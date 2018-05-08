- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「『厭世代』面對的叢林與生存法則」 、
- 「沈春華關鍵秀」
保護強暴受害者，美國改採由被投訴人擔負「舉證責任」
我們想讓你知道的是
過去，強暴案舉證的責任在受害者（通常為女性）身上，受害者必須證明自己沒同意性交。這個傳統的標準碰到了前面討論過的這些困難，無法提供受害者實質的保障，反到是保護了那些不尊重女性、整天想著要得分、樂於佔女性便宜、霸王硬上弓的男士。
文：李心文（美國德拉威大學哲學系助理教授）
近年來，美國大學校園裡，性侵案時有所聞。不少大學教授、學生涉案，長春藤名校也不例外。被害者向學校、警政單位投訴無門、涉案教授、男同學，並沒有被起訴。而被起訴者也不一定得到司法恰當的懲處 [1]。每個禮拜看這些新聞，使我開始重視校園性侵案件。去年我和兩位同事一起教一堂法律哲學，當時同事把附近幾個州相關的法律、還有我們學校的政策拿出來比較、討論，今年我決定在通識課上討論這件事。
強暴就是「非合意的性交」。在強暴件案中，除了證明原告、被告雙方發生性交之外，還要證明該次性行為「並非合意」性交。性交的部份，由於原告／受害人身上留有被告／加害人的DNA，因此比較容易被證實。比較困難的部份，是去證明該次性交並非「合意」性交。
一、舊標準： 由原告擔負舉證責任
傳統強暴案件中，原告／受害者（通常為女性）負有舉證責任。因此，如果受害者身上有明顯外傷、再加上加害者的DNA的話，那麼，強暴案才有可能成立。加害者的DNA證明了性交發生，而受害者身上的外傷證明了她不願意與被告／加害者性交。
比較麻煩的是「約會強暴」（date rape）。約會強暴中，被害人認識加害人。被害人面對對方突然來的攻勢，由於一時不知道如何應對、或是害怕激怒、冒犯加害人、或是不想把場面弄的很難看，因此，在男性友人不斷施壓之下，只好暫時咬牙忍耐[2]。
因此，約會強暴的受害者身上通常並無明顯外傷。也正因此，即使受害者身上能夠驗出加害者的DNA，這也只能證明兩人曾經有過性交，而無法證明這不是合意性交。因此，「約會強暴」或「熟人強暴」案件中，受害者因為身上沒有明顯外傷，所以無法證明該次性交「並非合意性交」、強暴案也難以成立。
因此，約會強暴案件到最後，都是雙方各說各話。她說她拒絕，他說她沒有拒絕。相信誰，得看法官的心證。然後，大家會開始質疑被害人，「你怎麼沒有趕快跑？」
因為你沒有趕快跑，所以男方以為你沒有拒絕。所以我們也不能怪他。
「你怎麼沒有趕快跑？」的意思，就是男人天生在性的方面就是比較衝動，他們會想要對女性有性方面的親密接觸是很正常的。男性會開始對約會對象毛手毛腳，是天生的天性，不能怪他們。約會中的女性有義務、有責任要阻止男性。女性沒有趕快跑、或是沒有極力掙扎，就男性的角度看來，就是默默同意男性的攻勢。所以受害女性有責任說明為什麼自己沒有趕快跑。男性沒有義務解釋他憑什麼對女性出手。
但是，沒有趕快跑，就等於同意嗎？你在客廳裡看電視， 家裡的狗狗發情，跑到客廳抱著你的小腿開始磨蹭。你想看電視、沒有離開客廳，這表示你同意狗狗的動作嗎？ 為什麼是你需要交代你沒有離開客廳的理由？ 為什麼沒有人去請狗狗交代，牠憑什麼可以磨蹭你？
我不是要影射男性是動物，只是要請大家思考，質疑受害女性「為什麼你沒有趕快跑？」這個問題背後的邏輯。為什麼受害女性有義務要交代她當時為什麼沒有趕快離開現場？ 是不是因為我們認為男性有權利出手、而女性若不願意參與，女性有責任要盡全力阻止？ 為什麼女性有義務阻止呢？ 為什麼她沒有權利站在那裡，期待你尊重她的感覺？
前幾天有一位被父親性侵的女孩，在法庭上被父親質疑，為什麼自己第一、二次對女兒出手時，女兒當時沒有去報警。女兒的回答：「因為我這18年來一直很感謝你、很愛你！」她當時「沒有趕快跑」，不是因為她同意父親的行為，而是因為她不願意與辛苦養大她的父親撕破臉[3]。
這就是為什麼多數遭到約會強暴的女性，不會站出來控告施暴者。因為大家會要求她要證明她沒有同意。但是，她要怎麼樣才能證明她沒有同意呢？ 她都已經說「不」了，對方、社會都當她說「好」。她努力把對方推開，對方認為她在裝清純、假矜持。她哭了，但是對方不管她的反應，強行侵犯她的身體自主。最後，她還要交待，「你為什麼沒有趕快跑？」
而社會都站在施暴者的立場去質疑她，要她說明：
「你怎麼沒有趕快跑？」
「你為什麼穿那麼少？」（外面37度？ 拎鄒罵想穿什麼就穿什麼？ ）
「你為什麼那麼晚還單獨去男生家裡？」（因為我不知道他要性侵我，我以為我們只是在約會，我想多聊聊，花一些時間瞭解彼此？）
沒有趕快跑、穿那麼少、深夜去男生家裡，都不表示她同意和對方性交。
沒有趕快跑不表示同意性行為，就像你沒有離開客廳，不表示你默許狗狗的動作。
二、新標準： 由被投訴人擔負舉證責任
近年來美國許多州還有校園都修改了法律以及學生手冊，採取了一個新的標準。過去，強暴案舉證的責任在受害者（通常為女性）身上，受害者必須證明自己沒同意性交。這個傳統的標準碰到了前面討論過的這些困難，無法提供受害者實質的保障，反到是保護了那些不尊重女性、整天想著要得分、樂於佔女性便宜、霸王硬上弓的男士。因此，美國俄亥俄州一所小型大學，安蒂奧克學院（Antioch College），在1991年做出了一項創舉，在學生手冊上，要求被控訴的學生負舉證責任，證明自己「有得到對方語言表達同意」。也就是說，受害者去向學校投訴的時候，學校原則上會相信投訴人／受害者的說法，而請被投訴的同學做出回應。
當時許多媒體嘲笑安蒂奧克學院，覺得這個標準十分荒謬。許多男士認為這個規則很麻煩，要一直問問題、很解。但是，這個小學校的標準卻慢慢的被美國許多州納入刑法、許多大學，包括我自己服務的學校，也在學生手冊裡納入同樣的標準。我把該校學生手冊中關於「同意」的部份複製貼上在下面，並試著翻譯如下：
|Antioch University Sexual Offense Prevention Policy[4]
安蒂奧克學院性侵害預防守則
|Consent is defined as the act of willingly and verbally agreeing to engage in specific sexual conduct. The following are clarifying points:
|同意的定義，是指自願並且透過語言的方式去同意進行特定的性行為。以下幾點釐清
|Consent must be obtained each and every time there is sexual activity.
|每一次有性行為之前，都必須先徵得同意。
|All parties must have a clear and accurate understanding of the sexual activity.
|所有參與者都必須對於相關的性行為有清楚、明確的理解。
|The person who initiates sexual conduct is responsible for verbally asking for the “consent’’ of the individual(s) involved.
|開始性行為的一方有責任透過語言方式徵得對方同意。
|The person with whom sexual conduct is initiated must verballyexpress “consent” or lack of “consent’’
|
受邀約進行性行為的一方必須透過語言方式表達同意或不同意。
|Each new level of sexual activity requires consent.
|每一個新的階段的性行為，都需要得到同意。
|Use of agreed upon forms of communication such as gestures or safe words is acceptable but must be discussed and verbally agreed to by all parties before sexual activity occurs.
|參與人皆同意的情況下，可以透過手勢或是使用安全字語來表達同意，但在進行性行為之前，所有參與者必須討論並且透過語言的方式同意這樣的溝通方式。
|Consent is required regardless of the parties’ relationship, prior sexual history, or current activity (e.g. grinding on the dancefloor is not consent for further sexual activity).
|不論雙方先前交往的情況、性史、或是當下的活動(例如，在舞池裡耳鬢廝磨，並不代表同意進行進一步的性行為)，都必須徵得同意。
|In order for “consent” to be valid, all parties must have unimpaired judgment and a shared understanding of the nature of the act to which they are consenting, including the use of safer sex practices.
|
有效的同意，必須參與者皆有不受損的判斷能力，並且對彼此同意的行為／活動有相同的認知，包括安全性行為。
|A person cannot give consent while sleeping.
|睡覺中的人無法表示同意。
|Silence conveys a lack of consent.
|不說話表示沒有同意。
|At any and all times when time consent is withdrawn or not explicitly agreed to, the sexual activity must stop immediately.
|任何時候，只要同意被徹回、或是沒有清楚地同意，性行為都必須馬上停止。
|All parties must disclose personal risk factors and known STIs.
|所有參與人都必須揭露個人風險因素以及已知的性病。
「你為什麼不趕快跑？」本來好好在約會，對方突然開始對你毛手毛腳，被害者有時候也被突如其來的攻勢混淆，很多時候無法做出理性判斷。她／他也不知道她／他怎麼沒有趕快跑。她／他也很氣當時的自己，沒有勇氣趕快拔腿就跑、還擔心一個並不尊重她／他的混帳對自己的印象、看法。在新的標準之下，原告不需要去交代她為什麼沒有跑，而是被告要去交待他／她是否在有得到對方的同意的情況下，與原告發生性行為了。
問題一： 這樣的規則，會不會被一些壞女人利用來誣告男生強暴呢？
首先，一個女人要告一個男人強暴，她必須得先與該名男子發生性行為。因此，真的要利用這個守則來誣告男人的話，女性自必須先付出相當的代價。就這個角度來說，男性不需要過度擔心女性用這個守則來傷害自己的名譽。
儘管如此，男性朋友被誣告的確是有可能的，所以政策是否要改、要怎麼改，也都需要先評估相關的社會文化，在採納新舊標準之後會產生的結果。
如果採取原來的舊標準，要求女性／原告／控訴方擔負舉證責任，那麼，一些被約會強暴的女性就會因為無法提出確切的證據，因此有相當大的可能需要承擔被性侵的後果（我說「有相當大的可能」，是因為判決結果最後還是要看法官的心證，認為誰比較可信）。而男士也不需要特別去學習尊重女性，在性行為方面也可以繼續採取強烈的攻勢，因為只要沒有打人、造成外傷，性行為在法律上看起來都是合意性交。男性就不需要為約會強暴擔起任何刑事或道德責任。
另一方面，如果採取安蒂奧克學院的新標準，那麼，開始性行為的一方，不論男女，都需要擔負起舉證責任。如果無法證明已經得到對方的同意，那麼，他／她就會被依校規或相關法規起訴。這個新標準的好處是，男性由於需要擔心被控告，因此在性行為方面就不應該再盲目地採取強烈攻勢，而需要更加謹慎小心，留意對方的反應，不能只因為對方只是在哭，並沒有衝出門，就當她接受他的性邀約。
當然，不管是維持舊標準、或是採取新標準，學校、警察、法院都必須小心評估雙方證據，以免傷害無辜的人。
問題二：這個政策很麻煩，連我房間裡的事也要指導。管太多了吧？
其實這個政策在實際執行上，對大多數在尊重彼此的前提下交往的男女，並不會有任何影響。如果你尊重對方，你就會想要知道他／她想什麼、而不會只是依自己的意志在從事各種活動，忽略、甚至不顧對方的感覺。另外，如果你和交往的對象交往久了，彼此瞭解彼此的語言、暗號，根本不需要擔心這個規則的要求，因為你們有自己的溝通方式。這個守則的重點，是希望學生們透過溝通的方式，去尊重交往的對象。溝通才是最重要的重點。「透過言語表達同意」只是達成溝通的一個手段。
這個政策保護了那些大學生、那些剛交往、第一次一起單獨出去的男男女女。
問題三：發生親密關係的時候，男生一直問問題，不是很解嗎？
不會。尊重女性、願意溝通的紳士，才是最帥、最棒、最吸引人的男生。現在是二十一世紀，不是清末明初，女性希望社會尊重我們的自主權，尤其是交往的對象。不管男人女人，都希望自己的感覺被尊重。沒有人喜歡被視為單純洩慾的工具。
不管台灣還是美國，實際強暴案件當中，多數為熟人強暴。大部份的強暴犯不是躲在樹叢裡等著要性侵路過女子的陌生人，而是受害者身邊熟識、不熟識的友人。多數受害者與加害者是認識的人[5]。因此，要保護性自主的話，叫女性衣著保守是不夠的[6]。政府、學校等相關單位，都應該更加強社會大眾對熟人強暴的意識。
延伸閱讀
註釋
[1] Sara Boboltz, “Brock Turner, Former Stanford Swimmer Convicted Of Sexual Assault, Files Appeal. Turner served just three months of a six-month jail sentence.” Huffington Post, 12/02/2017. Accessed 5/5/2018.
[2]黑豆玄米小姐，「〈愛情禁衛隊〉勉強的性 等同約會強暴」，自由時報，2018/2/15。Accessed 5/5/2018.
[3] 三立新聞網社會中心/綜合報導，「性侵狼父嗆「前兩次」怎不告 高中妹庭上淚崩：因為我愛你」，2018/04/30. Accessed 5/5/2018.
[4] https://www.antiochcollege.edu/campus-life/student-handbook. Page 37 or page or page 43 on the PDF file.
[5] If Lin, 「熟人加害、男性受害比例超乎想像——五張圖看十年來性侵案面貌」，關鍵評論網，2016/10/01。Accessed 5/5/2018.
[6] 陳憶慈，「女孩被性侵時，都穿了什麼？看到她們當時穿的衣服，大家都沉默了...」風傳媒，2016/09/23。Accessed 5/5/2018.
參考資料
- Nicholas Dixon, “Alcohol and Rape,” Public Affairs Quarterly, vol. 15, no. 4, （October 2001）, pp. 341-354.
- Lois Pineau, “Date Rape： A Feminist Analysis,” Law and Philosophy 8 （2989）, pp. 217-243.
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航