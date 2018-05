線上遊戲不好嗎？我兒子八、九歲就學會用英文跟老外組隊溝通

文:徐玫怡

英語自學最強方法

小福的英語能力在他的年齡層中算是很不錯。過去在學校,大考、小考幾乎都滿分,週三下午上外籍老師的社團課程,曾被稱讚發音很標準,也曾被學校推派去參加校際比賽,拿回特優獎座。我從未在學英語這件事上要求他,只見他用自己的方式一點一滴進步,就這樣把英語學得有模有樣。

不過,看見小福長相有西方人輪廓的人也許心裡會想著:「他爸爸是外國人,他英語一定很好啊,基礎不一樣。」

但「外國」有很多國,法國人的英語滿爛的,小福的爸爸和爺爺奶奶只跟小福講法文,我在家只跟兒子講中文,去阿公阿嬤家是講台語。小福的家庭生活中不管是在法國或是在台灣,都沒有家人以英語跟他對話,甚至連一本英語繪本都沒看過。到底他是哪一根神經跟英語接上線?

八歲那一年,我們從台灣回法國念三年級(CE2),一年後再度回台灣小學念書,就在那一年,我發現他很自然地接受英文並使用英語。

「我們明明是回法國,那是一個連電影都覆蓋法語配音的國家,沒有理由孩子人在法國卻英語能力大增?」我不解這是什麼原因。莫非跟法國學校教的英語有關係?難道法國的英語課比較好?不,這是絕對沒有的事,法國小學CE2的英語跟台灣比起來不見得更優,在我眼裡看來是很制式化的。比如,我記得小福的法國英語講義這樣寫:

【英語會話】

打招呼——

A: How are you?

B: I'm fine.

C: I'm sad.

D: I'm so so.

我不清楚法國老師怎麼教CE2的英語課,或許這樣的方式有其目的。但看到「I'm so so.」會直覺地認為這教材編寫者有點Frenglish(法式英文),以法文中常用的「Comme ci, comme ça.」(還可以、馬馬虎虎)為概念來寫講義。

Photo Credit: 大塊文化

小四回台灣那年,兒子在我的桌上型電腦玩線上遊戲,我跟所有的家長一樣,可以讓孩子有節制地玩電玩,但一聽到線上遊戲則顯得有點保守,馬上想到是不是孩子「沉迷」了?想到網路上很多壞人會利用線上遊戲來騙小孩⋯⋯當時我心中覺得不妥。

「要吃飯了,不要玩了,馬上!」我說。

「媽媽,我現在不行⋯⋯」

「有什麼不行,不過就是遊戲輸了,有什麼了不起?你馬上過來吃飯!」

「媽媽,給我五分鐘,我跟我的隊員說一下。」兒子很焦急,似乎忙著處理事情。

然後他又問我:「我如果說『My mother call to eat dinner, I must leave.』這樣的英文可以嗎?」

蛤?用英文?兒子何時學到英文?我站在旁邊看他到底在玩什麼?直到他把線上遊戲停止。於是吃晚飯時,我問他這是怎麼一回事?

小福說他在線上遊戲「Minecraft」裡跑了好遠好遠,最後跑到一個非常好的地理環境,是個有海、有河、有山的好地方,他說自己蓋房子的能力不是太好,應該找人來幫他建造一個新世界,所以就組織一個團隊,廣邀世界各地好手加入。當他打出宣傳邀請之後,真的有厲害的角色加入他的團隊,他覺得好感謝,所以不能把這些隊員扔下不管,至少要跟人家交代,他是先去吃飯。

電玩細節我不懂,什麼伺服器、什麼跑很遠、什麼蓋房子、什麼宣傳組團隊?不過就是個遊戲不是嗎?我聽得一頭霧水,但在霧水之前,我在意的是:「你—怎—麼—用—英—文—溝—通?」

兒子是如何將不說中文的外國人聚集在一起?那不是很厲害的一件事嗎?媽媽都沒這個膽子,你是怎麼辦到的?我沒有先罵他玩線上遊戲,我想了解的是一個八、九歲的小孩如何在我完全不清楚的領域中與老外溝通?

「我就想說先組個團隊嘛,我上去登記說要組團。組團必須先有個隊名,我用自己的名字當作隊名『NEOTEAM』,其中要填一格Slogan(標語),我想自己能力不夠好,所以我寫:『We' re maybe not the best, but if you join, we can be the best.』(我們或許不是最厲害,但若有你加入,我們就會變成最厲害。)把這些寫一寫,送出去。竟然有人加入我,他們都好厲害,貢獻很多技能,我這個世界做得非常棒。」

原本要念一下兒子不該玩線上遊戲,也要問他英文的事,聽到這個之後我就岔題了,我想到別的事情,我跟小福說:「ㄟ,你這樣很有領導能力耶,以前我以為你只愛玩,學校要你去當什麼長、做什麼代表你都不要,沒想到你有領導力呢!」

兒子馬上回我說:「我蓋房子的能力很差啊,才沒有領導能力,都是靠別人蓋得好,我的世界才會好,我是裡面最差的。怎麼會有領導力?」小福對我的說法完全不認同。

管他,不管我是誤解還是怎樣,趁這機會順便建立一下兒子從小就欠缺的自信。他從幼稚園開始就怕當頭,膽小謹慎、不敢衝第一個,也不喜歡被學校、被大人選出來做代表,真的被選出來之後又非常害羞⋯⋯可以說真的看不出有什麼可以當頭的特質。

我說:「領導力不是這樣的,領導力就是可以把很多人的能力集合在一起,自己或許是最差的也沒關係,但是懂得將能力最好的人推出去做事,也讓別人為你做事做得很開心,這就是領導力。」

Photo Credit: 大塊文化 小福的英文作文,上面是原始的文章,改正後重抄在下面。

當初小福才四年級上學期,心智上根本沒有「領導」、「代表」、「能力」這種觀念,我的一番話也不知道他到底有沒有聽進去,心裡可能只覺得媽媽竟支持他組隊建造世界,他可以安心玩了。

這個事件是我第一次發現小福在遊戲中使用英語。後來才想起那一年之前在法國,他會從網路上抄一段字拿來問我:「媽媽,這是什麼文?」我看不懂的就會叫爸爸過來看。「這是德文。」爸爸說完之後,兒子也不問這是德文的什麼意思,就自己上Google Translate線上翻譯網站去查。以母親雷達的敏銳度來說,當然不可能就這樣罷休,我跟著去觀察他在做什麼?原來有德國人在遊戲中跟他對話,他上網去找翻譯,然後也藉著網路翻譯,告訴對方他不懂德文、很抱歉之類。

三年級他回到法國一年,學期剛開始他沒有任何朋友,法文也不溜,放學回家大部分的時間都在網路上流連,我曾罵他不該時時抱著iPad,但他跟我說他是跟班上某某同學約好要上網一起打Clash of Clans,不能爽約。我也只好讓他跟同學以遊戲互動。不久之後,小福很快就跟班上五個男生變得很親近,下課一起打球,放學一起打電動,上學的人際關係變得很好。大概是這個時期,他進入線上遊戲的世界,不管用中文、法文或是其他語言,只要大家可以一起蓋房子、一起打仗,國籍和語言對他來講毫無界線,也許是這時期讓他打破語言界線的隔閡,對英語產生興趣。

「不是興趣,是必須的。因為網路上用英文寫的遊戲說明比較多,像Mojang的Minecraft創辦人Notch是瑞典人,但是他們介紹遊戲也都用英文。我就看啊,看看看就懂了,不懂就查,不然就不能玩了。」這些都是兒子上小四的時候跟我說的話,後來他又告訴我Minecraft賣給微軟了,他會注意這個遊戲以後是否會有什麼新的發展⋯⋯

我必須很汗顏地說,自己阻止孩子上網從來就是無效的,為了網路而親子衝突、關係不良反而是更糟的作法。孩子不過在網路虛擬的世界中蓋房子,本質上和玩樂高是一樣的事情,為什麼樂高可以,Minecraft就不可以?學校都有電腦課程,也安排不少科技資訊讓孩子學習,為什麼孩子不能為此狂熱?學校教國語,孩子大量閱讀會被讚美;學校教自然,孩子流連植物昆蟲生態會被欣賞,但是為什麼就是電腦這個科目又要他們學、又要他們盡量不要接觸太多?好矛盾不是嗎?一定有些小孩的特質是處理網路資訊、是面對龐大訊息,所有的學問都要從實作和遊戲開始不是嗎?

因為我有這樣的小孩,他有許多綜合的特質,卻不是傳統中被讚美的特質,而這些綜合的特質容易匯聚的地方就是網路(軟體)和電腦(硬體)。做為這種小孩的媽媽,我不得不如此反思。為什麼孩子拿針線縫製衣服可以?那我兒子幫他手中的電玩角色下載模組繪製外衣不可以?為什麼學習修理腳踏車可以,小福因為電腦運作不順花很多時間修復檔案卻不可以?

我反問自己,為什麼大人一定要保守地在自己能夠了解的領域中,期許孩子長大?如果在我們的經驗之外,孩子跟我原本的期望不同,我要制止嗎?我應該在意的重點在哪裡?

有時候我找不到答案,於是我告訴自己:絕對不要低估孩子的生命力,他跟我們一樣有他存在的意識,有他生命的方向,這不是由我來決定。說來也是我的懶惰,最後結論是:我找不到答案,但孩子自己找得到就好。

因為這樣,我逐漸把「孩子上網玩電玩」看成一種能力的建立。母親該顧到的穿衣吃飯洗澡睡覺生活的規律等我都有顧到,該抱抱親親罵罵受傷擦藥這些,我也有做到就可以。我可能無法和別的家長一樣嚴格限制他的電玩時間,即使一百個家長中有九十九個都認為該有時間限制,但我的兒子畢竟不是那九十九個媽媽的孩子,我的孩子在電腦時間上的「浪費」就是他的獲得,不只是英文,還有知識、流行、思考方式⋯⋯成為剩下那百分之一、也是我兒子獨一的媽媽——在這件事上,這個信念必須堅強。

後來他發現YouTube很好用,很多實況主將影片錄製上傳,他可以藉此學到更多知識和技能,語言在這裡就成為附加的學習。他看台灣的實況主,也看國外的實況主,似乎在各種語言中,異國語言並沒有造成學習上的隔閡。即使後來在BBC網站或是可汗學院自學,網頁全部都是英文,他在閱讀上也不覺得困難。

有一回我看到他使用電腦好一段時間,我走過去看。原來他在看一篇名為〈給新手的十個建議〉的文章,我瞄一眼說:「你在看別人的建議喔?」他說不是,那是他自己寫的,貼在巴哈姆特網站的討論區裡。那是在法國三年級的時候做的事情,我當時臉上一定是下巴掉下來的樣子!

仔細一看,寫得好有趣,把他過去在經驗上遇到的各種阻礙,風趣地分為十點建議,寫出來分享。我問他為什麼要寫這個?他說自己摸索的過程都是網路上有人願意分享經驗而學來的,自己學到很多事情,所以也應該把所學分享給別人。當時我心中樂觀地浮現了一種新世代的面貌——願意分享、不藏私,不故作武功高強,而是把困難的事情簡單而有趣地傳達給他人。這心態不是很慷慨嗎?

這一篇原本想談英語自學,但我兒子學習英語的歷程和電玩有很大的關係,這實在是非常「教育不正確」。但他的確是透過這樣的過程,把英語的聽力、單字、用法都確實地內化到頭腦裡。反而我現在不敢說自己英文比兒子好,我還常需要他來幫我看看我的英文句子是不是過於中文化,或是有沒有時態上的問題。

目前的自學,我讓兒子上BBC的英文學習網站,也建議他可以看看YouTuber「阿滴英文」的頻道。結果他說:「阿滴的影片我都看過了,有新的出來我就會看。」其實關於網路上的英語學習資源,兒子懂得比我多,看得也比我深入,這方面他已經超越我這個媽媽了。

至於電腦對健康的影響,我目前只能偶爾嘮叨他。作為媽媽,我當然也在意視力、骨骼和腦神經是不是被大量電玩傷害了,但每次都是提醒他自制力的重要性,要他從對網路的喜愛(或是依賴)中看見自己容易因此犯上什麼壞毛病,我相信早一點體會自己性格上的問題會比限制來得好。短時間內我兒子看來就是一個電玩小屁孩,但長遠來看,我希望自己那百分之一的信念,隨著孩子獨立自主的成長能產生正面的成果。

