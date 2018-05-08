敬動畫導演的一生：吉卜力「黃金右手」高畑勳

文：綠可頌

《螢火蟲之墓》這部電影與同門師弟宮崎駿的《龍貓》同一天上映，在當時蔚為話題，也成為吉卜力工作室兩位大師截然不同的風格代表；一個讓你沉浸在童真綺麗的美夢中無法自拔，一個讓你面對現實無以挽回的傷痛而沉思。不同於宮崎駿的多產華麗，高畑勳在吉卜力旗下30年，也僅僅執導過五部長片，最長的間隔甚至達14年之久。不慍不火的他雖然名聲不及師弟響亮，但在獨特的選材、敘事及美學風格上，達到與宮崎駿全然不同的成就，奠定了他在日本動畫史上不敗的地位。

Photo Credit：東寶株式会社／IMDb

本文回顧高畑勳在吉卜力時期的五部電影，速寫一代大師為世人留下的作品，也喚醒這些經典在我們生命中留下的記憶：1980年代，宮崎駿以《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》席捲動畫電影界，靠著他擅長運用的兒童和青少年人物，讓許多心思細膩的孩子們能夠代入角色情境，沉浸於浪漫主義的英雄故事中。但若你在童年對動畫啟蒙的時期看了《螢火蟲之墓》，那就變成了一段最虐心殘酷的體驗了。

這也難怪許多人無法再看第二次《螢火蟲之墓》，要面對兩個小孩子在戰亂下凋零死去，需要建立起相當成熟的心理素質才行。

故事描述14歲的哥哥清太帶著四歲妹妹節子在戰火中求生存，電影卻一開始就揭露了兄妹兩人的死訊，預告著這是一段無法改變的悲劇。這部電影的敘事沒有典型的英雄旅程，導演讓角色面對一次又一次的挫折，最後接受必然失敗的事實。高畑勳的故事時常讓人物面對一個觀眾已知的宿命。

Photo Credit：東寶株式会社／IMDb

《螢火蟲之墓》的戰敗背景是其一，另一部作品《平成狸合戰》描述東京近郊多摩丘陵在開發前，狸子們為保衛家園而戰鬥的故事，而結果就如現在的東京市景觀一樣，狸子們的不敵人類持續開發土地的事實。他晚期的《輝耀姬物語》雖然沒有直接在敘事中暗示，但熟悉原作《竹取物語》的人也知道，這不像《桃太郎》那樣有大家過著幸福快樂日子的結局。

高畑勳並不追求「改變命運」這樣的終極目標，他是關懷細節的人，就像他反對將《螢火蟲之墓》歸類為反戰電影，因為重點是清太和節子的際遇與情感；就像《平成狸合戰》是關於狸子努力求生存的故事，重點是人類要意識到自己舒適的生活是壓縮其他動物生存的空間換來的。

相較於宮崎駿喜歡的架空世界，高畑勳更關心與現實的互動，也因此「日本」是作品很重要的背景。

他曾拍過一部紀錄片《柳川堀割物語》，真實紀錄柳川市民與運河共處的人文百態，也許從此處就能看出，他對人文細節與自然互動的重視。《兒時的點點滴滴》就是部在生活片段的細節中思考人生的電影。女主角岡島妙子從東京到鄉下旅行時，不斷回憶起兒時的種種，而整部片就在兒時記憶以及鄉村生活的對話中，讓妙子體悟到自己內心真正嚮往的生活，以及自己想要追求的伴侶。

電影將妙子最後毅然決然回頭勇敢追愛的橋段，放在片尾曲和片尾字卡的背景中，彷彿這麼戲劇性的結尾，只是在兒時記憶引導和堆砌下，一個自然產生的結果罷了。

《隔壁的山田君》大概是另一種生活碎片累積而成的概念型作品，整部片不以長篇連貫的故事架構，而是一系列家庭生活片段組成，在山田一家五口的歡笑鬥嘴中，彷彿連續看了好幾集《我們這一家》。《山田君》這部片一反先前吉卜力的寫實畫風，而是採用素描加上水彩的漫畫風格製作。

高畑勳在繪製素材上的突破也延續到《輝耀姬物語》的水墨風格上。事實上，高畑勳本身並不會畫畫，因此在繪畫上仰賴繪師的協助，但他本人對動畫極其敏銳，常常一翻稿子就能看出問題點，並且知道如何調整修飾。也許因此他的作品沒有統一的繪畫風格，甚至更能大膽嘗試不同的素材與美術形式。

《輝耀姬物語》大量採用水墨的暈染技巧，甚至堅持不以傳統的角色、背景分離的方式繪製，使得製作難度大增，從2005年開始企劃至2013年底上映，花了八年的時間，超過50億日圓才完成這部偉大的作品。

而這部片也總結了高畑勳創作生涯所堅持的人生哲學：片中，輝耀姬被視為上天賜予的禮物，從小她自然而然唱著彷彿前世就學會的歌曲：

「鳥兒、昆蟲和野獸，小草、樹和花，教我培育人的情感，如聽到松樹呼喚等待，一定馬上歸來。」

珍視自然給予我們的啟發，體悟人與人之間真摯的情感，這些是記憶被洗去之後，依舊深深烙印在心上無法抹滅的。高畑勳透過動畫作品告訴我們，即使受制於命運的框架，也不要忘記你所擁有的一切，每個人現存的世界都是奠基於前人努力奮戰、犧牲的點點滴滴。

Photo Credit：博偉 《輝耀姬物語》（The Tale of the Princess Kaguya, 2013）

就像《螢火蟲之墓》片尾，清太和節子的靈魂望著現代繁華的城市夜景；或者《平成狸合戰》那幕，狸子們快樂跳舞對應著大東京都的遠景。當然，也別忘記他的早期製作：

伴著大家度過純真童年的電視動畫：《阿爾卑斯山的少女》、《萬里尋母》、《清秀佳人》⋯⋯雖然高畑勳已然離世，但就像他從不逃避的命運那樣，創作者以細膩而誠懇的作品，提醒觀眾用心去感受人生的每個階段，無論是巨大的苦痛或風光順遂，都是生命中最重要的小事。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航