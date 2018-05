WHA今報名截止，台灣恐連二年缺席！中國外交部要民進黨「負全責」

即將在本月21日舉行的世界衛生大會(WHA),線上報名即將在今(7)日截止,不過至今台灣仍尚未收到邀請函。衛福部表示,瑞士日內瓦的時間晚台灣6小時,「會奮戰到最後一刻」,衛福部長陳時中表示,即便未受邀,他仍會率團前往日內瓦,在場外與美國等國家舉行雙邊會談,讓台灣經驗可以跟其他國家分享。

(中央社)第71屆WHA將於5月21日至26日在瑞士日內瓦舉行,去(2017)年是台灣8年來首次未收到邀請函,無法以觀察員身分出席WHA,陳時中日前也坦言今年收到邀請函的可能性很低。

今天就是WHA報名截止日,陳時中今天接受媒體電訪時坦言,至今仍然沒有收到邀請函,不過還是會積極請理念相近國家協助爭取,會努力到最後一刻,屆時即便未收到,還是會率團到日內瓦進行交流。



陳時中說,這次率「世衛行動團」到日內瓦將舉辦4大論壇,包括與世界醫師會舉辦「健康覆蓋率論壇」、疾病管制署舉辦「防疫討論論壇」、與蘇黎世大學及世界牙醫教育聯盟舉辦「高齡口腔論壇」,並且舉辦「台灣健康不平等」論壇,探討如何改善原住民的健康不平等。此外,外交部國際合作發展基金會也會舉辦有關國際援助、國際交流的論壇,分享台灣做人道救援的經驗分享。



陳時中強調,所有計畫都按照既定規劃進行,並且和友邦、理念相近國家保持密切聯繫,希望積極向WHO提出建言,讓台灣能夠進入WHA和世界進行交流。近期將由外交部統籌舉辦記者會,統一對外說明。



《中央社》6日報導,外交部日前表示,今年參與WHA的情況並不樂觀。WHO在4月初發出通知函給會員,告知開會時間,根據外交部了解,4月上旬已有觀察員收到邀請函。

從2009年起,台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA;但因中國打壓,去年台灣未能獲邀參與WHA。當時世界衛生大會會務的處長阿姆斯壯(Tim Armstrong)透露,原因在於台灣藉以派團出席世衛大會的「海峽兩岸協議」,如今已不存在。

外交部發言人李憲章表示,外交部目前仍持續努力爭取參與WHA,包括透過友邦與理念相近國家,進洽世界衛生組織(WHO)。其中有超過10個友邦已為台灣致函WHO,要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案,列入今年WHA的議程。

台灣未受邀出席WHA,中國外交部:民進黨要負全責

而台灣再度被拒於WHA之外,中國外交部發言人耿爽今日表示,「一個中國」原則是國際社會普遍共識,聯合國大會第2758號決議、世界衛生大會25.1號決議確立了一個中國原則,為WHA處理涉台問題提供遵循。

耿爽強調,台灣在2009至2016年間,連續8年以「中華台北」名義和觀察員身份參加WHA,是在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上,通過兩岸協商做出的特殊安排。

他說民進黨當局不承認體現一個中國原則的「九二共識」,破壞了台灣地區參加世界衛生大會的政治基礎,「今年台灣地區收不到參會邀請,責任完全在民進黨當局」。

大會主題「所有人的健康」,世衛獨漏台灣

《聯合報》報導,衛福部國合組技監許明暉表示,WHA今年主軸議題為「全民健康覆蓋(Universal Health Coverage)」,其口號就是「所有人健康(Health For All)」,如果WHO的野心是全球70億人口都能健康,為什麼獨漏台灣2300萬人的健康?

許明暉表示,除了可能向世衛秘書處遞交抗議信,外交部也在請友好國家和友邦在大會會議中發言力挺台灣,另外世衛行動團的口號也確定了,就是「台灣可以幫助所有人健康(Health For All, Taiwan Can Help.)」。

自1997年開始推動台灣加入WHO的醫界聯盟執行長、前立委林世嘉接受《蘋果日報》訪問表示,去年起無法加入後,「像回到1997年(首次爭取入會)」,缺乏各界奧援,WHO新任幹事長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)上任後,更明顯親中,「所有跟WHO相關的國際非政府組織都要求改名」,包括世界醫師會、世界醫學生聯合會、復健醫學會等,都要求改為「中國台灣省」,甚至連請我提供蛇毒研究資料,上面國名都遭修正,「像用雷達掃一樣」。

至於民間團體方面,林世嘉則說,WHA期間,很多重要的國際衛生相關組織如世界醫師會、世界藥師會、世界護理學會,都會在附近開年會、或和WHA合辦周邊會議,台灣醫師公會全聯會、護理學會、醫學生聯合會,都會設法參與活動,把握機會跟大家交流,今年也會有超過200位台僑,在國際媒體面前表達訴求,要WHO不得歧視台灣醫療人權。

而台灣醫師公會全國聯合會、台中醫界聯盟與台灣教授協會等民間團體,也發起「台灣無國界醫院展」,將在WHA會議期間於日內瓦會場周邊租借場地,盛大舉行「台灣無國界醫院展」,向世人宣告「台灣就是無國界醫院,向世界任何角落敞開」。

而去年衛福部社群團隊隨世衛行動團赴日內瓦,以臉書直播或發布懶人包方式,向民眾說明世衛行動團在WHA周邊的工作情形,發揮不少影響力,衛福部今年決定再次重用。

