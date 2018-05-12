《大師們的寫作課》：我們不能擁有才華，而是才華將我們用作容器

文：舒明月

【文藝】我們不能擁有才華，而是才華將我們用作容器

雖說我自己是個十足文藝的人，然而對於「文藝到底有什麼卵用」這問題也一直深深地疑惑。這問題其實包含兩個方面：

消費文藝有什麼用？ 創造文藝有什麼用？

第一個問題，我還算有點體會。簡而言之，消費文藝可以舒緩情緒。記得兩年前有一陣子課業負擔相當重，一學期三門英文課，每門課每週都得讀上6、70頁的材料，然後寫讀書筆記。某個週六晚上我焦慮到無以復加：週一就上課了，而我尚有一大半的材料未讀，並且早幾日還買了晚上的崑曲票。

差一點就決定不去聽了。但是，不捨得浪費錢，而且也太久沒聽著崑曲了，最終還是在兩難的情境裡將腳步邁向了戲院。找著位置坐定之後，也就橫下一條心：先享此刻快活，回去再應付滔天洪水吧。

當晚的演出是四個折子，第三折《牡丹亭．遊園》。《遊園》我聽過很多回，那天的演員也有點老相，不過，等到臺上一主一僕衣容映襯，身姿錯落配合，杜麗娘由低至高唱出「雨絲風片，煙波畫船，錦屏人忒看得這韶光賤——」幾句時，於最美妙處，我仍舊再一次被擊中，有周身發熱、時間停滯之感。彷彿天地間只剩下我和這一個舞臺，空山凝雲，頑石初裂。

演出大約持續兩小時，結束後，心饜意足地隨人流踱出劇場。截止時間又拉近了兩個多小時，照理說應該警鈴大作，狂奔回宿舍投入作業洪流才對。只是，緩慢的腳步昭示出一個怪異的不合邏輯的事實——我已經無法將焦慮的烏雲扯回來重新籠罩心頭了：

W老師給分出了名的吝嗇啊，你可是發了狠要拿A的！——能來這裡讀書就算不錯……

讀不完材料到課堂討論時無話可說就丟臉了！——沉默一節課也無妨……

很帥的D本來挺欣賞你的才華的，這下沒法趁熱打鐵了！——天下男人多的是……

明天要讀那麼多頁，還不得緊張死了！——流覽明白大意就好……

在一種莫名平和的心境裡，之前在意的所有問題都不成問題，所有的憂慮都彷彿成了過慮。清風朗月下，過往的得意都挨挨擠擠湧至目前，令我愉悅得十分詫異。截止時間還在（而且更近），情緒怎麼神奇失蹤了？雖然我沒嗑過藥，但對照美劇裡的某些鏡頭呈現，好像差不離。

這個時候，平常零星了解到的一些知識才終於串了起來。藝術理論裡說抵達審美的巔峰，人可以放下無時無刻不緊繃的自我，跳出邊界，從而獲得舒展和釋放。佛教裡講破除「我執」和「身見」，迎接頓悟。而服用了裸蓋菇素（蘑菇中含有的致幻劑）的人性格會變得更積極，更開放，他們聲稱當時經歷了「宗教體驗」或「心靈體驗」。果然啊果然，藝術、宗教乃至迷藥，還真是一根繩上的螞蚱。

感謝幾百年前的文人雅伎們創出了崑曲搖曳多姿的聲腔和身段，也多虧了湯顯祖的曠世之才，偶涉曲場就貢獻出《牡丹亭》的明豔辭采和動人故事，再加上笛聲的悠揚，服飾頭面的精美考究，燈光的輝煌……物色、聲色、情色；視覺、聽覺、味覺（我聽戲都習慣帶塊糖吃），教人如何不轟然坍塌！師父們借由清修和苦行達到的境界，我竟以背道而馳的方式領略了一回。

消費文藝的好處說到這裡。那麼創造文藝呢？儘管我們常聽到的是「李白鬥酒詩百篇」或者「倚馬千言」這一類痛快淋漓搞創作的版本，然而以我對創作人群的了解，這顯然並非常態。絕大多數人的創作是緩慢而費力的，以寫作為例：

魯迅說：「我的文章不是湧出來的，是擠出來的。」

張愛玲說：「我寫文章很慢而吃力，所以有時候編輯先生向我要稿子，我拿不出來。」

王爾德說：「我花了一個上午的時間去掉一個逗號，到了下午的時候又把它放了回去。」

史蒂芬．平克說：「要寫出好文章就得不停地修改，一個好的作家在把作品送出去發表以前可修改到20遍。」

《巴黎評論》裡提到：海明威每天的文字產出量：450、575、462、1250、512……

一方面，創造文藝作品如此麻煩；另一方面，文藝的投入與回報比似乎又不大樂觀。寫作或者其他藝術行業，不像從事別的領域那樣具備穩定可預期的前景，而是跟娛樂業有些相似，免不了「贏者通吃」。金字塔頂一小撮閃光的幸運者下，有龐大的默默無聞的人群，很多人並非無才華，只是無機遇，作品口碑雖好，卻只在小圈子裡流傳。但還是擋不住他們寫，寫，寫，一本又一本，一篇又一篇。據說服裝業算是庫存最嚴重的產業了，新聞上企業家表達擔憂時說：「所有服裝廠停產三年，消費者的衣服都夠穿。」我當時想，換到寫小說上，所有作者哪怕封筆十年，這些寂寂無聞而品質不差的小說也夠看的了。

一言以蔽之，人類這個群體，對於創作文藝這回事，總體上有一種趨之若鶩、飛蛾撲火的非理性勁兒。這一點，榮格看得很清楚：

藝術是一種天賦的動力，它抓住一個人，使他成為它的工具。藝術家不是擁有自由意志、尋求實現其個人目的的人，而是一個允許藝術通過自己實現藝術目的的人。 孕育在藝術家心中的作品是一種自然力，它以自然本身固有的狂暴力量和機敏狡猾去實現它的目的，而完全不考慮那作為它的載體的藝術家的個人命運。 根植於無意識身處的創作衝動和激情，是某種與藝術家個人的命運和幸福相敵對的東西，它踐踏一切個人欲望，無情地奴役藝術家去完成自己的作品，甚至不惜犧牲其健康和平凡的幸福。

針針見血。一個人倘若發現自己擁有文藝的才華，應當將其視為不幸而非幸運。你從不能擁有才華，是才華將你用作容器。

但是，榮格筆下的這股狂暴的自然力量到底是指什麼？形象化、人格化的說法固然有其震動力，卻滿足不了我想要進一步把握因果和細節的需求。根據經驗，能夠提供較合理邏輯和較豐富細節的，往往是進化論。

於是搜索了一堆論文來讀，包括一些實驗報告，蛇吞食般勉力消化。花費了大半天的時間，終於差不多整明白了。原來，人類的文學和藝術能力，相當於孔雀絢爛的尾羽。雄孔雀拖著又重又大的尾巴，其實很不利行動，易陷入危險，但這卻能令它們在交配期獲得雌孔雀的青睞。也就是說，雖不具備生存適應性優勢，卻具備性競爭優勢。

確實如此啊！才華雖然容易毀壞一個人的生活，但卻往往成就他的不菲情史。就是有那麼一類年輕女孩兒，唯有見到作家、詩人、畫家、樂手才兩眼放光。北京話裡的「尖果兒」指的就是她們，英文裡的「groupie」也有類似意味。尖果兒們到了三十上下大多會改了性兒，她們覺得自己成熟了。真實的情況卻是她們已經「熟過頭了」，荷爾蒙分泌下降了。

看來創造文藝還真是——有「卵」用的。

雌孔雀會被開得一尾好屏的雄性impress，因為那是某類優越基因的外在表現。人類的文藝才華也一樣。原來，操控藝術家的那股狂暴的自然力量，是某些急於表達和傳遞的優越基因。

為餵飽自己的好奇而選擇了進化論火鍋的人，往往受不了那永恆不變的湯底：一切都是為了物種的繁衍——這實在是太不文藝了。

有關文藝的另外一個現象也得到解釋。那就是男女戀愛時，尤其在最初階段，兩人說話一定免不了文藝腔。一旦進入戀愛的情境，某些平常絕少沾染文藝氣質的男人，也好像不由自主地尋覓起各種文藝化的表達來，儘量地說話時帶點花兒（所謂花言巧語是也）。張愛玲《傾城之戀》裡有范柳原和白流蘇大篇幅的文藝腔對話，尤以范柳原居多。有評論家認為這是沒控制好，把她自己的文藝女青年腔調硬安在了男主人公身上。我只能說這位評論家的戀愛經歷大概不很豐富。

來看看吧：

柳原看著她道：「這堵牆，不知為什麼使我想起地老天荒那一類的話。……有一天，我們的文明整個的毀掉了，什麼都完了——燒完了，炸完了，坍完了，也許還剩下這堵牆。流蘇，如果我們那時侯在這堵牆根下遇見了……流蘇，也許你會對我有一點真心，也許我會對你有一點真心。」 ………… 她再度拿起聽筒，柳原在那邊問道：「我忘了問你一聲，你愛我麼？」流蘇咳嗽了一聲再開口，喉嚨還是沙啞的。她低聲道：「你早該知道了。我為什麼上香港來？」柳原歎道：「我早知道了，可是明擺著的事實，我就是不肯相信。流蘇，你不愛我。」流蘇忙道：「怎見得我不？」柳原不語，良久方道：「詩經上有一首詩——」流蘇忙道：「我不懂這些。」柳原不耐煩道：「知道你不懂，你若懂，也不用我講了！我念給你聽：『死生契闊，與子成說；執子之手，與子偕老。』我的中文根本不行，可不知道解釋得對不對。我看那是最悲哀的一首詩，生與死與離別，都是大事，不由我們支配的。比起外界的力量，我們人是多麼小，多麼小！可是我們偏要說：『我永遠和你在一起；我們一生一世都別離開。』——好像我們自己做得了主似的！」

其實，哪裡僅僅是「生與死與離別」這樣的大事不由我們自己做主呢？連你談戀愛時說話的腔調，也是冥冥中由進化和基因支配。

兩年前我問一個老同學何以有勇氣生娃。他回答：當我明白人活著只有一個目的就是繁衍物種時，也就不再抵抗了。

他說得好有道理，我竟無言以對。

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書籍介紹

本文摘錄自《大師們的寫作課：好文筆是你最強的競爭力》，先覺出版

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作者：舒明月

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Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺