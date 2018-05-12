《當個令人上癮的女人》：第一次在妳家用餐，外帶或下廚？

文：芙蘿虹絲・貝松（Florence Besson）、艾娃・阿莫赫（Eva Amor）、克蕾赫・斯坦隆（Claire Steinlen）

第一次在妳家用餐，外帶或下廚？

唉呦喂啊！千萬不要在大盤子上疊小盤的，妳又不是米其林三星大廚，妳那些收藏著卻沒翻開過的食譜這時候也派不上用場。遇到這種場合，準備的食物就跟妳的打扮一樣，低調簡約就好。

要是妳答應讓他來家裡吃飯，那一定是因為他之前已經請過妳了，這次選擇在妳家好好共度一晚兩人時光。當然OK，可是要準備什麼？好吃的義大利外賣、現成的海鮮盤，不用怕美乃滋，貪吃的女人舔手指頭的樣子最性感了！但切記不要準備前菜，也不用乳酪或甜點（這可以留到周末性愛馬拉松時再端出來），也別準備有醬汁的菜色。簡而言之，如果住右岸可以到殉難者路或拉法葉百貨的美食超市；住左岸的話可以到樂蓬馬歇百貨公司的食品超市。今晚妳只要吃一點……開胃餅和男人就夠了。別搞得像是高級餐廳一樣，需要提醒妳嗎？他可不是來吃飯的！

謹記在心

讓他也參與其中，叫他帶他想吃的東西來或是兩人一起選食材，把「天啊！我要下廚做晚餐」轉化成「太棒了！我們要一起做菜」；而且餐具也不要在他來之前就先擺好——這要怎麼先在桌上進行前戲調情呢？

戳破幻想

如凡爾賽般的浮誇排場今晚彷彿華泰爾設宴排場，莫里哀還為此寫了齣劇，再搭配盧利的舞曲……拜託！妳活在哪個年代啊？ 其實不需要搞得像上個世紀一樣， 花大錢又絞盡腦汁想機智對話，只為營造出凡爾賽宮或歌詩達郵輪上的場景，彷彿他是來欣賞尊貴夜間表演的。他又不是路易十四，這種排場也太累人了吧！應該讓他為妳去摘下月亮（註）才對！

註：原文一語雙關，讓他獻殷勤才給他甜頭。「摘對！月亮」指做到不可能的事；俗語裡月亮也意指女生的屁股。

建議菜色？第一次在家共進晚餐！

當你們第一次在家共進晚餐……妳可以這樣準備。

如果天氣比較熱

可以到魚店購買生鯛魚薄片，或到知名的Verot肉舖買火腿；火腿可以跟蘋果丁或小馬鈴薯一起食用，有趣好吃又不用準備。

四季皆宜

可以同時擺幾樣小食：美味的燻鮭魚片、鷹嘴豆泥、羊酪和上等孔泰乳酪……。第一次真的不用準備魚子醬、蒜香茄子或巴西里沙拉（香菜屑會卡在牙齒上）。

如果他不到40歲

「咬先生」（croque-monsieur）三明治，其中的意涵很明確！買現成的白醬、美味的白火腿和孔泰乳酪，食用前可佐上一片美生菜葉。生菜葉最好切成兩半，才不會才不會有黏牙齒或卡牙縫的危險（參考下方最好避免的食材清單）。普魯斯特在《在少女花影下》一書裡，也是替自己點了「咬先生三明治加蛋和奶油」。

如果他超過40歲

自己煮簡單好吃的義大利麵，不要配番茄肉醬；有個非常容易的食譜：在液態鮮奶油裡溶解牛肉高湯塊，攪拌均勻之後淋在熱騰騰的短麵條上（鉛筆麵、蝴蝶麵、貓耳朵），上桌前再佐上鮮甜的番茄就可以了；甚至還可以磨一點松露在麵上。

最好避免的食材清單

太大塊的壽司、任何黏牙或卡牙縫的香草與沙拉、肉醬義大利麵（這只有在卡通《小姐與流氓》裡吃才迷人）、大蒜（原因妳懂的）、帶醬汁的菜餚（湯湯水水太不性感了）。

書籍介紹

本文摘錄自《當個令人上癮的女人（而不是誰的另一半）：巴黎女子讓人魂牽夢縈的祕密》，三采出版

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作者：芙蘿虹絲・貝松（Florence Besson）、艾娃・阿莫赫（Eva Amor）、克蕾赫・斯坦隆（Claire Steinlen）

譯者：林琬淳

繪者：蘇菲・格西歐多（Sophie Griotto）

「妳不必追著男人跑，只需要讓自己令．人．上．癮！」

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25幅 手繪全彩插圖：一本美麗的書，比名牌包更能襯托妳的氣質

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Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺