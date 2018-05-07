深澳電廠到底該不該蓋？柯文哲：蓋下去三年努力白費

深澳深澳燃煤發電廠爭議不斷，台北市長柯文哲今（7）日赴議會做專案報告，表示若深澳電廠營運，將會抵銷北市三年來改善空污的努力。不過當議員詢問，他是否支持深澳電廠興建，柯文哲則表示，他目前得到的資訊不足，無法讓他做決定，要台電提出更完整的數據來。

（中央社）台北市長柯文哲上午到台北市議會就「台北市環保、交通、節能減碳及消費者保護」進行專案報告，並接受議員質詢。柯文哲報告指出，深澳電廠擴建後，台北市的空氣品質一定會變差，不過，更重要的是，台電在北台灣的供電後續應該要講清楚，像是核一、核二是否按照原定計畫退役，核四是不是停建，北部地區的火力發電機組詳細供電情形等。



他說，台灣的能源政策至今沒有一個清楚藍圖，而深澳電廠涉及空污、健康風險、環境生態、電源開發供應等議題，「專業問題專業解決」，認為台電公司應提出數據，對社會詳實說明。



國民黨籍市議員汪志冰、厲耿桂芳、王鴻薇、郭昭巖及民進黨籍市議員周柏雅就深澳電廠提出質詢。



汪志冰要求柯文哲表態反對燃煤電廠，指深澳電廠蓋成後，若遇到比較強勁風力，空污就直接飄到台北市區；厲耿桂芳詢問柯文哲支不支持深澳電廠擴建計畫，柯文哲不願正面回應，僅表示確定的一件事是只要興建電廠，過去3年台北市在減少PM2.5的努力就前功盡棄。



王鴻薇則認為，柯文哲因擔憂年底選舉無法獲得民進黨禮讓，所以在深澳電廠一事上充滿政治算計，才不願表態。

台北市議員郭昭巖要求現場官員舉手表態，是否贊成設立深澳電廠，現場一片靜默，沒有任何官員有所動作，讓郭昭巖再批「通通跟著市長一起消極面對」。

深澳電廠用「乾淨的煤」，柯文哲：空汙一定變差

柯文哲進行專案報告表示，深澳電廠是燃煤效果改善，但空汙並未少很多。根據台電報告，北市pm2.5的24小時平均值會上升1.733μg/m3，中興大學環工系教授莊秉潔報告增加3.04μg/m3。柯文哲說，數據雖然有些差異，但是不管怎麼樣，台北市的空汙品質會變差是確定的。

根據市府報告顯示，台電與中興大學環境工程系教授莊秉潔所提出的研究報告，因為使用的模擬系統不同，有明顯差異。｜Photo credit: 台北市政府提供

柯文哲指出，近年來北市府一直致力於改善空氣品質，PM2.5的年平均濃度已從103年的19.6μg/m3，降至106年的15.3μg/m3，逐漸接近國家標準的15μg/m3，而日本標準是12μg/m3。一旦深澳電廠使用生煤，確定過去3年努力在PM2.5上的努力「會被抵銷掉」。

而北市環保局認為，台電的環差報告並沒有做重金屬、戴奧辛的分析報告，也沒有分析空汙對於北台灣人民的健康風險增加多少。

根據北市府的報告，深澳電廠雖然改為「超超臨界」發電機組，發電效率比傳統機組高，但仍會排放各項空氣毒物。｜Photo credit: 台北市政府提供

不過，當柯文哲接受質詢時，藍綠議員都要他對深澳興建與否表示意見，但柯文哲未正面表態，說這問題太專業，必須要有充足資訊。

《聯合報》報導，民進黨市議員阮昭雄追問，難道其他政治人物資訊就充足？（編按：已表態反對深澳電廠的，包括新北市長朱立倫、角逐新北市長的侯友宜與蘇貞昌）柯文哲則脫口而出，「那都亂講話的啊」。

柯文哲解釋，煤電要怎處理要講清楚，北部電網是很難的題目，之前行政院長賴清德曾經在立法院講過，但他也覺得不清楚，強調這事情要提供更多數據來判斷，太專業超過他理解程度，這還牽涉到電價。

民進黨市議員周柏雅數度詢問柯文哲，到底贊成或反對深奧電廠，柯文哲表示「對我來講，我的資訊不夠讓我做決定」，讓周柏雅不滿的批評他一直「打嘴砲」，不敢面對問題。

北市府首度表態：深澳以外，台電應提替代方案

據《聯合報》昨（6）日報導，北市府指出，經濟發展需要電力支持，但深澳電廠使用燃煤，環境影響評估造成重大爭議，模擬結果的差異欠缺評估討論、民眾對有害空氣汙染物的健康風險等，北市府也首度表態，建議台電應該提出更完整數據，並評估替代方案，確保環境永續。

不過國民黨市議員王鴻薇在臉書表示，市府的會前資料要求中央提供深澳電廠的替代方案，但柯文哲上台報告時，「要求替代方案」卻不見了。

王鴻薇說，從深澳電廠環評後，市府態度不斷退讓，三月台北市環保局明確表態，應退回重新辦理環評，市政報告的會前資料上面寫會要求中央提供替代方案，但柯上台報告時卻連要求替代方案都不說了，只剩下要求台電提供數據，以專業解決問題。

新北市長朱立倫今日也回應台北市的專案報告。《今日新聞》報導，朱立倫說，北市環保局一直認為在深澳規畫燃煤電廠，一定會造成高汙染，他也相信不只是台北市，包括周邊各縣市的環保局，都有這樣的一個資訊，呼籲不分政黨，大家共同反對這樣高汙染的燃煤電廠。

至於台電如何提出相關替代方案？朱立倫表示，他相信台電應該要評估各種多樣選擇，而不是告訴大家「只有燃煤電廠」、「只有深澳」這種唯一的選擇。

沒有深澳電廠，北台灣真的會缺電嗎？

經濟部偕台電上月才召開說明會，強調「南電北送」的狀況嚴重，近五年北部七縣市（包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣市）用電量平均889億度，但發電量只有755億度，這還是把花蓮的和平電廠發電量也算進去，不過每年仍然有134億度的電力缺口，深澳電廠有其必要性。

不過環團「綠色公民行動聯盟」（以下簡稱綠盟）批評，缺電的數字是被台電「灌水」，刻意把新竹縣市（尤其竹科）算在「北部地區」，北部供電分區在台電官網上，一直以來都是指新竹縣鳳山溪及花蓮縣清水斷崖以北地區，包含宜蘭、基隆、台北與桃園等縣市，新竹縣在台電區域電網規劃上，一直算在中部電網的範圍。

綠盟指出，2017年北部淨尖峰能力是1363萬千瓦（因核一兩部機組皆停機，故不計入發電量），而尖峰負載是1420萬千瓦，有57萬千瓦的差距。根據台大風險政策研究中心盤點到2025年以前，將另有大潭、林口機組、以及民間國光電廠和其他再生能源的電力（淨尖峰能力增添1515萬千瓦），與能源局推估，2025年北部供電的尖峰負載（1541萬千瓦）相減，電力缺口可以再縮小到25萬千瓦。

台大風險政策研究中心指出，短少的電力只需再多減1.5%，即可補足。並表示針對北部可能的用電缺口，國際上可行且成功的做法，是推動削峰填谷，擴大尖峰需量措施，在尖峰時間調度工業商場的用電量，特別是北部大型商場這些用電大戶，若能有效管理照明與空調，不靠深澳電廠補足電力缺口，並不是做不到。

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核稿編輯：楊之瑜