聞軼事，有獨到識見；有別於文學專書的嚴肅評析，李長聲用他詼諧風趣的筆調，讓隱身在作品中的作家身影一一浮現，像是戴了一副透明的眼鏡，就是白描。用平易近人的文字，描繪出日本文學的深厚底蘊。

李長聲，他從大陸來，

三十年間登過無數船，穿過一條又一條的河

河水冷熱他都知，河床明暗他久悉

我的日本作家們——這次，他統統告訴你！

Photo Credit: 東美出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺