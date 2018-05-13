《我係何式凝》：否定「唯一」的伴侶，卻肯定「終極」的情人

文：陳嘉文

《我係何式凝，今年五十五歲》是香港性別研究學者何式凝的自傳，當中詳敍了一段非主流的感情︰她與已婚男人的愛情。筆者為其對愛情的投入而深受感動，卻想指出，談論多元情慾時，可以更宏觀地看處理婚外情論述背後的性別不平等，以及多元關係當中的矛盾。

在現代社會中，異性單偶關係是最受推崇的兩性關係，而男人和女人的性又分別被給予不同的定型和想像。男人的性被想像成外向的，展現性能力、擁有多個伴侶是一種雄風的証明；女人的性則是從屬於男人的、以生育為由的，基本上被想像成相反的兩群︰一是無性需要的賢妻，二是蕩婦。這個主流論述反映的正是性別之間的不平等，女性的性被規限得比男性多。式凝正是希望以自身經驗衝擊主流婚姻關係對性的約束，可惜仍未能完全衝破舊有觀念。

「好」和「壞」的女性

有關不忠的研究曾指出，在社會論述中，「外遇」的矛頭分別指向兩個女人，一是原初伴侶不夠好，二是第三者本性壞，而兩位當事的女人亦都會在其敍述中重複這類定型，視對方為對手。針對男人的論述呢？大家卻視男人為「戰利品」般，處於一個被爭奪的位置，而且會以性別定型解釋︰男人的性本是不能自制的。如此一來，男人的性自由就獲得擁護，相反女性的性被二分為「好」與「壞」，而這種對立和爭持，就更能鞏固男性的主導地位，卸除他的責任。換言之是「男人就是這樣」所以要求女人配合，女人要「安守本份」、迎合男人同時又不「搶人男友」——難道「女人就應該這樣」嗎？（Burns, 1999）

可惜的是式凝只書寫了「第三者」（某部份女人）的性自主，卻無法打破傳統上對整個女性群體的規範。因為她的故事裡， 原初伴侶——該已婚男人的妻子的聲音從不存在。當式凝只能作單方面的敍述，而無法連結三人關係中另一位女人，則無法打破「好」與「壞」女人的二元對立，整體上將女性和男性看齊，打破女人與女人的敵對關係。

筆者認為，理想的多元關係發展上，多個伴侶都應得到平等的尊重和地位、相同的自由，卻非像傳統社會中，以男性為中心、一夫多妻的形式，妻子無法要求丈夫忠誠，同時也無法與他享有同等自由。

式凝的故事還有一個「副產品」，就是支持了父權論述中，男人有多個伴侶是吸引的論調，忽視了男人與伴侶於親密關係的責任——男人再次以不規管自己的性為傲，這個想法在整個文化脈絡下可連結到更多為人詬病的不平等，例如性騒擾等議題。

否定「唯一」卻肯定「終極」的情人

在理論上，我們都嚮往自由，有新派的講法提倡開放式關係，即伴侶以外的性關係；亦有一些主張以多個伴侶的模式維持的愛情關係。不過，情侶間的相處其實非常需要坦誠溝通，清楚自己角色、相應期望，以及其他人的位置，以維持對各方的信任，和權力上的平等。筆者不相信一夫一妻就是最快樂的模式，但是相信建立一段開放式關係絕非僅是「各有各玩」的一回事，當中有非常多矛盾的地方要處理。

即使是思想前衛的式凝，曾在書中否定「唯一」的伴侶關係，但遇上已婚的Louis後，她在敍述中多次出現單偶制度的論調，例如她坦言妒忌Louis的其他女伴，後期的Louis亦表示希望式凝除他以外別再有其他男伴（甚至只是一同出遊的朋友），這明顯違反式凝一直相信的自由的價值，但她的回應竟是「我很願意放棄自己這種自由」，希望他是「終極」的情人。

吊詭的是，式凝認為她的「第三者」身份可以與Louis的婚姻並存。但參考她書中的另一段感情，便會發現，伴侶的角色並不是「時間分配」那麼簡單。式凝在自傳前半部分享了年青時與同性戀男友（輝）維持多年的無性愛情，並記下一次輝母親的壽宴上與輝的男友同場的畫面。

中式晚宴裡的座席安排完全說明了發生什麼事以及各人的身份和地位，我只是這個家庭的一個朋友而已，真正的「媳婦」就坐在那裡。我從不知道，自己會這麼介意被如此逐離了這家庭。

後來式凝在訪問中，還闡述了更多感受︰

他們以伴侶的角色出現……看著，我覺得自己根本像個外人。傻傻以為我是正宮、家嫂，然而他早就把我的位置給了別人……當下我告訴自己一定要記著這個痛苦，要結束這一切，他對我的殘忍態度不是第一次了，但這次我看得最清楚。

式凝的「痛」不是來自她與輝的「不可能」，卻是來自發現原來自己不是那位「正宮」，所謂的「正宮」當然是相對於「其他人」而來。正正因為那位她眼中的「第三者」（真正的媳婦）作對比，她才清楚看見自己變成了「外人」。其實「第三者」沒做過什麼，單是存在，便已經令一段關係變得不一樣了。

客觀來看，當天的壽宴，主人家真的對式凝很「殘忍」嗎？輝的男友好歹是個初次來到大型家庭聚會的外藉賓客，獲得熱情款待是合理。為何她不替輝高興——他不但找到最愛，還獲得家人接納呢？因為「伴侶」這個角色，根本上附帶主、次／莊、閒家的關係；她對輝有既定期望，可惜沒得到相應的對待。

處理親密關係的議題時，我們不能以單方面的自由去理解，即使性自主是值得擁護的價值，但二人關係裡出現「第三者」卻是「背叛」、「失信」和「失望」，一種非常簡單直接的情感偒害。式凝無法論証Louis的婚姻不受「第三者」影響，也無法回應她與Louis的愛情當中的妒忌與矛盾。

誰人又相信一世一生這膚淺對白？沒錯，整體社會過份強調單偶關係，對「伴侶」這角色有過高的「期望」，呼應著許多的定型和約束。或者擁有多個伴侶比對一個伴侶忠誠更是貼近自由和自然的生活方式；親密關係的模式應該不只一種。但正因為如此，伴侶之間應該有絕對透明、坦白的溝通，在一開始釐清雙方的界線和價值觀，並在一路上確保每位伴侶都有知情同意，和平等的尊重，而這一切都不容易。親密關係終究是一個關於坦誠溝通的課題。

參考資料

Burns, A.（1999）. IV. Power between Women: The Constructed Otherness of ‘Other Women’. Feminism & Psychology, 9(4）, 410-413.

Marie Claire，〈我不是蕩婦：何式凝赤裸的柏拉圖之愛〉

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航