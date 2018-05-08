高調挺管的孫震，何不以倖存者身分談談澎湖713屠殺真相？

台大前校長孫震呼籲台大校長當選人管中閔不該提出行政訴願，應用司法途徑告政府，因為政府羞辱其人格，管中閔應提出國家賠償。他更以蔡英文總統曾說過的「裝睡的人叫不醒」回敬政府，因為不論管或台大給什麼答案，這政府以「dirty mind、evil eyes」來看，都不會接受，「裝睡的人還在睡夢中。」

很有意思的是，很多人在台上的時候，打壓民主自由不遺餘力；退休後，忽然變成民主派、自由派、蘋果派，儼然是校園自治的捍衛者，華麗轉身，毫無「違和感」。孫震就是其中之一，他在台大校長任上，對追求民主自由的師生的打壓可謂不遺餘力。孫震在台大當了九年（1984-1993）校長，一直都是黨國教育、保守僵化的象徵。

1986年，李文忠事件中聲援李文忠的學生，有周威佑等九人被台大校方記兩大過兩小過留校察看。同年，大學新聞社因《大學新聞》未送校方審稿就發刊，社長許傳盛、總編輯林國明與編輯陳明祺被記過，大新停社一年。

1987年台大學生組成「大學改革請願團」前往立法院抗議，要求「政治校長撤出校園」，那個政治校長就是孫震。

同年，「自由之愛」發起「511台大學生日」，在校園遊行、發表演講。本來孫震打算將參加的學生退學；後來因為輿論反彈，才「只」將林佳龍、鍾佳濱、陳啟斌等七名學生記過，理由是「聚眾滋事」。

1989年，野百合學運爆發，十位台大教授連署發表公開信給校長孫震，要求設立「民主教育週」，到廣場上給學生上課，卻遭到孫震的拒絕。這項消息立刻傅達到廣場並正式宣佈，結果得到清大、成大教授的支持，願意與台大教授同步行動。

1991年，「100行動聯盟」以「反閱兵、廢惡法」為訴求，由中研院士李鎮源領頭，在台大醫學院基礎醫學大樓展開靜坐抗議；結果憲警進入校園打人、抓人，孫震對此侵犯大學自治的惡性保持沉默。

有以上這些事件，如今孫震卻嘲諷蔡英文是「裝睡的人」——究竟誰是「裝睡的人」呢？從70年前的澎湖山東學生案一直睡到今天？

澎湖七一三事件，外省版的「二二八」

孫震本人是澎湖七一三屠殺的倖存者，但他在《寧靜致遠的舵手——孫震校長口述歷史》中卻對該慘案的來龍去脈避而不談，他以儒家士大夫的偽善宣稱：「我不敢說自己仍是一個好學者，卻是規規矩矩的念書人，節制自己，尊重別人，我看大家都是平等的，不敢瞧不起人。」他若捫心自問，對得起慘死的張敏之校長嗎？真正該獲得國家賠償的，不是管中閔，而是七一三事件的受害者及其家屬，孫震為什麼不幫助這些老鄉和手足申請國家賠償呢？

我的手頭有兩本關於張敏之校長的書：《十字架上的校長》。一本是定居美國的張敏之的幼子張彤先生贈送給我的，一本是該書的編輯、台灣文史工作者管仁健贈送給我的。

張彤自幼聰穎，台大畢業服預官役後赴美留學，25歲就獲得史丹福大學電機博士，為該校最年輕的博士。1999年夏天，他請資深新聞工作者劉台平、高惠宇二人協助，為澎湖案寫了一本十多萬字的書，希望在12月11日張敏之殉難50週年紀念日出版。

然而，該書卻因無商業價值，無法找到出版社願意出版發行。幾經輾轉，書稿交由管仁健供職的文經社出版，管仁健以總編輯親任該書之責編。管仁健感嘆説：「其實這個結果不難想像，因為這八千名學生在當時確曾遭受迫害，但日後很多人卻又成了高官或將領。出版這一類的書，不只是陳誠、彭孟緝這些人的後代不滿，當年的某些受害者也未見得領情。」管仁健在這裡所説的「某些未必領情的受害者」，當然包括攀龍附鳳、飛黃騰達的孫震。

山東人很會做官。如今在共產黨中央委員會中，山東籍者居諸省之首。在國民黨體系中也是如此。在七一三事件中遭強徵入伍的山東流亡學生，之後有數位在軍中升任至將軍，包括前國防部副部長王文燮、前海巡部總司令王若愚、前陸軍總司令李楨林等。

當年的山東學生中，還有包括黃端禮、李新凱（彭麗媛舅舅）、孫震、張玉法、顏世錫和當年聯合中學的訓導主任苑覺非等，苑覺非是現任台大哲學系教授苑舉正的父親。已去世的當事人有2011年去世的朱炎、軍方的尹殿甲等。尹殿甲是前台大人類學系教授、前台大訓導長尹建中的父親。此案相關的莫名失蹤者近三百多人，軍方也長期監控其家屬。

保護學生而蒙難的山東煙台聯合中學校長張敏之。｜Photo Credit:Unknown@Wiki Public Domain

1951年6月，由江蘇省國代談明華向蔣介石呈交報告書，認為張敏之罪名可疑。澎湖防衛司令部司令李振清在報告中，也認為張敏之等人遭刑求逼供，此案應由39師政治部秘書陳福生負責，要求將他槍斃；39師師長韓鳳儀也應負責，應撤銷他因此案獲得的的勳章。蔣中正向參謀總長周至柔下令，要求重審此事，保安司令部認為罪證確鑿，不肯復審。總統府參軍長桂永清建議蔣中正，將陳福生送軍法庭審理。軍法庭宣判陳福生無罪，此案終結。

1953年春天，革命實踐研究院結訓時，蔣介石以院長身分召見學員代表，江蘇籍國大代表談明華，因抗戰時在山東曾與張敏之共事，趁機向老蔣「告御狀」。談話本來每人以五分鐘為限，侍衛以手勢暗示談明華出來，老蔣卻令他回座，詳細聽完後，再令他回去呈上書面報告。蔣令總統府參軍張公度調查。總統府秘書長張群坦言：「這是人命關天，應給一個交待。」但陳誠的答覆卻是：「要為國家留點顏面。」陳誠並緊急約見五位國代警告説：「此案不可提，以免影響美援。」

到了1970年，拖了16年之後，山東老國代追問此案，蔣介石的答覆是：「待復國後再究辦。」這顯然是搪塞之辭，因為當時不僅是蔣介石，所有追隨國民黨到台灣的各色人等，都已經心知肚明：中華民國只能「在」台灣了，反攻大陸乃是水月鏡花、毫無指望了。五年後，蔣介石去世。1982年，談明華謝世，五個提案人全部過世，本案也告終結。

1989年是張敏之蒙難40周年，台灣已經走向民主化，張彤再接再厲為父親伸冤。但當時的國防部長是陳履安，陳履安是陳誠的兒子，而陳誠是在殺人命令上簽字的人，要讓兒子追究老子當年犯的錯，在黨國和儒家的邏輯中都是「強人所難」。

1992年6月，時任台大校長的孫震接任國防部長。孫震自己就是山東流亡學生，而副部長王文燮、海巡部司令王若愚、陸軍總司令李楨林三位二級上將，也都是山東流亡學生。一個部長加九顆星星，大家都以為平反有望了。但時任內政部長的許水德，卻表示不可能。於公，當時仍未制定相關的法律，平反冤案內政部無法可依。於私，當事人彭孟緝仍健在，陳誠之子陳履安又貴為監察院長，因而本案再度石沉大海。

此刻身居高位的孫震，根本沒有為平反此案盡力，相反，他竭力淡化身為山東流亡學生的過往經歷，如此才能向國民黨高層效忠。這是一種特殊形式的「斯德哥爾摩症候群」，受害者自願加入加害者陣營中，參與新一輪的加害。

1999年，張敏之遇難即將50周年時，行政院通過〈戒嚴時期不當匪諜與叛亂案補償條例〉。作家柏楊提到，為了籌建紀念所有政治犯的「綠島垂淚碑」，曾去總統府面見李登輝總統，李登輝主動提起外省人最恐懼的「澎湖案」。李登輝表示，「這麼多師生追隨政府來台，卻遭到如此下場，的確是極為特殊的案件」，但問題牽扯太大，8,000人要平反恐怕不易。

2017年夏天，我專程赴澎湖考察寂寞臨海的七一三事件紀念碑。小小的紀念碑，旅遊手冊上沒有記載，即便是在地人也多半不知。被稱為「外省人的二二八」的七一三事件，所受之關注與二二八根本不成正比。

七一三事件顯示，獨裁政權的屠殺是不分族群的，它將所有熱愛自由的人，不論是本省人、外省人還是原住民，都視為威脅其權力的敵人，恨不得除之而後快。

鶴髮童顏的孫震老校長，既然有時間、精力出來高調挺管，不如向淡忘歷史的台灣年輕一代說一說七一三屠殺的真相吧。這才是超越族群、超越藍綠，締造自由、寬容、多元的台灣的首善之事情。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航