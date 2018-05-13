老後隨時做好最壞打算、不依賴他人而活，才是正確的人生觀

文：吉澤久子

需要獨處時，我這樣轉換心情

先後送走婆婆光子和先夫古谷之後，我於六十五歲起獨自生活，當時有種異樣的解放和輕鬆感。過去我總稱呼先夫為「封建派的女性主義者」。儘管他主張女性應該擁有自己的事業，在家裡卻連一杯水也不會自己倒，生活起居全靠他人伺候。

例如，有一次，古谷從外地出差回家，提起在對方家裡吃了柿子。他說：「人家家裡的柿子裡竟然有籽耶！真是不可思議！」這是因為我在家裡切柿子吃時，都會仔細替他把柿籽挑掉，所以他認為柿子原本就是沒有籽的水果。

古谷晚年時，甚至還對我說：「白襯衫漿過後穿起來硬梆梆的，真是討厭。妳以後在家裡洗就好，別拿出去給人燙了。」於是我讓他改穿沒有漿過的襯衫。結果有一次他出去喝酒回來，竟又向我抱怨，說自己被朋友取笑：「古谷，你是因為太太出去上班沒人燙衣服，襯衫才皺巴巴的嗎？」還不是因為他先說想穿沒漿過的襯衫，我才特意省略這個步驟的！於是我不甘示弱地回他：「不是你自己說想穿沒漿過、比較柔軟的襯衫嗎？」

古谷從小就在有專人照顧、教育完善的環境中長大，不論誰給了他什麼好處、替他多做了些什麼，他都認為理所當然。然而，這樣任性的丈夫，在那個女性很少上班的年代，仍堅持「女人都該有自己的事業」，這一點讓我萬分感激。

我的生活在家事與工作交替中持續，不論在外頭或是家裡，我很難找到獨處的時間。我每天一早就出門上班，剛回到家就有主婦的工作在等著我。因此我幾乎沒有時間思考自己的事業為何，日日都在忙碌中度過。

當我真的很想獨處時，下班後就會漫無目標地搭乘電車或巴士到處閒晃，刻意晚二〜三個小時再回家。這樣的情況發生過好幾次。光是坐巴士望著窗外，我就能轉換心情，重新整理自己的思緒。直到我獨居之前，便是一直以這樣的方式和自己相處，一邊辛勤地服侍丈夫及婆婆。

退休之後，人生還長得很呢！

我從六十五歲起獨居，擁有了許多獨立思考的時間。在這之前，我的工作裡除了飲食起居，還包括所有家裡大大小小的事。獨居之後，我在《朝日新聞》連載〈老年思想準備〉，成了人生一大轉機。

這個專欄的主旨是：在這個高齡化的時代，我想和大家一起思考，該怎麼看待老年生活？包括老後的日常起居、種種關於女性老後的議題等。開始連載這個專欄後，有關散文、演講之類的工作邀約也跟著增加了。

六十五歲，以現在的社會來說，適逢退休年齡，結束職場生活、重返家中面對老年。仔細算起來，今年一百歲的我，已經持續了三十五年以上的老年生活了，我在這當中最大的體悟便是，退休後的日子，出乎意料地漫長。

常聽人提起，男士在退休之後，生活重心會轉移到照顧孫子身上，每天熱心地代替雙親接送孫兒去幼稚園。我本身沒有生育，自然也沒有孫子，但我知道小孩非常可愛，也有想疼愛、買禮物送他們的心情。但可能是因為身分自由，我不禁又回過頭來思考，如果珍貴的老年歲月，每一天都被孫子占滿，最後會變成什麼樣子？

孫子很快就會長大，他們終究會脫離（祖）父母的羽翼，並無可避免地做出許多違背大人期望的行為。與其這樣，何不趁著六十多歲還精力充沛時，重新思考自己今後的人生方向呢？男性由於長期在公司上班，已經很習慣不做家事了（很多人甚至完全沒做過吧）。我了解他們也想對家庭有所貢獻，但若不改變思維、採取行動，這樣下去恐怕也不是長久之計。

胡亂寵孫、每天晚上都和朋友去喝一杯，說穿了還是選擇安逸、悠閒的生活，日子一久，也許就會逐漸放棄自己。我想，大家不妨試著自問自答，過度溺愛孫子究竟有何意義？人生並不會因為退休而結束，未來還長得很呢！

「不依賴」是我的人生信條

獨居生活裡的一切事物，都必須由我自己決定。所以，我想盡可能地不依賴他人。當然，我的日常起居仍有許多親朋好友相助。

我在前面也提過，獨居的好處在於不必顧慮他人，早上不想起床的話，想睡到幾點都是你的自由。不過我會打起精神，就算不想起床，還是在固定的時間起床、充分活動身體。因為我怕假如不勉強自己，身體可能就會慢慢動不了。

一個人獨居，早上沒有人叫你起床。就連起身這種小事，也必須一邊動作、一邊仔細確認身體各部位有無異常；同時我也在腦中盤算著，像這樣每天固定時間起床，會不會太勉強自己了呢？

所謂依賴別人，是指什麼事都靠別人去做。你現在依賴的人，假如能夠永遠陪在身邊固然很好，但人生無常，他有沒有可能明天就不在了呢？若真的變成這樣，你有辦法獨立自主嗎？因此，我認為，隨時做好最壞打算、不依賴他人而活，才是正確的人生觀。

此外，人隨著年紀增長，往往會越來越縱容自己。例如，上了年紀之後，漸漸容許家裡亂七八糟、雜物堆積如山，最後連個立足之處都沒有。這樣的情況都是因為年紀大了，不但別人不再要求、你也過度放縱自己的緣故。對我而言，這種放寬尺度的做法其實很恐怖。因此我隨時提醒自己，即使年紀大了也要自立自強，絕不過度依賴。

坦白說，任何人給你幫助（不論是否出於自願），不但會造成你身心上的負擔；也會給對方添麻煩。例如，過去我曾經為了預防萬一，而多打了一副家裡鑰匙放在某人家裡。有一天，那個人突然無聲無息地走了進來，劈頭就問我：「妳還好嗎？我剛剛一直敲門都沒人回應，我很擔心是不是出了什麼事。」聽到他這樣說，我也嚇了一跳，自己居然熟睡到渾然不覺。因此就算年紀大了，還是得注意生活上的各種禮貌才行。

由於住家這一帶只有我一個人是獨居，街坊鄰居都很照顧我。正因為這份感念，我時時提醒自己更該小心，別給別人添麻煩。人到了六十歲，很有可能與長期生活的家人分開，獨自過活（不論孩子自立門戶或晚年喪偶）；即使現在很幸運地仍與家人做伴，內心也必須做好任何時候，都能快樂地迎接獨居生活的準備。

另外，我也建議大家趁早決定，哪些事你還能做，哪些事辦不到了，該早點放手；以及每天思考，剩下的精力可用來做些什麼。

書籍介紹

本文摘錄自《不依賴的老後》，遠流出版

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作者：吉澤久子（Yoshizawa Hisako）

譯者：張玲玲

今年邁入百歲的吉澤久子說：「幸福就在日常生活中。」

因此她仍每天享受美食、不忘好奇心、交友不斷，時時刻刻樂在當下。

現在就跟著她，一起重拾日常中的小小喜悅，細細品味熟齡生活。

一個人住好寂寞？——「獨居生活才有趣！」

獨居代表你不需顧慮任何人、擁有絕對的自由，每天都有新鮮事。

起床後、早餐前，吉澤奶奶做些什麼？晚飯後、睡覺前，她又做些什麼？

夏天最能讓人變年輕，花點巧思下功夫，你也能永保青春，怎麼做？

獨居超過三十年，吉澤久子「不依賴」的生活哲學：

因父母親離異，吉澤奶奶從小就超級獨立。長大後更拚命習得一技之長，因為女人都該有自己的事業！

結婚後，吉澤奶奶不但沒辭掉工作，還重回校園讀書。只因她早早體認到：「退休之後，人生還長得很呢！」

在老後的人生緩降坡上，景色依舊宜人。

年紀大了，表示你可以看到、理解更多年輕時視而不見的東西。

不怠惰、不求人，不論幾歲，每天都是最棒的禮物。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航