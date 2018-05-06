打擊惡保母，全台第一個「保母資訊公共平台」8月上線

台灣女性因照顧子兒離開職場後，再度復職的比率約只有五成，托育政策催生聯盟認為，托育支持系統不夠完善是最大問題，加上日前保母托嬰事故頻傳，為此聯盟特別發起「公共保母資訊平台」，將從台北市中山區、北投區公開號召公共保母，資訊平台預計今年8月上架。

托育政策催生聯盟今日舉辦記者會，表示保母托嬰事故頻傳，恐是間接導致台灣已婚女性就業率遠低於先進國家的原因。

主計處2016年調查發現，台灣15至64歲已婚女性中，因生育離職者計有90萬9千人，而因結婚離職的已婚女性，之後成功復職的，占整體的51.10％，顯示台灣仍有近5成的女性勞動力，因結婚因素就此退出勞動市場。

聯盟召集人劉毓秀也指出，台灣25歲到29歲女性勞動參與率高達9成，但50歲到59歲的勞參率卻只剩4成左右，比日本、韓國、瑞典、德國等國家低，顯示台灣成熟女性勞動力流失很嚴重。

劉毓秀指出，政府沒有看到台灣女性勞動力的流失問題，如果繼續下去，未來女性貧窮的問題更令人擔憂。她說，解決方案就是要有好的保母，讓女性有可信賴的托育環境，能兼顧工作跟家庭，不僅媽媽有工作、阿嬤有工作、保母也有工作。

虐童事件頻傳，民間自設平台篩選

《聯合報》報導，據統計，我國約有2萬4千多名保母，但保母虐嬰事件頻傳，讓許多家長不敢所託非人，有媽媽放棄返回職場，自己帶寶寶，也有人改托阿嬤代為照顧。

2014年起上路的《兒童及少年福利與權益保護法》，訂有「居家托育（保母）登記制」，規定照顧3等親以外小孩的托育人員必須向政府辦理登記，才能擔任居家托育服務工作。不過劉毓秀表示，多年來因缺乏不適任者的退場機制，失去管理效果，讓真正的好保母受虐童事件拖累，蒙受社會汙名。

今年3月，台中北屯區的愛堡貝托嬰中心，傳出保母虐嬰案件，園長表示，13日發現嬰兒的額頭瘀青，調閱監視器畫面，發現蘇姓保母虐待施暴，用手與枕頭拍打嬰兒的頭部，還舉起來重摔地上，另一位保母卻沒有制止。

而同樣在3月，高雄市一名單親爸爸將4歲女兒托給一名許姓保母全天照顧，阿嬤發現孫女手腳、臉常出現瘀青，脖子也出現咬痕，才發現許姓保母虐童。而該名保母其實在6年前當保母時，就有虐待孩子的前科，被社會局罰款並公告列為永久不能當保母，但她卻不斷改名字並在網路低價招攬受托孩子，繼續當無照保母。

「登記制最大的缺點就是沒有退場機制。」劉毓秀表示，政府基於保障人民的工作權，即使保母涉及虐童等違規，也必須有很明確的法院判決，才不得繼續從事保母工作。她強調，「與其依賴登記制還不如透過平台，在原有的登記制基礎上，再加上一層更嚴謹的審核機制，直接在平台上秀出優質保母。」

即使市面上已有各種保母搜尋APP，但劉毓秀說，因刊登沒有篩選功能，只要是保母就可以刊登，實質上淪為「廣告」平台。而政府創設的保母搜尋網站，功能和訊息都過於僵化、流於形式，對家長的幫助有限。

根據台北市議員高嘉瑜4月指出，台北市保母平台媒合率僅8%，問題出在平台資訊太少，家長會擔心所託非人。

Photo credit: 台北市保母媒合平台

《台灣醒報》報導，托育政策催生聯盟今日宣布建構「公共保母資訊平台」，劉毓秀說明，絕不是有付費就可刊登，保母必須通過基本品質篩選，標準包括：

具有2年托育資歷，托育穩定度高

不曾有任何違規紀錄

沒有巧立名目的收費行為

必須主動公開過去的托育履歷，並遵守「公共保母自律及互信合作公約」

若保母表現不佳，資訊會先被將下架，待輔導保母完畢再上架。若輔導後仍未改進，該保母就會成為拒絕往來戶。

劉毓秀說，平台上的公開資訊都由保母自行填寫，為保障資料的真實性，聯盟會將資料再交給社會局委辦的「居家托育服務中心」複核。預計先從台北市中山區、北投區開始試辦，鼓勵有志保母一起加入，8月起公布加入資訊平台的全體保母名單，讓家長直接查閱。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜