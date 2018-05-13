《寫給每個人的基本收入讀本》：政府提供無家者永久住屋，反而省下更多錢

文：蓋伊．史坦丁（Guy Standing）

普同主義與透明度

基本收入和多數替代方案不同，它是一種能改善貧窮又不會污名化領取人的方法之一，換言之，它不會導致領取人成為乞丐或祈求者。誠如許多研究所顯示，因申請目標鎖定型的財力調查式福利而可能背負的污名，導致很多真正有需要的人基於自尊心、恐懼感或無知而不去申請。儘管上述固有缺陷已人盡皆知，但政治人物卻還是持續支持那類計畫，實在可恥。

加拿大在曼尼托巴省多芬鎮（Dauphin, Manitoba）進行的「Mincome」實驗結果，和上述污名化福利計畫的結果呈現明顯對比。很多低收入者——包括失業者——基於污名的考量而未申請標準的「福利」，但他們欣然接受讓低工資工人、失業者和社會救助領取人之間的差異變模糊的這種無條件最低收入給付。

接受這個實驗相關問卷調查的受訪者表示，他們欣然接受Mincome給付的原因是，這種給付讓他們感覺自己是獨立的、得以去工作，又無須忍受財力調查式福利那種侵入性且令人感到恥辱的申請程序。有一個人就說，那類侵入性福利導致「家庭背負了惡劣的形象」。另一個人則說Mincome「信任加拿大人，並讓眾人保有自尊」。

因為基本收入是全民且無條件的給付，所以它也避免採用一些用來區隔哪些窮人「理應領取」，哪些窮人又「理應不能領取」的標準功利主義「標籤」，那種武斷、不公平且應用成本高得荒謬的標籤，是道德主義政治人物慣常採用的手段。

我們應該將「消除社會污名」列為較優先的理想目標，萬萬不該蓄意藉由「污名」來阻礙貧窮人民申請政府津貼，從而達到降低政府津貼成本的目的。另外，社會政策制訂者也應該停止為人民貼上「理應領取」或「理應不能領取」等標籤的不光彩作為。

克服貧窮與飄零陷阱

基本收入是最能有效改善貧窮的方法，理由之一是它能克服「貧窮陷阱」，且將改善「飄零陷阱」（Precarity Trap）。舉個例子，英國某些已領取微薄政府津貼的人一旦從領取津貼的狀態轉而從事低薪工作，就會面臨實質上高達80％以上的邊際稅率。這還只是官方計算的數字，如果把運輸、保母等因去工作而產生的成本納入計算，稅率甚至更高。

在丹麥、芬蘭與德國等許多歐陸國家，這項邊際稅率甚至更高。如果中產階級面臨那麼高的邊際稅率，早就發生暴動了！一般人多半都認同40％以上的稅率會促使高薪資所得者想方設法地避稅或逃稅。相形之下，評論家卻以「乞丐」甚至更難聽的字眼來形容那些「繼續領津貼」和為了不想支付80％稅率而不接受低薪工作的窮人。

不管是左派或右派自由至上主義者都承認，由於基本收入的發放不考慮工作地位高低或其他收入的多寡，所以將能移除隱含在現有福利計畫中的固有貧窮陷阱。而在移除貧窮陷阱的同時，基本收入也能提高人民接受相對低薪的工作或從事高風險個體戶經濟活動的誘因。

除了貧窮陷阱，津貼發放的延宕，成了阻礙他們接受短期或非正式工作的因素之一，我稱之為「飄零陷阱」。現代各種財力調查式津貼與有條件津貼的錯綜複雜，意味當一個人開始有權領取某項津貼後，也鮮少馬上獲得給付。此外，很多人可能不太能確定自己是否真的有權獲得救助——申請人可能要耗費非常多時間和精力填寫冗長的表格，並回答許多侵入性的疑問，但到頭來還是不太篤定自己能否通過審核。而就算通過審核，為了能繼續領取那些津貼，領取人還必須持續回報實際情況來證明自己符合某些有損人格的條件。

這些陷阱、污名和阻礙，導致津貼領取率（take-up rates）偏低，某些捍衛這種制度的人熱切且一廂情願地將這樣的現象，解讀為「不去申請津貼的人就不需要或理當不應領取津貼」。而對最後終於領到津貼的人來說，擔心再失去領取資格與害怕從頭申請的那種恐懼，則導致他們不願意接受非正式的短期低薪工作。

讓我們以一個領取傷殘津貼的英國人為例子來證明這個現象：

很多年前，我的健康狀況自然好轉。我一半的理智催促我勇敢面對，盡速走出家門並投入職場；但我另一半的理智卻被這個制度特有的官僚障礙嚇得不敢輕舉妄動；那些障礙逼得我只能選擇兩條路：一是放棄這一筆對我攸關重大的津貼，指望靠一己之力賺錢來代替；二是對就業暨國民年金事務部（Department of Work and Pensions）說謊，以便繼續領取這筆津貼。後來，我的確外出工作了一小段時間，但當時我必須非常努力工作才能賺回失去的津貼，於是，最後，我再度墮落地去申請津貼，且從此沒有再投入職場。

作為一種權利發放的基本收入能排除最糟糕的貧窮陷阱和這種飄零陷阱。它能減輕現有社會救助計畫所造成的道德風險問題——即人民不去做自己真的想做的事（例如去找一份工作）。基本收入也能減輕人民進入灰色經濟（即地下經濟）體系的不道德風險（immoralhazard），因為實施基本收入後，進入合法納稅經濟體系的障礙就不是那麼高。

儘管如此，我們能將基本收入宣傳為一種根除貧窮的方法嗎？如果這麼做，將會引來以下反擊：實際上最初發放的金額將無法達到根除貧窮的目的；而如果將基本收入的最初發放金額設定在足以根除貧窮的水準，財政壓力將會大到讓基本收入難以獲得大眾與政治人物的青睞。

然而，如果設計得當，基本收入應該能降低貧窮的發生率，減少生活在相對貧窮狀態的人數，同時改善處於或接近貧窮線的人民的貧窮程度。基本收入將無法根除貧窮，事實上，沒有任何政策能達到這個目的。不過，基本收入應該能降低貧窮對生活在僅略高於貧窮線的人民的威脅。

舉個例子，英國智庫金巴斯集團（Compass）計算過，假定一個保留目前多數福利津貼的過渡型全民基本收入制度，每週發給每個成人71英鎊、每個退休老人51英鎊（不含基本的政府退休金），以及每個孩童59英鎊。以2015年至2016年來說，這個制度一旦實施，落在所得分布最底層五分之一的人口，有60％的人將多獲得五分之一以上的給付，屆時兒童貧困率將降低一半。當然，這些數字都僅屬說明性質，不過，從這些數字卻可看出，即使只發放相當節制的基本收入金額，都能顯著改善貧窮。

窮人是否懂得聰明消費？

反對發放基本收入的意見之一是，低收入的窮人會把基本收入揮霍在「私人惡習」（private bads）上，有時是出於無知，有時是出於意志薄弱（他們因為不良習慣或成癮而無法抗拒這麼做），有時則是因為「不良性格」。某些批判者更過火，他們暗示所有需要政府津貼的人可能都具備上述所有特質，但事實正好相反。

過去的幾個現金移轉計畫與基本收入試點計畫的經驗顯示，相關給付款項多半被領取人花用在「私人良善用途」（private goods），例如子女的食物、醫療保健與就學費用等。不僅如此，多項研究更顯示，由於領到基本收入或現金移轉，領取人用來緩解困境或絕望狀況的所謂「治療公害」（又稱為「補償性公害」）——毒品、酒精與香菸等——的支出反而降低了，這些研究結果和一般人的成見恰恰相反。

相關情境有四個例子值得提出來探討。利比亞當局從貧民區聘請了一群酒精成癮者、毒癮者和輕罪犯，每人無條件發給約當200美元的金額。三年後，相關單位訪問這些人，以便了解他們把錢花到什麼用途。答案主要是食物、衣物與醫藥。其中一個研究人員納悶，如果連這種人都沒有隨便揮霍基本收入補助，那還有哪些人會這麼做？

《經濟學人》（The Economist）則報導了另一份在倫敦西堤區所做的研究。在當地，每到黃昏就會有一大群「神祕的無家可歸者大軍」出沒。一個名為百老匯（Broadway）的慈善機關找出其中338個人，這些人多數已成為遊民一年以上，並進一步針對最資深的遊民——在街頭遊蕩超過四年——詢問他們需要什麼東西才能改變他們的生活，同時也為他們提供那些東西。相關的平均支出為794英鎊。在參與這個活動的13個人當中，有11個人回答想要錢來買酒、毒品或用來賭博。有幾個人告訴研究人員，他們願意合作的原因是，這麼做讓他們擁有掌控自己人生的機會，不需要再被迫住進青年旅舍。更值得一提的是，相關的成本僅約當每年估計花費到每個無家可歸者的醫療、治安及監禁成本——2.6萬英鎊——的極低百分比。

第三份研究是在美國進行，這份研究發現，相較於廣受推崇的早期學前教育計畫——如美國的啟蒙計畫（Head Start），直接發放給家庭的現金移轉，對孩童教育的正面影響更大。財務安全感很重要，它能減輕壓力，並讓雙親得以花更多時間陪伴小孩、讀書給他們聽，並帶他們去博物館等場所。

最後一份研究來自猶他州，那是美國最保守的地區之一，當局實施一項鼓舞人心的政策，給予無家可歸的人永久性的住屋，而不是沿用長久以來的作法——僅給予暫時居所。最初的成本看似非常高，但最後其實省下更多錢。原因是，這個作法所帶來的篤定感，讓那些遊民得以重新融入社會，主管當局因此省下更多各式各樣的支出，像是毒癮矯正、抑鬱症治療等。後來，美國有數百個城市也如法炮製採行這項政策。誠如全美無家協會（National Association of Homelessness）執行長所言：「某種程度來說，這個結果憑直覺就能得知。一旦獲得安定感，任何人都能表現得更好。」

觀察家和評論人員經常預設窮人是「愚蠢」的、不理性或沒有能力做出理性決策。但某些發人深省的實驗顯示，窮人只不過是擁有的資源比較少罷了。無疑地，「信任」的結果有時難免會令人失望，但信任仍是引導社會政策的良好原則。此外，每一個人都需要擁有做出爛決策的自由（雖然最好不要產生悲慘的結局），唯有如此，我們才能從那些爛決策裡實驗並學到教訓。如果人民沒有犯錯的自由，就無法學習如何成功掌控自身生活。

相關書摘 ►《寫給每個人的基本收入讀本》：基本收入會降低還是提高工作誘因？

書籍介紹

本文摘錄自《寫給每個人的基本收入讀本：從基本收入出發，反思個人工作與生活的意義，以及如何讓社會邁向擁有實質正義、自由與安全感的未來》，臉譜出版

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作者：蓋伊．史坦丁（Guy Standing）

譯者：陳儀

當AI或將取代人類，失業狂潮衝擊前夕，我們迫切需要的「新人權」────

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本書作者蓋伊．史坦丁是全球最大基本收入研究推廣組織「基本收入全球網絡」（BIEN）創辦人，投入基本收入研究已超過三十年，而他彙集研究精華所寫成的這本書，即是我們深思基本收入議題的最佳指南。本書不只解釋了基本收入原理，討論三個被用來證明基本收入有實施必要的主要觀點————正義、自由與安全感，也解釋了相關的經濟理論，並比較與其他社福制度的異同，闡述為何基本收入是當前我們迫切需要的。此外，他也針對一般常見的基本收入反對意見進行解釋，並進一步探討落實基本收入制度的實務挑戰和政治挑戰。

從歷史源流、理論內涵、正反意見到執行方法、實驗成果及未來展望，這不是一本學術研究專書，而是身處於現代社會的你我都值得一讀的思辨讀本。

不論你是什麼行業、身分，是學生、老師、上班族、政府官員或者其他職業，只要你關心自己、家人或社會的當下與未來，希望居住在一個擁有一個真正安全、自由而有前景的世界，你都可以從這本書獲得深刻的啟發與收穫。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺