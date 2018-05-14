離婚率比死亡率高這麼多，為什麼你願意買保險，卻不簽婚前協議？

我最近在一個聚會上，遇到一位女生朋友。她是個上市公司的千金，前陣子才剛答應男友的求婚，於是我喜孜孜的問：「婚禮籌備得怎麼樣呢，什麼時候要請客？」

想不到，她臉色一沉，很委屈地說：「別提婚禮了，我爸媽叫我們結婚前先簽婚前協議書！我都不知道該怎麼跟他開口。」她本來以為爸媽很滿意她男朋友，可是現在，她覺得父母不但根本不信任男方，也不相信她看人的眼光。她的語氣好像在說「要簽婚前協議，大概這個婚是結不成了」

我先安慰她：「妳爸爸是否不喜歡妳的對象，這我不知道，可是我覺得，妳爸爸一定非常愛妳。」

婚前協議是什麼？

在台灣婚前協議比較不普遍，很多人就可能不知道婚前協議是什麼東西。大家對婚前協議的認識，大概都是從娛樂新聞上，好萊塢的知名影星跟另一半在婚前簽了價值幾億美金的協議書之類的吧！

其實，婚前協議書是一個有法律效力的文件，也有人叫它prenup或婚前契約，在歐美是很常見的。這份法律文件的用意，是讓準備結婚的雙方，約定婚後各種權利和義務。比方說你們可以約定婚後要住哪裡？子女要跟爸爸還是媽媽姓？垃圾應該誰倒碗盤應該誰洗⋯⋯幾乎是想到什麼就可以寫什麼。

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如果婚前協議這麼無害，為什麼大家避之唯恐不及呢？

因為要簽婚前協議，代表你們兩個人不但要坐下來討論「婚後雙方的權利義務」，甚至要討論「萬一離婚後雙方的權利義務」，甚至是離婚的話財產要怎麼分。

兩個人都還沒有真正結婚，就要思考離婚後怎麼做，聽起來好像有點違反直覺。而且華人總是說「談錢傷感情」，覺得講到錢就尷尬：大家都還沒有成為一家人，就在考慮怎麼分財產，這婚還要結嗎？這樣就不難理解，我的千金朋友覺得她爸媽要她簽婚前協議，是把她逼進了死胡同。

婚前協議，其實可以是一件好事：代表你們「結合的決心」

不過，我覺得以這位千金的情形，父母親要求婚前協議是滿合理的。她的男友雖然也有經濟能力，不過千金她名下擁有的股票證券、海內外不動產，可不是一筆小數目。以女方父母的角度來看，一邊希望這些財產留在女兒名下，可以讓小倆口婚後過著舒服的日子；另一邊難免擔心萬一男生對不起我女兒，到時候離婚難道財產還要分他一半嗎？雖然說起來很現實，但是天下父母心，為了孩子當然要面對現實。相對來說，小倆口也可以用簽署婚前協議，對父母親展示一起生活的決心。

有些反對婚前協議的人會說，「與其在那邊討論萬一離婚怎麼辦，幹嘛不乾脆把精力用在經營良好的婚姻？」可是，我卻認為「婚前協議」跟「買保險」其實是同樣的概念。買保險是為了萬一哪天發生意外，可以有點補償，沒有人覺得買保險是在詛咒自己會出事；同樣的，要求新人簽婚前協議的父母，也未必就對這段婚姻沒有信心。

他們的想法是：未來的事情沒有人能百分之百的保證。而且，台灣可是有著全亞洲頂尖的離婚率，離婚的率比交通事故死亡率高這麼多，為什麼你會甘願買交通意外險、結婚前卻不簽婚前協議呢？

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別覺得婚前協議傷感情！讓彼此更了解對方

討論婚前協議的過程，其實是雙方更了解彼此的時機！別忘了，婚姻生活可不是靠浪漫和甜蜜來維護的，更多是靠理性、責任感和共同分攤，而婚前協議正是雙方拿出理性來，共同面對未知風險的時刻，所以在雙方戀情熱度最高的婚前來討論，是一個絕佳的時機。因為結婚前的此刻，是兩人最甜蜜的階段，如果在此時你都還感到對方是吝嗇的，那婚後，這個吝嗇的感覺，只可能會更嚴重。

我自己的第一段婚姻是寶貴且慘痛的經驗，因此完全可以理解婚前協議的重要性。婚姻的經營是非常現實的，如果雙方以一致的步調一起白頭到老，那這些協議就只是一些廢紙；萬一兩人緣分不夠長，到了雙方必須分開的那一天，這些協議內容至少可以讓彼此理性平靜的繼續過人生。

離婚率漸高，台灣人應更重視「婚前協議」

婚前協議在歐美確實比較普及，說穿了，因為離婚率高，歐美的人們心裡清楚大約有一半的婚姻最後走向離婚，因此結婚之前能開誠佈公地討論「萬一發生這樣的事情，要怎麼讓我們兩人都好過？」而台灣的離婚率也越來越高，我認為大家應該要更認真的看待這件事才對。

跟我訴苦的這位千金來自一個富裕的家庭，所以，我告訴她婚前協議不是在質疑她的對象，而是父母親想要幫她設個保障。說到頭來，難道你買保險就是在觸自己霉頭嗎？

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航