【圖輯】抗議聲中宣誓就職，「現代沙皇」普亭至少掌權到72歲

（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今（7）日在克里姆林宮宣誓就職，展開第4個總統任期。



普亭在克宮金碧輝煌安德烈耶夫斯基大廳（Andreyevsky hall），手放在俄羅斯憲法書上，宣誓為俄羅斯人民服務，維護他們的權利和自由，並捍衛俄羅斯主權。

Photo Credit: Reuters/達志影像

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普亭宣誓就職後，再度提名長期盟友、即將卸任的總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）為總理。

雖然風光就職，不過俄羅斯與西方關係高度緊張，加上對反對派的抗議，5日俄羅斯有超過90個城市有示威活動，約1600名反對派人士遭到逮捕，都使普亭的新任期蒙上陰影。

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統治俄羅斯逾18年，普亭今年「低調」就職

普亭已統治俄羅斯18年。他在2012年展開第3個總統任期，2014年兼併克里米亞，2015年投入敘利亞戰爭，力挺盟友阿塞德（Bashar al-Assad）。他承諾在這個個任期改善俄羅斯人生活水平。



根據俄羅斯憲法，普亭在第4個總統任期2024年屆滿時，不得再尋求連任，屆時接班問題無可避免將為各方所關切。



普亭兼併克里米亞後，莫斯科遭到西方制裁，加上2016年全球油價崩跌，俄羅斯經濟受到重創。普亭一直在努力振興俄羅斯經濟。



儘管如此，從未有人懷疑他會在3月勝選，而今天的就職典禮，也引發不了多大興奮。今年的就職典禮非常低調，也不舉行鋪張的克宮國宴，似乎是為了避免讓外界觀感不佳。

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絕不示弱的總統，俄羅斯不能沒有他

總部位於莫斯科的政治技術中心（Centre of Political Technologies）巴黎分析家斯塔諾瓦亞（Tatyana Stanovaya）表示，克宮鎮壓反對派，是為了顯示在普亭新任期絕不容忍異議。



斯塔諾瓦亞告訴法新社：「克宮希望劃下絕不容許逾越的紅線。」



政治分析家說，莫斯科對西方的態度，在普亭新任期也不太可能改變。烏克蘭和敘利亞危機，以及俄羅斯被控在英國毒害前間諜及干預美國選舉，已使莫斯科對西方的態度強化。

莫斯科智庫政治專家集團（Political Expert Group）主席卡拉切夫（Konstantin Kalachev）表示：「對普亭而言，任何讓步都是示弱，因此不應預期外交政策會有任何改變。」



「而且，外交政策是他在國內獲得支持的基礎之一。普亭必須確保全國團結一致，為此他需要一個敵人。」

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「沒有普亭就沒有俄羅斯。」克里姆林宮辦公廳副主任告訴《BBC》。這個看法呼應了數以百萬計的俄羅斯民眾的想法。他們將在3月18日總統選舉中把選票投給普京。這是普京第三次競選連任。

今年65歲的普亭，2000年首度當選總統，之後一直以總統或總理的身份掌權（編按：俄羅斯的總統制度類似於法國，不設副總統，設政府總理主持政府工作，俄羅斯總理由總統任命，總理則向總統匯報政府工作），今年3月19日，他再度以超過76%的得票率當選總統。

俄羅斯的總統任期為6年，普亭可望掌權到2024年，到他72歲。前後合共執政24年，在整個蘇聯／俄羅斯歷史上，僅次於執政30年的史達林，堪稱俄羅斯「現代沙皇」。

普京在莫斯科克里姆林宮就職儀式後，參加東正教在報喜大教堂舉行的儀式。｜Photo credit: AP／達志影像

現代沙皇「煉成術」

《BBC中文網》報導，2011年至2013年，俄羅斯爆發一系列大規模民眾抗議示威，要求舉行廉潔公正的選舉，呼籲民主改革。目睹其他威權國家的領導人被趕下台，普亭知道需要樹立一個強硬、驃悍的俄羅斯形像（也是他自己的形象），全體俄羅斯人團結一心，不屈服國際壓力。

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在這樣的改革過程，俄羅斯的政策也日趨保守。普亭靠攏東正教會，對於同性戀權益運動，以及任何自由派異議活動，他都從道德和立法層面嚴厲打壓。另外他也不容忍任何人對當局的批評：反對政府就是反對祖國；對於那些故意損害削弱國家的人，政府決不手軟。

不過，俄羅斯15-25歲的青年，大部分信息來自相對較少刪查過濾的社交網站，因此近年來政府對這個群體的想法和反應很難預測、把握。

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「俄羅斯不要普亭！」就職前夕上千抗議民眾被捕

普京正式上任前夕，俄羅斯反對派領袖、俄羅斯反貪腐行動發起人納瓦尼號召上千名支持者抗議，他們高舉「俄羅斯不要普亭」、「沙皇滾下台」和「普京是選舉小偷」等口號。

《風傳媒》報導，納瓦尼對政府的批判立場，加上本人所具備的廣大群眾基礎，讓他成為令普京頭痛萬分的異議份子，但也因此多次面臨性命威脅，還曾被普京的支持者潑灑加了腐蝕性物質的綠漆，差點眼睛失明。

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警方則以催淚瓦斯、警棍對付示威者，估計共有1029名抗議人士遭逮捕，其中有574人在莫斯科被抓。遭拘禁24小時候納瓦尼獲釋，他表示，他已經被以非法集會與反抗警方的罪名起訴，最高恐被判處15年監禁，不過他說，表達對普亭沙皇式獨裁統治的不滿，就算換來另一次牢獄之災也值得。

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抗議聲中就職，普亭未來要讓全球不得不正視俄羅斯

《自由時報》報導，普亭今日在大克里姆林宮金碧輝煌安德烈耶夫斯基大廳（Andreyevsky hall）宣誓就職，誓言為俄羅斯人服務，「尊重和維護人和公民的權利和自由」，並捍衛國家主權。

在宣誓後的就職演說中，普亭表示，「我強烈地意識到自己對人民和國家的巨大責任。」他認為自己的職責和全部生命的意義在於鞠躬盡瘁，為俄羅斯和平與繁榮的現在和未來、為保存和延續俄羅斯人、為每個俄羅斯家庭的福祉而奮鬥。

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伴隨石油、天然氣業的蓬勃發展，俄羅斯經濟逐步起飛，普京大權在握的現象也越來越明顯，代價則是賠上國內的新聞自由與政治自由。

另外在2014年，俄羅斯出兵併吞克里米亞半島；2016年，俄羅斯政權疑干預美國總統大選；2018年，一名前俄羅斯雙面間諜在英國遭毒劑攻擊，俄羅斯官方嫌疑不小，種種都在國際間製造反俄羅斯的情緒。

《上報》報導，政治分析師歐雷希金（Dmitry Oreshkin）他認為，普亭勢必得在第四個總統任期內，加緊改善俄羅斯的國際關係，「自蘇聯發動阿富汗戰爭以來，俄羅斯從未被如此孤立過。」

「現在他的任務不再是替俄羅斯帶來任何新領土，而是逼著全球把俄羅斯的利益放在眼裡，並接受它先前征服的囊中物。」

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核稿編輯：楊之瑜