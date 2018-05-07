原本只是個到蘭嶼打工換宿的短暫過客，許書瑜因而遇到了生命中注定的另一半，為愛相隨的她，自此成為這個小島上的一份子，更瘋狂迷戀上島上的一切與傳統文化。

抱著「希望能為這個島嶼做些什麼」的想法，許書瑜開始在蘭嶼推動才藝換宿計畫、製作族語繪本和Line貼圖，生命也因此獲得許多豐富而深刻的體驗，她開心笑著說：「原來做這些事背後的最大受益者，其實是我！」

從對當地生活的一無所知，竟成為傳統文化的推手

四面環海的蘭嶼並不大，騎著機車不到半天時間就能繞島一圈，居民也不算多，主要是原住民達悟族，不難想像當地的生活與大都會區必定截然不同，這對於剛嫁到蘭嶼的許書瑜來說，不免感到有些難以適應。

除此之外，修讀外語系的她，嫁到蘭嶼的第一份工作，是在幼兒園當老師，她發現離島資源相當匱乏，就連一位才藝老師都找不到，加上缺少和外界交流的機會，不只島上居民，她自己也變得「小島化」，每天所關注的只是身邊的一些瑣事與八卦，卻少了想要改變生活的企圖心或動力。

Photo Credit: 許書瑜 許書瑜自製兩本族語繪本並贈送給當地學童。

希望能做些改變的許書瑜，想到可以將自己曾在澳洲農場打工換宿的經驗，轉換為「才藝換宿」，她立刻將這個想法告訴了在經營民宿的先生，還跟他說：「反正蘭嶼民宿那麼多，也不缺我們這間，不如用它來做些更有趣的事情吧！」所以從2014年起，許書瑜就利用自家民宿「小島生活」，開始舉辦才藝換宿活動，透過網路徵求有相關經驗的教學人才，以提供一周的免費住宿做為交換，請他們來為蘭嶼的孩童和居民上才藝課。

許書瑜打趣說道：「可能才藝老師會覺得掉入陷阱中，原本以為來住個一周，上一、兩堂課很輕鬆，但其實每一次開課前，我都會花很多時間跟他們做溝通，確保課程內容符合當地人的需求。」

而這其實也是從多次失敗的活動中，所學習到的寶貴經驗。一開始因為對於當地文化還不熟悉，也不了解居民們的生活喜好，許書瑜只憑著自己主觀的想法來設計課程，像是曾舉辦過小農講座、親子教育座談等議題，結果都乏人問津，後來才發現當地人感興趣的，都是能實際運用在生活上的課程，像是燈具製作、自製環保洗碗精等手作課程就非常受歡迎。

當許書瑜越來越能融入當地的生活時，她進一步開始思考如何將課程與當地文化相結合，把蘭嶼人和自然共生共存的智慧帶進來。像是去年開了一堂乾燥花圈的手作課，她想到傳統曬飛魚乾的繩子是用林投樹氣根所做成，對蘭嶼人來說，是再熟悉不過的在地素材，因此就請老師用它來取代原本花圈底部的藤編，讓做出來的作品更具地方特色。

Photo Credit: 許書瑜 才藝換宿計畫：結合飛魚繩的乾燥花圈課。

是融合而非衝擊，誰說傳統文化不能展現新樣貌？

至今已辦過近60場的活動，許書瑜坦言，中間也曾歷經迷網和不順遂的過程，像是第一年舉辦街舞課時，就有一位當地居民在網路上留言：「蘭嶼的小孩不需要學習這些。」讓她感到很錯愕，懷疑自己是否因把外來文化帶入，而對當地文化造成衝擊。

對此，她詢問了當地一位年輕藝術工作者，對於蘭嶼傳統文化不斷在流逝的看法，對方回答道：「其實世界各地都一樣，這是活在現代化生活中的必然會面臨到的問題。」這才讓許書瑜豁然開朗，明白才藝換宿只是提供大家一個生活學習的平台，教學課程的其中一個目的，也是為了使現代生活與傳統文化相互融合，因此有興趣的人自然會來，而不認同的人，當然也有權利選擇不參加。

有感於年輕一代的蘭嶼人對於族語越來越陌生，許書瑜希望用更生活化、有趣的方式來吸引他們學習的意願，於是她製作了族語繪本和族語Line貼圖，結果吸引到的不只年輕人，就連蘭嶼長者也都很喜歡，催促著許書瑜趕快進行下一本族語繪本的製作，以及推出更活潑多元化的族語Line貼圖。

Photo Credit: 許書瑜 許書瑜與先生合影。

想起曾有人指著前方的大海問許書瑜，會不會覺得這一生就被困在了這個小島上？當時的她不知該怎麼回答，如今她已有了這個答案：「這個島看起來或許渺小，但它不但沒有困住我，反而給了我更廣闊精彩的生活，也讓我更加喜愛這個自在的自己。」

台灣的許多偏鄉地區，其實有不少像許書瑜一樣努力突破困境的勇氣青年，中華三菱期望挖掘更多這樣子的青年故事，透過提供一個平台並深入瞭解，讓更多人看到這些年輕人如何用自身力量去改變世界。