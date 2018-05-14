日本最狂企業家：不要跟打電話給你的人共事，在重要會議也要有滑手機的勇氣

文：堀江貴文

不要跟打電話給你的人共事

打電話就是單方面奪取他人時間的手段。

最好不要跟還在用上世紀過時工具的人來往。

最剝奪時間的，就是電話。

我是絕對不接電話的那種人。有些人就是很愛打電話給別人，講些不需要用電話就能討論的事，我絕對不會理睬他們。

無論對方地位多高，我都貫徹自己絕不接電話的決定。電話是妨礙多動力的最糟工具，僅有百害而無一利。

工作時若是電話突然響起，工作就會被迫強制暫停，因此打亂工作節奏。

我還在活力門的時候，曾被員工強烈譴責，只因為我都用電子郵件或通訊軟體下指令，不直接當面說話。「堀江貴文連坐在隔壁的祕書都用電腦聯絡，真的像機器一樣冷血。」似乎就是他們對我的印象。

說真的，就算是我這種人，在休息的時候也是會邊喝茶邊跟現場的員工聊聊天。但是像調整行程或簡單的討論、聯絡等諸如此類的事，根本不需要為了同步處理而面對面開會或打電話，用電子郵件、LINE或是通訊軟體等非同步處理的方式溝通就足夠了。

一天內有許多零碎空檔，利用這些時間做非同步處理的溝通聯絡，就能有效率的工作。

身受上世代感覺影響的人，盲信所謂交流一定要透過同步處理的溝通方式，才能將自己的目的跟想法傳達給對方。這種人總是毫不在意的打電話，打擾他人工作。

更驚人的是，還有呆子會在寄電子郵件或發傳真之後，特地打電話通知對方，「我剛剛寄電子郵件給你了」或「我剛剛發傳真過去囉」。這種呆子的心智年齡，大概從還在用人力通風報信的古早時代開始就沒有成長過。

即使打電話過來的人毫無惡意，但在他打電話給我的那一刻開始，我就不想跟他共事了。因為僅用電話溝通的人，都是浪費時間的惡霸。

網路的偉大貢獻之一，就是能輕鬆無負擔的以非同步處理的方式溝通，使人能因此活用零碎的空檔。即使跟地球另一邊的人一起工作，也不用在意時差。不管是誰，都能在自己方便的時間查看情報資訊。

據說有人用電子郵件或LINE，跟主管聯絡或報告，結果被對方斥責「你太沒禮貌了！ 報告、聯絡、商量這種事，給我直接打電話！」面對這種主管或工作對象，就直接放棄跟他共事，或是不管對方怎麼說，仍舊用電子郵件或LINE跟對方聯絡就好。

當世上絕大多數的人都放棄電話，改用電子郵件或LINE聯絡的時候，那些固執的人也會有所改變。

我覺得就連提辭職，也只需要用LINE簡單寫兩句話即可，不需要寫成文書。因為對方很明顯就是要辭職，你卻還得挪出珍貴的時間去跟他溝通，最後對方還是離職了。

想辭職的人就讓他直接辭職，即使挽留這些人，他們還是會離開公司。

在這個能簡單利用非同步處理方式來溝通的嶄新時代，卻還是執著於用電話等同步處理方式來溝通的人，我想對這種人說：「老子才沒有那個美國時間去理你哩！」

行動吧！JUST DO IT 檢視今天的來電紀錄。

紀錄上的人名就是奪取你時間的犯人。

不要再接這些犯人的電話了。當你回過神來會發現，整段時間都被這些人奪走了。

順帶一提，撥號紀錄上的名單就是被你荼毒的受害者名單。

即使在重要會議也要有滑手機的勇氣

POINT：在意他人的看法就無法自己主導時間。

很多人因為太過在意別人的看法，結果失去時間的主導權。

人生是有限的，我們不能無條件的將自己的時間讓給別人。

許多上班族常常為了避開與主管或前輩之間的衝突，被毫無意義的規矩束縛著，時間總是由他人主導；像是出席沒必要參加的會議，腦袋放空聽主管說話。

與其把時間交給他人，不如利用這段會議時間，用手機看看有沒有什麼有趣的新聞，或是回LINE跟電子郵件，奪回時間的主導權。

把時間主導權交給他人，豈不是很對不起自己的人生嗎？

開會時，我自始至終都在滑手機。

成立Livin' on the EDGE的時候，我還未滿二十五歲。當時雖然沒有智慧型手機，但是我早已機不離手，隨時都在看手機。就連那時來採訪的電視台工作人員，都對我的行為大吃一驚，在報導中說：「這間公司的老闆即使在會議上，也隨時透過手機確認股價，是個異常不認真的老闆。」

我一點都不在意其他公司的人或是我的部屬在開會時滑手機，也不覺得有所不妥。因為眼睛即使看著手機，還是會注意到會議裡的一舉一動，畢竟並非所有會議時時刻刻都在講重要的話題。無論在哪個職場，都會有很多無聊的會議，或是會議裡只講些廢話而已。我覺得在這些時間，用手機查看必要資訊與情報，還比較有效率。

我從踏入社會以來就一直是老闆，所以在公司從來不曾因為開會時看手機被當面指責過。

但是出了公司後，被說教的可能性就增加不少。畢竟我在跟名人或高層等見面時，也從不會因為對方的身分而改變態度，對方在講天氣等不痛不癢的話題時，我會立刻看手機，投入在自己的時間裡。

我偶爾會參加朝日電視台的深夜直播節目錄影。這個節目來賓非常多，有時候來賓會彼此怒吼，有時會偏離當天主題而討論別的話題，很多時候我都沒有參與討論。這時我會用手機處理工作，或是邊看推特上和這節目相關的推文，邊回覆網友的留言。

令我吃驚的是，至今還有那種以風紀股長自居的呆子出來指責我：「不要在現場直播的時候滑手機！」

在現場直播節目裡滑手機，究竟哪裡不妥？電視前的糾察隊會叫我「好好守規矩」。可是，來賓們不能在現場直播時滑手機的規矩，究竟寫在哪裡呢？朝日電視台的攝影棚裡到處都有Wi-Fi，加上工作人員也從未阻止過我，而且來賓即時在推特上跟觀眾互動，更能炒熱節目氣氛。

你的職場裡一定也有這種企圖奪取你時間的風紀股長。就算被說「主管在說話的時候要好好看著對方聽他說話」，或是「開會時把手機關機」時也不能屈服，若是公司因為這樣想辭退你，那這種公司不待也罷。

我希望大家都能有在多人參加的重要會議時滑手機的勇氣。

現在的你是不是因為害怕被旁人說話，所以把時間主導權交給他人了呢？

為了好好盡情過滿二十四小時，你必須更在意時間主導權是在自己還是他人手上。

行動吧！JUST DO IT 時間主導權在自己手上，意指能依照自我想法運用時間，做自己想做的事。

時間主導權在他人手上，意指無關自我想法，被迫將時間用在非自願的情況中。

仔細想想，你的時間主導權現在是在自己手中，還是交給他人了呢？

書籍介紹

本文摘錄自《多動力就是你的富能力》，方智出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：堀江貴文

譯者：高宜汝

如果《斜槓青年》是為現代人定義一種新身分的心靈雞湯，

《多動力就是你的富能力》就是斜槓青年進階版的麻辣燙。

日本最狂企業家，斜槓青年最佳代表，

帶你找到實踐斜槓夢想的最強方法！

多動力不只是為了處理大量工作的技術，而是一種生活方式，

直到生命走到盡頭，每時每刻都能盡情享受人生的生活方式。

他是網路金童，在學期間即創業，30歲公司上市。

他愛說大話卻言出必行，他是斜槓青年的最佳代表。

目前身分：企業家／事業顧問／程式工程師／作家／評論家／藝人／火箭開發員／餐飲店策畫師／線上沙龍主席／日本足球聯盟顧問／大阪萬國博覽會特別顧問／電影製作人

他說：「造就現在的我的，就是多動力。」

在這前所未有、各種產業高牆逐漸瓦解的時代，需要的是能輕易橫跨各領域的越境者。

而越境者最必備的能力，正是完成多項工作與擁有多種身分的多動力。

何曾想過電視台的對手不再是電視台，而是戀人傳來的LINE簡訊；

汽車連接網路後，自動駕駛的技術若能日漸發展，日後或許會轉變成一張移動座椅。

屆時，汽車產業跟裝潢產業等隔絕各產業的高牆都會消失……

專心一項工作的時代結束了！

你的稱謂有幾個？如果只有一個，根本不能拿來說嘴──因為無可取代才能提高身價。成為斜槓青年，就能讓身價翻萬倍。讓自己成為萬中選一的人吧！

修行、磨練的學徒制毫無意義──公開創新讓情報不再有價值，所以你的時間不能浪費在獲得情報上。

像猴子一樣狂熱，如鴿子般厭膩！

狂熱是種才能──想熱衷於幾百件事物上，就得先狂熱於一件事情。用極端跟偏心，甩開固有的平衡發展吧！

三分鐘熱度的人越能成長──生厭不是件壞事，覺得膩是因為你已經習慣。但厭膩後你得立即捨棄。

你過的是「自己的時間」嗎？

別跟會打電話給你的人共事──打電話就是單方面奪取他人時間的手段，不要跟還在用上世紀過時工具的人來往。

在重要會議也要有滑手機的勇氣──在意他人的看法就無法自己主導時間。

讓分身替自己工作的技術

成為製造濃縮液的人──想法跟主張就會自動持續衍生出各種成品，就像一堆分身在幫你工作。

「不知道」並不丟臉──非專業領域的資訊或知識，只要問人就好，上網查也能立刻找到答案。但這麼簡單的事，不做的人卻意外的多。

世界最快工作術

越閒的人回信越慢，越忙的人回信越快──工作越堆越多的人，不是因為工作量過大，是因為他自以為無法定時完成工作是理所當然。

想過得充實試著一晚趕十場看看──你是不是被開會一次一小時，餐會一天一次等既定印象禁錮了？

所以，不用再擔心自己沒有才能，

只要練就「多動力」，豐富有趣的世界，盡在你的手中。

Photo Credit: 方智出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九