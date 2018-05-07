白宮批中國「歐威爾式的胡言亂語」，美國駐華大使館微博轉發「中文版」

中國民航局日前發出通知，要求美國航空公司更改網站上對台灣、香港及澳門的稱呼，美國白宮昨（6）日特別發表聲明，重批中國的要求是「歐威爾式的胡言亂語」（Orwellian nonsense）。而今（7）日下午，美國駐華大使館在新浪微博上發布相關聲明的中文全文，引起中國網民熱議。

截至7日下午6點半，短短數小時內，已有2.7萬多則留言、約2.7萬人按讚，不過轉發的次數沒有再增加，也無法點閱。

Photo Credit: 美國駐華大使館 微博

美國駐中國大使館微博貼出白宮這篇聲明後，立即湧入不少中國網民議論。

《中央社》報導，綜合觀察，較多數仍附和中國官方立場，諸如「不願意做生意滾出吧，想做生意就遵守我們的法律」、「中國台灣、中國香港和中國澳門是世界主流共識，不是政治正確」、「這與言論自由無關，這是中國的法律」、「中美聯合公報請遵守」等語。



但質疑官方立場及反駁附和者的留言也不在少數。

《香港01》報導，有人表示「支持川普總統的思路，世界屬於人民不是某個政黨」、「全微博就你最硬」、「厲害了，特朗普」。也有網友質疑，「為啥新浪不敢封美國大使館的微博呢？」、「刪還是不刪，渣浪正在等上級的指示，非常焦灼。」

中國發出改名通知，30天內沒改善「移送法辦」

《外交政策》（Foreign Policy）雜誌4月底披露，中國民用航空總局致函美國聯合航空與美國航空，要求不得將台灣列為「國家」，否則將移交相關網路安全機構予以懲罰，引起非議。

Photo Credit: 華盛頓郵報螢幕截圖

昨日（美東時間5月5日），白宮主動以「中國的政治正確」為題發表聲明，強烈譴責中國要求多達36家外國航空公司不得將台灣標註為國家的行徑，是「歐威爾式的胡言亂語」（Orwellian nonsense）。

而白宮昨日大動作發聲明之後，《新華社》記者發現 美國航空、聯合航空、澳洲航空這三家航空公司，在官網上將台灣列為「國家」，於是致電這 三家公司的客服，提出質疑。

其中，美國航空客服人員表示無法回答這一問題； 澳航駐北京機場辦公室工作人員表示，外國航空進入中國，必須遵守中國民航局和中國政府的相關規定，官網將港澳台列為國家這樣的「失誤」，「我們公司肯定會盡快糾正和改正的」。

不過，聯合航空的客服卻如此回應該名記者：

你要問我為什麼將台灣和中國分離，說實話我不確定，但是很多航空公司都是這樣做的，不只是航空公司，很多其他方面也是這樣將台灣和中國分離。 我可以幫你核實問題，但我不保證可以解決。 我們航空公司都是跟著政府的政策走，這不是我們能夠控制的，是由政府決定的。

關於國內航空受到中國民航局來函警告，澳洲 外交部長 畢紹普 （ Julie Bishop）告訴 《美聯社》，這類的壓力都是不恰當的。

「 私人公司選擇列出目的地是他們的事情」， 畢紹普表示， 不應該有來自政府的壓力，「無論是我們的還是其他國家的，都會威脅到企業的正常運營。」

一月開始，中國加強審查境內外資企業

《中央社》報導，2018年1月，萬豪酒店、達美航空、西班牙快時尚品牌ZARA、美國醫療集團美敦力（Medtronic）接連被點名，把西藏和香港、澳門、台灣列為「國家」。

中國《澎湃新聞》1月13日再點名24家外國航空公司，在官網的註冊會員訊息、意見與投訴等相關頁面，存在將香港、澳門、台灣與中國並列顯示在「國家」、「國籍」欄目的現象。

中國民用航空局隨即於1月13日對各外籍航空公司駐中國代表機構發布「關於要求外航立即開展網站等宣傳途徑自查的通知」。通知要求所有經營至中國航線的外國航空公司立即對自家官方網站、應用程式（app）及其他宣傳途徑開展自查。如存在上述情況，應立即採取措施加以整改。



緊接著，中國國家測繪地理信息局官網1月29日公布一批「損害國家領土主權、安全和利益」問題地圖。其中，日商無印良品贈閱的「2017年秋冬家具目錄冊」中插附的地圖無審圖號，存在錯繪國界線，漏繪釣魚台、赤尾嶼和南海諸島等重要島嶼，海南島與大陸不同色，台灣島註記錯誤等4項「嚴重錯誤」。

《中央社》報導，美國在台協會主席莫健（James Moriarty），日前在美國史丹佛大學演講時則指出，中國要求航空公司不得將台灣標註為國家，是幼稚行為，也是霸凌做法。莫健表示，北京企圖改變現狀，無助區域穩定，呼籲中方重啟有建設性的對話，避免升高緊張情勢。

中國施壓，各航空公司如何因應？

（中央社） 事實上，全球各家航空公司在中國的壓力下，採取不同的應對方式，部分航空公司並未屈服，例如聯合航空，不過還是有些航空公司，做一些「技術性調整」。



目前美籍航空公司中只有聯合航空飛台灣，並在台灣設有分公司，2014年3月復飛台北-舊金山，每天一班。聯合航空網站上，台灣與中國都列在亞太區航點，台灣部分有英文版與繁體中文版，中國則是英文版與簡體中文版，標註沒有更動。

Photo Credit: 聯合航空網站

達美航空去年退出台灣市場，採取與華航共用班號方式，提供旅客到日本東京及韓國仁川轉機到美國。達美航空今年1月雖然曾經為在其官網上將西藏、台灣列為國家而公開致歉，但目前達美航空官網，飛行目的地「國家/地區」選項中，仍把中國與台灣分開標列。

Photo Credit: 達美航空網站

另外包含澳航、馬來西亞航空（Malaysia Airlines）、土耳其航空（Turkish Airlines）、法國航空（Air France）等航空官網，介紹目的地的部分，在「國家/地區」欄位選項中，也都將台灣與中國分開標列。



不過，也有屈服於中國壓力，把台灣更名的案例，例如英國航空（British Airways）在官網上將台北與高雄等城市列屬於「台灣 - 中國」（Taiwan-China）。在選擇所在地的「國家/地區」欄位中，英航將台灣稱為「中國台灣」。

Photo Credit: 英國航空網站

德國漢莎航空（Lufthansa）在官網訂票欄位的地點選項，也將台灣列為「中國台灣」（Taiwan, China）。

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核稿編輯：楊之瑜