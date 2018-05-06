【影音】為了向世界喊一聲「台灣」，海軍上兵蘇祈麟苦練10年、闖進世界儀隊賽前8強

第一位穿著軍服、代表國軍三軍儀隊赴美參加國際賽事的海軍儀隊上兵蘇祈麟，於台灣時間6日凌晨參加世界儀隊錦標賽，與來自世界各國36位選手同台競技，而蘇祈麟現場展現1080度拋槍、背後接槍技巧，讓現場民眾驚艷。完賽後他更難掩內心激動，高喊「I love you, Taiwan」，讓觀看直播的網友感動的表示「他一人喚起了數十萬人的愛國心」。

（中央社）蘇祈麟4月30日前往美國，參加5月5日的「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship）個人組比賽，這是三軍儀隊首度有隊員穿著軍服參與國際比賽，蘇祈麟希望用自己的技能「讓世界看到台灣」。

海軍司令部上午指出，蘇祈麟於今日清晨5時進行初賽，與來自世界各國36名選手同台競技後，成功晉級8強決賽，最終成績將於明天（7日）上午公布。



進入決賽後，蘇祈麟依現行三軍樂儀隊服裝規定，著兵式軍禮服、佩戴鋼盔，精湛展現槍法，高空拋舉並轉身背面接槍。最後壓軸則展現「矇眼操槍」絕技（用黑布矇上眼睛，雙手360度轉槍後繞過背部再接槍），全程零失誤演出，令在場評審觀眾驚艷歡呼，完美展演後，蘇祈麟更高聲喊出：I love Taiwan，並接受歡呼。

從小看台灣被矮化，想在表演中置入「我來自台灣」

（中央社）服務於海軍勤務大隊警衛連的蘇祈麟今年28歲，19歲當兵加入空軍儀隊，退伍後始終忘不了對操槍的熱情，決定加入海軍儀隊成為職業軍人，他的優異表現，在民國104年和105年三軍儀隊槍法評鑑，都拿下個人組第一名。



約10年前，蘇祈麟就已經注意到「世界儀隊錦標賽」這個在業內出名的比賽，但穿著軍服出國沒有那麼容易，需要上級批准，加上預算問題，因此這個夢想在他心裡擱了近10年。

蘇祈麟說，從小自己的路都是由父親決定，操槍是他人生第一次的自己選擇，儘管許多人不看好，覺得他在做傻事，但他仍然想回去練習操槍。他說，這次出國比賽希望能讓外國人看到台灣人的操槍技術。

蘇祈麟去（2017）年向國防部申請出國比賽，今年初，時任國防部長馮世寬相當支持，因此軍隊願意放行，並由國防部補助蘇祈麟的機票和住宿，希望看到他為國爭光。

而為國爭光的壓力，也沉甸甸地壓在蘇祈麟的肩膀上。為了這場比賽，他花了3週時間研究國外的儀隊動作，自己再想出一套適合比賽的走位和槍法，希望驚豔評審。

想出了動作，還要花上好幾個月的時間熟悉槍法，蘇祈麟每天至少練習2到3個小時，還曾經因此肩膀脫臼、大拇指走位，但他依舊忍痛，即使綁著繃帶也要練習，也曾壓力大到在車上流眼淚、晚上失眠、天天看中醫，為的就是「讓中華民國的儀隊登上世界舞台」。

蘇祈麟說，他從小看到台灣在國際上被矮化，因此想用自己的技能讓世界看到台灣，他在表演前短短10秒的自我介紹中會說自己是「來自台灣的軍人蘇祈麟」。



一路上協助蘇祈麟參加比賽的林洧丞，曾經是海軍陸戰隊儀隊隊員，他說之前沒有人做過這件事，沒有儀隊隊員穿軍服站在美國國土上表演或比賽過，這是一個夢想，而現在他們正在圓夢。

「三角鐵影像工作室」今日也在臉書上直播蘇祈麟的比賽過程，有超過萬人觀看，為蘇祈麟打氣。

蘇祈麟是參賽者中，少數使用有上刺刀的禮槍，進行初賽時，蘇祈麟其實非常緊張，以至於高拋1080度後、轉身背後接槍連試兩次都掉槍。

不過在決賽時，蘇祈麟更完全發揮水準，幾乎零失誤完成每一個動作，更增加了矇眼後的槍法難度，蘇祈麟在完賽後，難掩內心的激動，高聲喊出：I love you, Taiwan！下場時隊友也激動的衝上去抱住他，一群人為他全力完美的表現哭成一團，之後陸續有許多選手陸續前來握手並要求合照，包含上一屆世界冠軍，場邊觀眾也許多人豎起大拇指表示讚嘆，並詢問他是哪個國家的選手，他透過友人翻譯說「我來自臺灣」。

今日零失誤完成高難度的蒙眼拋槍演出，目前蘇祈麟成績已進入前8強，大會將於明（7）日上午公布最終比賽結果。

雖然日前，蘇祈麟受訪時因穿著上尉禮服、加上貝雷帽，遭到退伍袍澤批評「上兵怎能穿軍官服」，蘇祈麟不少學弟則跳出來替他解釋，當初是怕軍禮盔遮蔽視線，才換貝雷帽，而蘇祈麟也於正式比賽時，將表演服裝改回原先上兵禮服。

而蘇祈麟也於臉書上表示，「穿什麼我都無所謂，國軍的榮譽不是官服，不是那些勳獎或徽章配件，而是在於本身，就是我自己！即使穿著白內衣

藍白拖，我仍然是中華民國的軍人，來自台灣這個地方。」

無論你們說什麼都行，

老子明天將代表中華民國軍人，

讓更多人認識台灣！

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核稿編輯：楊之瑜