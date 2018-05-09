文：鄭立

一個是曾經日不落的島國，一個是不斷追求獨立的群體，台灣的未來會是英國，還是加泰隆尼亞？

未來我不知道，但至少現在的台灣當不了英國吧。

英國是一個有著獅子心的國家，現在的台灣，想的只是防守這個島的事情；英國會主動去製造一個有利自己的形勢，台灣基本上不會這樣做。我不反對台灣獨立，不過我可以肯定的是，現在的台灣人，似乎並沒有把台灣獨立當成一個世界新秩序的起點，反而當成終點，也就是目的。那肯定是錯的。

台灣獨立了，我認為中共不會攻擊過來，但那不等於有任何問題解決了，一切問題才開始而已。主要問題是台灣並沒有一種全盤的戰略，所有美國的盟友，都會考慮有一天美國突然拋棄他們時，應該做些什麼事，但台灣沒有想這個問題。

英國是一個知道什麼時候應該煽動戰爭的國家，但台灣沒有煽動戰爭的觀念，也沒有合縱連橫的觀念，大部份時間，台灣人看到的國家都是中國、日本、美國，卻對於馬來西亞、新加坡、越南、菲律賓、泰國、緬甸這些國家對台灣的重要性，一直都沒有認識，甚至是輕看這些國家。也不懂看俄羅斯，印度這兩個國家合作，台灣在地理上和經濟，軍事上也許都有成為英國的條件，但可以肯定的是，心靈上完全不具有這種條件，也不懂利用自己的優勢。

事實上，台灣並沒有真的以為自己為中心去思考戰略，台灣視自己為美國和中國的邊緣，這個角度的想法永遠不能使台灣達到英國的高度。說穿了，台灣人不夠兇殘，不夠侵略性，不懂得出賣人，這作為人是優點，作為國家是缺點。

沒有獅子心，不可能成為獅子。英國是怎樣起家的？英國起家是海盜國家，在西班牙、葡萄牙鼎盛的時代，英國根本就沒有資格在航海貿易當中分一杯，皇室的財政也很貧困，但他們並沒有什麼「被西班牙趕過了英國就沒前途了」的愚蠢消極想法，他們的答案很簡單，沒有辦法參加海貿怎辦：直接開海盜船去搶。

別人的經濟比自己好怎樣辦？有必要努力趕上他們？不，是應該用陰謀把敵人的經濟予以破壞；在別人的經濟發展有利時，趕緊上去分一杯，一旦對方的經濟有問題時，就毫不猶疑的把對方踢開；對方做出錯誤的政策怎辦？罵他？不，是鼓勵他們，讚許他們，在這些錯誤政策當中謀求最大的利益後，再在當地遺留大量問題。

台灣有這種搶掠，毀滅，破壞的心理嗎？沒有，那自然只會變成大呼獨立但卻幾無進展的的加泰隆尼亞。

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