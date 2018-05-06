洗腎診所護理師遭病患施暴，診所卻不准員工作證、監視器畫面也「被消失」

雲林縣腎安診所一名患者，不時以言語與肢體暴力對待護理人員，護理師身心受創決定提告，沒想到診所卻試圖吃案，不僅監視器畫面不見，還要求其他護理人員不准作證，台灣基層護理產業工會今（6）日出面痛批，並要求衛福部介入調查。

（中央社）台灣基層護理產業工會（以下簡稱基護工會）理事長吳嘉綾今天陪同受暴護理師小祺（化名）、小祺的姊姊，在衛福部門口舉行記者會，控訴小祺在雲林腎安診所任職期間，一名洗腎患者經常對護理人員咆哮、言語攻擊，日前小祺處理隔壁床的護理工作，沒有馬上服務到該患者，竟被打了一巴掌。



吳嘉綾說，事後腎安診所只叫小祺回家休息，不僅沒有陪同驗傷，也不願協助小祺提告，甚至稱監視器壞掉、試圖湮滅物證，要求其他護理人員不准替她作證，將小祺被打原因歸咎於自己處理不當，還要求小祺繼續照顧打她的患者。



小祺不發一語，她的姊姊表示，此事導致小祺身心受創，每天起床只要想到上班，就出現焦慮、恐懼、噁心、嘔吐等情形，上班時經常呼吸困難、全身發抖、手腳發麻，最後被迫離職。



據基護工會了解，小祺到地檢署按鈴提告，檢察官僅稱此案證據不足，可能不予起訴，偵查過程中要求小祺和該名病患在同一間房間偵訊，該病患甚至嗆聲要反告小祺，讓小祺的恐慌症狀再次發作。



小祺的姊姊說，小祺認為她這次若告不成，完全是因為診所縱容施暴的病人，希望衛福部要求醫療院所主動配合檢方調查，並且把建立安全工作環境這一點納入醫療院所的評鑑。

但今天是假日，衛福部無人回應。



吳嘉綾強調，現行醫療法雖然將醫療暴力列為公訴罪，但僅針對加害人，並沒有對醫療院所加以規範，要求衛生福利部介入，別讓護理人員暴露在醫療暴力風險中，或受到性騷擾、暴力對待時還要吞下委屈。

雲林縣衛生局長吳昭軍表示，縣長信箱及縣府勞工處已接獲小祺方面的申訴，衛生局請腎安診所提供錄影帶等相關資料，腎安診所回函，錄影帶的保存因「容量關係，故無法提供」；另外，這名病患的說法與小祺陳情內容有出入，事發當天其他護理人員則表示病人有咆哮。



吳昭軍說，小祺因已全案進入司法程序不願到局說明，本案檢察官可能因證據不足不起訴。衛生局將依違反《醫療法》第24條裁罰施暴者，診所也要負起責任。

真正傷害我的不是病人，而是診所

基護工會表示，在雇主以營利為導向的經營模式下，小祺事件只是「冰山一角」。儘管立法院在2014年已公告，《醫療法》第24條及106條將醫療暴力列為公訴罪，但據衛福部統計，2016年底台灣平均每年還是接獲200多件通報案件，發生在洗腎診所的暴力事件更可能是黑數。

《蘋果日報》報導，吳嘉綾指出，2016年200多件通報的醫療暴力事件，以急診暴力最多，而年花健保500億元的洗腎，洗腎診所為搶食大餅留住客源，未盡保護勞工之責，甚至成為施暴的共犯，遇到暴力事件時竟要求護理人員「吞下去」。

小祺說，真正傷害她的不是病人，而是被打之後，腎安診所完全不管她的死活，反而扭曲事實，強迫她承認是自己的問題，「才導致病人打我」。小祺表示，「被打已夠痛苦了，還被講成自己活該，是真正傷害身心的元兇。」

不僅如此，小祺的姊姊也指控，護理主管認為「小祺的處事態度有問題」，被打是她自己的錯，還要她繼續服務同一個病患。工會表示，像小祺這樣在洗腎診所忍受暴力病患的案件，尤其在偏鄉層出不窮，工會希望不要再讓白衣天使，變成病患惡意使喚的傭人。

吳嘉綾建議衛福部，未來除了勞資爭議平台，也應設置專門處理職場暴力爭議案件的平台。另外對於醫護工作環境業者，應比照工廠事故，課以業主刑事責任，並將醫療暴力列入年度醫療評鑑中、加強這方面的勞檢，以免腎安診所的類似事件重演。

基護工會表示，如果有其他護理人員也因醫療院所不當作為致身心受創，可透過基護工會專線（0961-557512）或私訊粉絲頁，彰顯這個問題的嚴重性。

2013年，桃園縣蘆竹鄉代王貴芬掌摑林口長庚醫院護理師，引發社會撻伐，多名立委提案修法，要求嚴懲暴力對待醫事人員的不肖人士，立法院院會也於2014年1月三讀通過「醫療法部分條文修正案」，將醫院暴力事件從告訴乃論改為公訴罪，對執勤中的醫事人員施以強暴、脅迫，妨礙醫療業務致生危害者，最高可處無期徒刑，該條款也因此稱為「王貴芬條款」。

而在記者會結束之後，小祺也告訴工會幹部們：「還好有開記者會，否則連我都快懷疑是不是自己的問題，自已是否曾經被打過。」

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核稿編輯：楊之瑜