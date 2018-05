保護強暴受害者，美國改採由被投訴人擔負「舉證責任」

Antioch University Sexual Offense Prevention Policy[4]

安蒂奧克學院性侵害預防守則

Consent is defined as the act of willingly and verbally agreeing to engage in specific sexual conduct. The following are clarifying points: 同意的定義,是指 自願 並且 透過語言的方式 去同意進行特定的性行為。以下幾點釐清

Consent must be obtained each and every time there is sexual activity. 每一次有性行為之前,都必須先徵得同意。

All parties must have a clear and accurate understanding of the sexual activity. 所有參與者都必須對於相關的性行為有清楚、明確的理解。

The person who initiates sexual conduct is responsible for verbally asking for the “consent’’ of the individual(s) involved. 開始性行為的一方有責任透過語言方式徵得對方同意。

The person with whom sexual conduct is initiated must verbally express “consent” or lack of “consent’’ 受邀約進行性行為的一方必須透過語言方式表達同意或不同意。

Each new level of sexual activity requires consent. 每一個新的階段的性行為,都需要得到同意。

Use of agreed upon forms of communication such as gestures or safe words is acceptable but must be discussed and verbally agreed to by all parties before sexual activity occurs. 參與人皆同意的情況下,可以透過手勢或是使用安全字語來表達同意,但在進行性行為之前,所有參與者必須討論並且透過語言的方式同意這樣的溝通方式。

Consent is required regardless of the parties’ relationship, prior sexual history, or current activity (e.g. grinding on the dancefloor is not consent for further sexual activity). 不論雙方先前交往的情況、性史、或是當下的活動(例如,在舞池裡耳鬢廝磨,並不代表同意進行進一步的性行為),都必須徵得同意。

In order for “consent” to be valid, all parties must have unimpaired judgment and a shared understanding of the nature of the act to which they are consenting, including the use of safer sex practices. 有效的同意,必須參與者皆有不受損的判斷能力,並且對彼此同意的行為/活動有相同的認知,包括安全性行為。

A person cannot give consent while sleeping. 睡覺中的人無法表示同意。

Silence conveys a lack of consent. 不說話表示沒有同意。

At any and all times when time consent is withdrawn or not explicitly agreed to, the sexual activity must stop immediately. 任何時候,只要同意被徹回、或是沒有清楚地同意,性行為都必須馬上停止。