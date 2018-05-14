《影響孩子一生的慢思妙答》：為什麼霍布斯認為你沒有「自由意志」？

文：大衛・懷特（David A. White）

霍布斯：你有自由意志嗎？

「先生，我們知道我們的意志是自由的，而且有其目的。」 ——詹森，作者暨詞典編纂者

（我們正在偷聽著一個年輕人的內心想法。）「讓我瞧瞧。我想來做這本書裡的一個問題。大多數問題我都做過了，而且都很有趣，現在只剩下幾題還沒做過。我想，來看看和一個叫做霍布斯的傢伙有關的問題好了。問題是：『你有自由意志嗎？』哎唷，我當然有自由意志！我可以選擇要做這個和霍布斯有關的問題，還是其他的問題。這麼一個明顯可見的問題有什麼值得思考的？這些哲學家有時候提出的問題還真是蠢到了極點。」

表面上看來，這個問題也許顯得很容易回答——當然是「有」。至少我們絕對認為自己擁有自由意志，因為我們顯然可以自由選擇做幾乎所有的事情。

讓我們來想想一些可能性。想想你能不能自由選擇做出以下這些行為，然後在空格裡填上「是」或「否」：

我可以自由選擇：

A 做一個公平正義的人。 __________

B 做一個好朋友。 __________

C 在學校裡盡全力求取最好的表現。 __________

D 在合乎自身利益的情況下撒謊。 __________

E 在考試中作弊。 __________

F 爭論中展現暴力。 __________

G 成為全世界最富有的人。 __________

H 成為史上最傑出的運動員。 __________

I 統治全宇宙。 __________

你也許注意到這九個例子的規律。前三個例子（ABC）是道德上值得稱許的行為，這些是良好的選擇。接下來的三個例子（DEF）是在道德上會受到譴責的行為，這些不是良好的選擇。最後三個例子（GHI）則是有可能做到，但大概不太實際。

你也許不想選擇做DEF的行為；畢竟，你要是被抓到從事這三種行為，恐怕會遭到懲罰。同樣的，你也可能不想選擇做GHI的行為，因為這三點對於大多數人而言都是不切實際的目標。不過，重點是你如果想要，就可以選擇做全部這九種行為。這麼看來，你似乎隨時都擁有自由意志。你只是會選擇不做有些你可以自由選擇做的事情，但你還是可以選擇去做。

以這樣的回答來看，本章的問題顯然很簡單。不過，我們先來聽聽一位哲學家對這個主題提出的說法。霍布斯（一五八八——一六七九）是早期現代政治哲學當中非常重要的一個人物。此外，霍布斯也對人性懷有很強烈的觀點。他的一項理論是，一般理解的「自由意志」當中的那種「意志」根本不存在。每當我們選擇做一件事情，我們所謂的意志其實只是促使我們行動的最後一項欲望或希望。

舉例而言，我在想著是否要做這本書當中的一個問題。我思考著這件事——我該做這個問題，還是應該做別的事？在我做出選擇之前，我認為自己可以選擇（A）做這個問題或者（B）做別的事。但霍布斯指出，我實際上發揮「意志」做一件事的時候，某項（或是某些）肇因會導致我選擇這項行動而不是其他行動。在這個案例中，我對於書中的這個問題所感到的好奇，大於我對其他行為的興趣。因此，我的好奇心肇致我做這個和霍布斯有關的問題。

我們選擇做一件事情，背後的肇因可能不只一項，而且我們經常沒有意識到那些肇因的存在。不過，如果我們對自己的心智與身體如何運作擁有完全的知識，那麼我們就隨時都能夠知道自己會選擇做什麼。所以，霍布斯下了結論：根本沒有「自由意志」這種東西。人類是非常複雜的有機體，我們雖然喜歡認為自己能夠自由選擇，實際上我們卻在因果上注定只能做出我們最終挑選的抉擇。因此，在霍布斯看來，這個問題的答案是：「沒有。」我們沒有自由意志。原因很簡單，就是意志實際上根本不存在，只是哲學想像出來的東西而已。

進一步思考

一、霍布斯在自由意志上的立場如果正確，那麼稱讚或譴責一個人的行為有道理嗎？就算我們所有的行為確實都是肇因造成的結果，我們是不是仍然必須為自己的行為負起責任？

二、另一個相關的問題：人類所有的行為如果都是肇因造成的結果，那麼因為別人做的行為而懲罰他們是否公平？你能不能想出一個理由，說明為什麼在社會中對於做出特定行為的人施以懲罰，仍然是公正的做法？

三、霍布斯明確主張自由意志是一種幻象。更早以前的另一位哲學家則是對真實提出一項理論，暗示了自由意志乃是假象。

「要享受自由，我們必須控制自己。」 ——吳爾芙，作家

書籍介紹

本文摘錄自《影響孩子一生的慢思妙答：40個簡單提問，輕鬆提升邏輯智能》，究竟出版

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作者：大衛・懷特（David A. White）

譯者：陳信宏

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Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九