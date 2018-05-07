多虧管中閔，徹查「獨董」將會是台灣經濟之福

文：張慶華（證券公司職員）

台大新任校長爭議延燒一年以來，在最近一週成為全國最大的話題，反映出台大作為我國高教龍頭的學術與社會地位。儘管這個時代已經不是以功名利祿論斷成就的時代，但台灣大學確實是我國重要的知識重鎮，台大師生也一直是台灣社會的領導人物。如今校長當選人管中閔院士爆出違法兼職兼課爭議，舉國譁然也是情理之中。

教育相關的領域並非筆者專業，因此無法評論管中閔到對岸兼課是否符合法律規範，但管中閔擔任台哥大獨立董事，在程序上的確不合法。依據《國立臺灣大學非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則》的規範，管院士自2017年6月14日起擔任台哥大獨董，台大遲至9月才與台哥大簽訂回饋金契約，10月才正式回函同意兼職，三個月間的違法兼職事實明確。加之管中閔在遴選過程中亦未揭露台哥大獨董身份，與身兼遴選委員的台哥大副董蔡明興有利益迴避的爭議。在這一方面管中閔實在理虧。

管中閔任職獨董的前因後果，原本只算是台大校內的爭議，儘管台大地位動見觀瞻，也頂多是個別教授對金融界擁有影響力。但是日前國民黨立委曾銘宗質詢金管會主委顧立雄，聲稱台大教授有140位擔任獨董是否都應徹查？這才全面延燒出教授擔任獨董的適格性爭議。5月3日顧立雄就在立院明確指出：所有「先上車後補票」的公立大學兼任獨董教授都違法。現在金管會也開始要求上市櫃公司交出獨董資料。

顧立雄認真徹查獨董資格，肯定會牽連甚廣，因此這幾天反對嚴查的文章頻出，顯示既得利益者開始緊張。但筆者認為徹查董事會將會是台灣經濟之福，因為董事會的規範是否進步、執行是否確實，直接影響到台灣產業界公司治理的體質。如果藉此機會又能對獨立董事整飭一番，對於正在積極加入國際反洗錢，急需提升公司治理品質的台灣金融界而言，董事會的整頓非常必要。

台灣金融業董事會的長年來結構性問題實在太多，獨董也只是冰山一角，另外還有官派董事把持公股的問題，或者大股東適格性審查的問題。現行的大股東適格性審查，經常被有心人士以轉投資公司等手段規避，與獨董教授的爭議一樣，都是金融業長年的陰暗面。另外像是官派董事問題，也在財政部與公股銀行的默契下，持續包庇績效不彰、觸犯法規的董事會，案例不勝枚舉。

管中閔作為知名的經濟學者，其擔任台哥大獨董的能力與資格沒有疑慮，只是法治國家應該要以制度來治理，而不能因循苟且，否則便與人治國家無異。對於不合程序的行徑，政府各部門都必須嚴加把關，甚至不妨採用高標準來檢視重要機構的領導人。

不管是大企業、泛公股銀行董事還是國立大學的校長，都是社會上位高權重的職務，正因如此，更不能讓過往公司治理的歪風持續傷害台灣。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航