「競爭力」這件事，連小孩溜滑梯都會讓家長神經緊繃

文：徐玫怡

孩子的競爭力

雖然不喜歡「別讓孩子輸在起跑點」、「提升孩子的競爭力」這類說法，但我完全可以理解家長矛盾的心理。

這一代的家長已經知道對孩子來硬的起不了教養作用，甚至會有反作用，但眼看著小孩浪費光陰，甚至浪費才能，家長心中總掙扎著自問：「如果不逼他、引導他，會不會忽視了孩子的潛力？」「孩子學○○才幾個月，雖然沒什麼興趣，但那是因為還沒學到精華，堅持下去會不會改變？」「我是不是對孩子太鬆了？徹底地讓他學會○○對他一定有幫助，我要不要硬一點？」

其實一般家長對孩子的期望都不算太誇張，只是不想讓孩子浪費人生中吸收力最強的少年時期，這個階段的學習似乎奠定了往後知識發展的基礎，我們做家長的無法供應孩子一生所需，總覺得是不是該在基礎上多加使力？我想，大多數的家長心理都是這種程度的期望，過分要求的並不多。

而貼身照顧孩子的父母多少都看得出自己的孩子在某些方面有潛力（只是潛力，也不自滿認為是天分），如果開啟了潛力的按鈕，會不為成為他一輩子有用的能力？我們是不是應該在小學階段讓孩子多多嘗試？真的不行，可以提早放棄；若是孩子真的行，好好栽培才不會來不及。

大多數家長所想的大概都是這樣吧！也不是要贏，只是希望孩子出去社會與人搏鬥時，不要一直輸。所以，為了培養競爭力，每個愛孩子的家長一定都用過心。只是有些家長注重表面的「競爭力」，有些家長轉到背面去「找出個人特質」。說起來，這些家長走的是不同的路徑，但愛孩子的心思，你我都相同。

想起我兒三、四歲時，當時在法國生活，我們常到公園玩遊樂器材。公園裡有一個網子圈起來的遊戲區，尚未上學的小孩們都在這裡混，遊戲區裡最大的遊樂器材是附有各種攀爬、躲藏功能的溜滑梯，小孩們一進去，就搶著上溜滑梯。當然，父母家長都會在一旁叮嚀：「要排隊喔，一個一個來！」大人都希望在遊戲中讓孩子了解社會互動最基礎的公平性。

我兒子呢，因為個性比較謹慎斯文，每次去排隊都不會緊貼隊伍的最後一名小朋友，總是和最後一個人之間留有空隙，看似排隊又好像不很積極排隊。所以剛溜滑梯下來的孩子再度輪過來排隊時，就會搶在他的前面。有時候兒子稍微貼近隊伍，也會被急躁的小孩從中插入。最重要的是，他竟一副沒關係的樣子！

「小福、小福，往前一點，不然你沒辦法排上樓梯！」我有時候看不過去，會在網子圍牆邊用手罩成一個喇叭狀，輕聲地喊著他。兒子轉過頭來看我一眼，意思是懂了，但是腳步卻沒往前！

「吼，都不會競爭，看要怎麼辦？連溜滑梯都搶不到！」不諱言，我心中的確有著急過。但理智上，我該讓孩子自己去面對這種狀況，不可插手，他才知道謹慎斯文會比激進者少掉很多機會。其他的遊戲器材都一樣，即使是他喜歡玩的，如果有人搶過來，他就讓開。

我不怪別的小孩搶，因為孩子人人有自己的性格，來搶器材的孩子一時興頭上，熱烈投入自己喜歡的事物，這並沒有錯。除非我兒子已經告訴他「這是我先來的」，或是我兒子哭了，對方還不收手，那家長才需要上前處理。

但我兒子一點都不想搶，總是「退、讓、別人先」。

在法國的六年，小福的法國爺爺常常叫他「膽小鬼」，小福聽到會很生氣。爺爺故意激怒他，就是要他展現一點脾氣，像男子漢那樣的氣魄。因為爺爺十六歲之前可是少年組搏擊冠軍（聽說還是他們那個省分的冠軍），打架第一厲害的爺爺，當然受不了孫子那麼退讓！

雖然爺爺都是以開玩笑的方式進行激將法，但我聽到的當下，心裡其實有點生氣。不過也可見全家人對孩子在團體中「過於溫良」的狀況是在意的。

「競爭力」這件事，連溜個滑梯都會讓家長神經緊繃。其實不只溜滑梯，在法國時，家家戶戶幾乎都有庭院，我們常去別人家的庭院度過孩子下午的遊戲時間。孩子玩到大約四點時，媽媽們便準備糕點出來給孩子當點心。當初一起在法國養育孩子的媽媽同伴們都很會做點心，有時候那蛋糕真的好吃極了，根本不需呼喚，孩子眼尖一看到蛋糕，全都圍過來吃。團團圍住點心蛋糕的孩子群中，每次都沒有我兒子！我在一旁幫忙分點心，都快被吃光了，我家小福還在玩他的。

「小福，你要不過來吃點心？」我只好叫！

「不要！」

「過來過來，要來吃一點，不然等一下會餓！」

不得已，又出現媽媽的控制欲。兒子都是被我拉過來吃東西的。他小時候對吃沒有太多熱情，根本不會搶。連來吃個好料，也沒有競爭力。

後來回台灣，我偶爾會在學校下課前做好蘋果派或是蛋糕麵包之類的點心，帶去學校讓兒子跟同學一起分享。我的想法很簡單，就是做點心給兒子吃，同時也分享給其他小孩。由於我自己比較在意食材，所有的麵粉、水果、牛奶、蛋，若非主婦聯盟的產品就是有機、本土、在地、小農出產的。一份蛋糕一口派，成本都很高！加上自製過程的衛生和我的用心，這樣的點心根本無價。

可是我每次帶到學校，叫小朋友過來分享時，唯一沒有圍過來的，就是我兒子！

A說：「我要，謝謝！」

「好，給妳。」

B說：「我也要。」

「好，你一塊。」

C說：「小福馬麻我可以吃一塊嗎？」

「好啊，這個給妳。」

D、E、F都轉過一圈了，我兒子還在玩球⋯⋯

眼看只剩最後一小塊。B又繞回來問我：「小福馬麻做得好好吃喔，我可以再吃一塊嗎？」這種狀況比較好處理，我可以回他：「一個人只有一塊喔，下次我再做的時候你再過來吃。」最不好處理的是，在旁邊看很久，終於鼓起勇氣來跟我要一塊的害羞小孩：「小福馬麻我可以吃嗎？」我真的很難拒絕！因此有時候帶點心去學校，兒子卻完全沒吃到。（先藏一塊起來嗎？我不喜歡這樣。覺得不過是吃個點心，何必鬼鬼祟祟。所以我幾乎不願意先留一塊以自己兒子優先。）連自家人的勢力範圍，機會也被別人拿走了，我看了真是⋯⋯（不知該說什麼⋯⋯）

孩子正值成長期，幾個活動類似的同學常湊在一起，家長們會聯繫好，一起準備餐食。有非常香嫩的牛肉，有煎得「赤赤」（台語「恰恰」，焦香之意）的虱目魚，有剛從田裡採來的青菜⋯⋯

「快來吃喔，開飯了！」男孩圍過來，出手第一筷通常就是最香的牛肉，越大塊越快被夾走。我看我兒子筷子也伸向牛肉，但竟然夾旁邊的洋蔥。應該說，並不是刻意夾洋蔥，而是筷子伸出去，夾到什麼就是什麼；牛肉從筷邊滑落，只夾住洋蔥，他就吃洋蔥。

「目標、目標！兒子怎麼那麼沒目標啊！」天啊，我是不是不該擴大解釋！兒子只不過心思不在吃，跟學業目標、人生目標都沒關係，只不過是夾到洋蔥，不是沒有目標！我這樣安慰我自己。無怪乎家長對於推動孩子競爭力一事這麼用力，因為連我這種媽媽也會在意呀！所以我看到別人積極地安排暑期活動，我知道那種用心。不是大人們想壓迫小孩，只是想完全盡足家長的責任。

回頭想想。兒子在十二歲這個階段，英文完全自學竟比我現在更強，何況他還會中文、法文，社會上所注重的語言優勢，在這方面不用競爭就已經有很強的實力。他還比我會游泳、比我有節奏感、比我幽默，我到底有什麼好擔心的？

雖然小福生活方面有點糜爛被動，不想學「有用的」才藝，我也只能偶爾罵罵，怎麼都使不上力！但重要的是，他有很多好朋友，交朋友真心誠懇，不太愛跟人競爭輸贏，所以朋友關係比較不會鬧僵。「個性上容易交到好朋友」這一點跟我一樣，好友在將來的人生中很重要，我在其中體會很多。我有「與人當好友」的能力，這一項他也有了，而他有的能力我還跟不上呢！

我常常告訴自己：好啦，這樣就好了，不要強求孩子什麼競爭都在第一線上，他長出自己模樣就好。（孩子每個階段都在改變，現在已經不是膽小鬼，是年輕氣盛的少年。有時候我還擔心他不小心挑釁別人。）

相關書摘 ▶線上遊戲不好嗎？我兒子八、九歲就學會用英文跟老外組隊溝通

書籍介紹

本文摘錄自《沒有學校可以嗎？》，大塊文化出版

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作者：徐玫怡

《交換日記》作者徐玫怡和兒子小福決定在六年級下學期嘗試在家自學，原因之一竟然是因為媽媽和兒子都想要睡飽？申請自學，第一個挑戰居然是填表格？國語課用相聲教學、上網找可汗用英文學數學、去大學旁聽法文課、翻譯約翰．藍儂的歌詞學英文，還要練習摺被子、做早餐、去車廠見習、參加淨灘，以及全台獨門的健康課——跟阿公學「穴道經絡」！而且每節下課長達一小時！

自學四個月，有新鮮、有混亂、有緊張、有歡笑，還有種種意外，暑假後小福選擇回到學校、進入國中，而小六這一學期的非典型實驗教育到底帶給玫怡和小福什麼樣的心得與收穫？除此之外，成為媽媽的女性難道就只能把家人放第一，把自己放在最後？玫怡在書中自問：

「我該放下工作來帶孩子嗎？」「我的才華只能用來『騙囝仔』嗎？」「小孩教得不優秀，是我蠢嗎？」「有沒有一種最高的思考方式可以一口氣擊破母親的所有困境？」「這一切是困境嗎？還是只源於一個根本原因——睡眠不足？」

玫怡告訴所有苦惱的媽媽們：社會上並沒有任何一所媽媽學校讓我們學習。每個媽媽都是自學而來，自己找書、自己上網搜尋、自己詢問經驗者建議——自學就是這個樣子。

這本書並不批判教育，也不對抗體制，完全放在玫怡個人體驗的描述。雖不是太標準的自學範例，但是玫怡母子以自學做為背景，發展了更深入的親子關係——互相支援、彼此信任。無論選擇自學與否，本書都說出許多媽媽的心聲，也將刺激、引發每位讀者思考。

Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航