閻連科《速求共眠》選摘：李家老二正在強姦苗家的老四哪

文：閻連科

1

發生了一件事情。

李家的老二，叫李撞，強姦了苗家的老四，叫苗娟。最先看見的，是洪家的老大。老大是傻子，人都叫他洪傻子。

洪家老大真的是傻子。他看見了事情邊跑邊喚話著，像自言自語樣。這是四月之三日，日光慵懶，人們多在家中閒呆著，少數在門口說閒話。街口站了一撥兒，談物論價說，這樣過下去，提一兜兒錢，換回一捆菜，真是要了命了呢。這時候洪家老大跑來了，在人群邊上人未停下話就出口了。

他說，李家老二是個流氓。

村人們說，一毛錢才買一盒火柴哩。

他說，老二把人家衣服脫得精光精光的。

村人們說，種菜吧，菜價今年準會貴。

他說，被強姦的是苗家的老四呀。

村人們說，都回吧，歇個小午覺，春一來就讓人瞌睡了。

就都走了呢。腳步聲零零碎碎，拖拖拉拉。隨後的關門聲，碾在村街上，沉沉穩穩，如雨前的黑雲從村莊軋過去。街上的狗，從胡同中走出來，立在那兒看著洪家老大不說話。

老大喚，李家老二真的是個流氓呀。

狗把眼珠轉了轉。

老大喚，他強姦的是苗家老四啊。

那狗吐了一下舌頭就走了。

老大像說又像喚，就在村東槐樹林子裡。

狗朝村東的槐樹林裡跑過去，身後騰起點滴淡塵兒，如要熄的煙樣飄散著。洪家老大看著狗的影兒消失後，臉上有了不解之平靜，放慢腳步往家走去了。胡同裡，泥牆剝落著，新的瓦房有磚窯上的焦燎味。豬屎雞屎一地著。一條狹長的胡同裡，無一人，無一鳥，老大前後看了看，忽然聽見從哪傳來一聲尖厲的哭，半紫半白，從他身後斜著穿過來。隨後間，靜得能聽見他自己的呼吸聲，如日常鄰家的風箱樣。還看見，狗在街外一棵樹下立下來，高抬頭，望四方，惘然如一隻蒼蠅飛在荒野間。這時候，傻子老大看見有兩個媳婦從另外一條街上走出來，挎了竹籃，盛了衣服，拿了棒槌，到村後耙耬山下的溝裡洗衣裳，於是他急步追上，把胳膊橫架起來，攔著說李家老二強姦了苗家的老四呢。

媳婦說，洪家也不把孩娃領到醫院去看病。

老大說，衣服脫得精精光，就在前邊槐林裡。

媳婦說，治好了也能討個家業，生房兒女呀。

老大說，你們過去看看吧，真的就在槐林裡，我聽到了苗家老四的哭聲了。媳婦們不再說話兒，從他架起的胳膊邊，擠著擦著走去了。那胡同牆上被她們竹籃掛掉的泥皮片，疤痂一樣落下來。轉身瞅瞅洗衣去兩女人，洪家老大往家裡跑去了，腳步聲轟轟炸炸，在村街上很有響動呢。他家住街南，拐了兩個彎，到家一肩撞開大門後，看見爹正在院內餵著牛。牛草和牛糞的氣味彌漫一院子。爹見他一身風火，轉了身子望著他。

他說，李家老二是個流氓。

爹拿眼瞪了他。

他說，他把苗家老四的衣服脫光了。

爹回身拿著料棍攪拌去。

他又說，我聽見了苗家老四在哭哪。

爹拌料的棍子不動了。

於是他又聲音大起來，說李撞正在強姦苗家的老四哪。

爹轉身，一棍子打在他頭上，說回屋歇著去，大晌午你不睡覺有啥兒野。傻老大怔怔的望著爹，拿手捂了額門後，覺得手裡有熱黏，說爹呀你打我，李家老二真的強姦了苗家的老四哩。傻老大本還想接著說些啥兒話，如他在槐林邊上看到的李家老二脫人家衣服那情景，可爹又一腳踢到了他的肚子上，一個趔趄後，他差一點倒下來。這當兒，牛叫了，哞一聲，又粗又重，長長拉開如一條渾濁的水流般。

爹又去給牛拌料了。

老大委屈無趣地在院裡站一站，又從家裡出來了。鎮村街裡的靜，和沒有鎮村樣。日光紅白，暖得人身上發了癢。豬糞雞糞，舊的乾了，新的在路上被日光曬著起了煙。一煙淡淡，搖擺著往上升。老大去街牆上摳了半把土，把額門上的流血止了止，拍拍落在衣上的灰，又朝村東槐樹林走去了。

樹林並不大，在村後梁腰間。可林裡有幾池汪水泉，養茂了周圍的槐樹和雜草，一蓬一蓬，密密的連著。四月時候，葉早已齊全，林地裡終日一片陰潮味。草們旺盛，綠了一地。洪家老大在這閒逛著，便看見李家老二把苗家老四的衣服給脫了。苗家的是提了一個菜籃子，這是個挖野菜的好季節。李家的脫人家衣服時，菜籃就在地上丟置著。有個麻繩圈兒繫在籃子上。有一把青菜蓋了籃底兒。他立在槐林高處裡，聽不見李家老二說了啥，只看到苗家的臉色驚白，木然不動，任由人家把她衣服給脫了。後來呢，後來洪家的老大就往村中跑去了。報告了。又獨自往林地走回了。

他在路上折了一棵小樹兒，是槐木，去枝斷梢，三尺有長，持著急急朝那槐林裡走。他想從李家的身後走過去，一棍子打在李撞的頭上去，像爹打他樣。可是呢，他從槐林一側繞到那，卻沒了李家的老二和苗家的老四了。被壓倒的草上有血跡。血在草上黑腥著。血氣草氣腥了一林地。

2

苗家的老四，14歲，個兒高，讀完小。她哭著回家說了林地的景況後，脫了褲子給娘看。爹正要下地去，聽了把家什扔地上，又把一個喝水的碗摔了，坐在屋門檻兒上抽悶菸。娘在堂屋哭著畜生、畜生地喊，喊著罵著燒了水，又去村頭小店打了酒，回家閂了大門用熱水和酒去擦女兒的下身子，疼得女兒尖叫著，娘說千萬不能喊，千萬不能喊。女兒聽話流著淚，哆嗦著身子由娘裡外擦。消了毒，又用溫開水蘸著洗了洗，讓女兒躺在床上去睡了，出來縮在男人面前說——

咋辦呢？

男人不語抽著菸。煙霧騰騰著。

女娃兒一輩子的事情哩。

男人滅了菸，起身往哪走，又回身說女人，嘴嚴些，萬不要說給鄰人們。

苗家爹也就出門了。走出院落他又把大門給掩著，在街上咚咚咚地走。有人問他啥，並不多答還是咚咚咚地走。問的人便就懷疑著，在他身後呆著看著不動兒。他到了李家去。李家住西街正中間，種地兼有生意做，在鎮上大街開鋪子，間半房屋，一間為門面，半間為倉庫，賣的農具有杈、鐮、鍁、耙、繩和門環兒，箱扣兒，錘和斧頭兒。五日一集市。

集市時李家爹李林去鎮上主街營生著，不集了就關門種地過日子。李家的日子過不過那些私做藥材生意的暴戶們，可在村街上，也殷實得十分可以可觀呢。去年蓋了新上房，渾磚到頂，不見半點兒土，連地上都鋪了水泥哩。水泥中摻玻璃，屋中央鋪出一朵錚亮的蓮花來。今年間，李林計畫再蓋廂房屋，依然是渾磚到頂，不見半點兒土。這當兒，他正在院裡整地基，挖出土槽來，好像立馬要動工。苗家爹推門進來了，又轉身關了門，見李林正在挖地基，便豎在院中央，臉上青出一層紫色來。

你家老二呢？

李林停了活兒說，不在呀，找他有啥事？

你是他爹，你去我家看一看！

李林扔下鐵鍁問，出事了？

你去看看你養的畜生把我閨女弄成了啥樣兒。

李林懵懵地望著苗家的爹。

是老四，今年還不足14歲。

李林靈醒過來後，臉上掠過一層白，說苗家兄，我兩家無冤無仇，我教育的孩娃我知道，他好歹也是讀了初中的，不會輕易幹了那事吧？你這樣說是抓住了還是看見了？李林這樣說著問著時，額門上有了虛汗的，望著苗家爹，去把一個凳子禮禮儀儀放到了苗家爹的屁股下。苗爹並不坐，他脖子上的青筋又高了些許著，說我不用抓，也不用看，你把你兒子找回來問一問。

李林讓媳婦出門去找兒子了。

兩個男人就在院裡默站著，僵了一會兒，李林給苗家爹敬遞一支菸。苗爹沒接菸，自己裝了旱菸抽起來，乜斜著李林看，看見他縮回遞菸的手時有些抖，自己脖子上的青筋便平平地隱了一半鮮顏色，心裡些微有了輕快感。他努力著去想李林這輩子哪兒有對不起他苗家的事，卻是苦苦沒有想出來。種地地塊沒有靠在一塊兒，住房又是街的這頭和那端。沒有地界之爭，沒有房宅之吵。李林又沒當過村長和隊長，也沒有分配上的不公允。但李林在鎮上開鋪子，他去買過一張鋤，用了一天後，發現那鋤上有裂縫，又去換時李林不想換，說挨了土這鋤沒人再買了，再說裂縫不在鋤刃上，用三年五年斷不了。

可是呢，說到最後人家李林還是給他換了鋤。苗家爹努力去想自己有哪些恩於李家的事，搜腸刮肚，把菸吸得粗重深長，卻也僅僅想起去年收麥下雨時，李林拉一車麥在梁上爬著坡，他從坡下把他的麥車推到梁頂上。實在說，真的是兩戶人家，不見瓜葛，無仇無冤，無恩無怨。這使苗家爹有幾分洩氣了。想倘若他李林對苗家有著仇，自己對他李家有著恩，那這時，倒可以藉女兒被姦的事情一抖而落的。

可是呢，一丁點兒恩怨都沒有。他不能因此藉著啥，把李家兒子強姦他女兒的事情弄得再大些，不能因此使李林對過去的事情後悔莫及呢。他後悔，他們中間為啥沒早些結下一些恩或怨的事，也就只能在自己臉上悔著恨著把目光扭到一邊去。

去找兒子的李林媳婦沒有回。

院子裡深深遠遠的靜；天長地久的靜。麻雀把新挖地基的紅土蹬落在了基槽裡，啁啾的叫聲叮噹一片兒。

苗家爹磕了菸灰突然說，我不信你兒子去哪你能不知道。

李林微抬一下頭，我又不能把他拴在褲腰上。

苗家爹白了一下眼，我閨女14歲，村裡沒有她認不出的人。

李林把菸擰滅在鞋底上，我養的兒子他啥兒德性我知道。

苗家爹半轉過身子去，給你說李林，政府一查就人證物證了。

李林站起身，你不用去政府告，是我兒子我讓他吊死在房梁上。

遲疑一會兒，苗家爹憤憤然然走了出去了。出門時，他把李家的大門甩一下，要關的一扇門板關了重又彈回來。李林沒有去送客，豎在院中央，臉上的灰色硬著硬著成了青顏色。

苗家爹從李家出來後，在村街上站了片刻兒，見有人趕著牛、扛了犁，正往村外走。那人姓洪叫洪文鑫。洪文鑫答應犁過地把牛借他用幾天，將他後梁上的荒地翻一遍，說好了用牛一整天，給十塊料錢和牛的辛苦費。他覺得這錢有些貴，外村都是要八塊，而洪家卻是要十塊。他想追上洪文鑫再商量商量也給八塊錢，可走了幾步後，想到床上的女兒便又猶豫下來了。

書籍介紹

本文摘錄自《速求共眠：我與生活的一段非虛構》，印刻出版

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作者：閻連科

卡夫卡文學獎得主、作品最常被議論的作家閻連科，首次與影視結合，以一部紀實小說，寫出三種面貌————真實、寫作、編導

真相與謊言交織，窺探寫作創作背後的祕辛！

一段被遺忘而重新啟動的故事，一個陷入寫作瓶頸的作家，一群決定現身說法的主角人物們，他們當中，誰說的是真話？誰坐壁上觀？而誰又鬼話連篇？

嘴上造謠是犯罪，筆下造謠是文章學問。

你要在你筆下多造些好謠，多說些好假話，把咱河南人寫得好一些……

一樁三十多年前的真人真事鄉村農家公案，作品最受爭議的作家閻連科將之寫成中篇小說〈速求共眠〉，三十年後，當年公案主角戀上相差三十多歲的女大高材生，這段被網民們宣稱是「農工與女大生」、「蟑螂與鳳鳳的畸戀」、「北方豬與南方鮮花的對戰」超越年紀、道德倫理的老少忘年戀，在微信文章上引起關注與熱議。而作家則在編、導、演的聚會上，公開討論與再製成劇本，企圖以此正式進軍電影圈。

於是，如楚門秀般，從生活現實走向電影藝術的真人實事，經過一個月實地田野調查，一對一訪談，閻連科以如剝橘子般層層扣疊、虛實交錯的寫作模式，完成《速求共眠》這部同名電影劇本。

然而，事實真如作家所寫？還是背後另有隱情？

三十年前的偉大愛情，與三十年後的美好畸戀；文字工作者及電影工作者的心理拉鋸戰；每一字、每一句，真亦假、假亦真，讓人分辨不清，甚至摸不著頭緒。

《速求共眠》是閻連科作品中，最不一樣也最顛覆想像的閱讀感受。以一部電影創作的行為藝術作為開端，講述真實事件改編的小說主角們各懷鬼胎、工於心計，而劇作家又如何從中去無存菁，或說重新構思以完成劇本的種種過程。這當中，作家、編劇與導演，全被推上沒有開關的電影創作跑步機，讀者你我也被強行拉入情節裡，置身於其中，一同與之悲喜交織。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺