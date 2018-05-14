別人眼中的缺點，卻是斯多噶哲學從一開始就吸引我的特質

文：馬西莫・皮戈里奇（Massimo Pigliucci）

我與愛比克泰德這位朋友有個很大的爭執點無法解決，但即便雙方見解存在本質上的歧異仍能好好對談，這正是斯多噶主義的美妙之處：無論有無宗教信仰都會獲得接納，形上觀點的差距不影響彼此對道德倫理的認知。

當我詢問愛比克泰德對於神的看法時，他回答說：「劍能插進鞘，鞘能容納劍，是因誰的作為而彼此相吻？因為劍和鞘是人做的，我們便明白那不是純粹的巧合，背後有工匠的巧手運作。既然匹配的東西是被造物，其餘可見的一切難道就不是？男和女、結合的慾望與能力、相互呼應的器官，不也像是精緻的藝品嗎？」

認為世間萬物皆經過設計，是主張神確實存在的典型論調，愛比克泰德也算是先驅之一，他在公元二世紀就留下上述這番話。後來多瑪斯．阿奎那等多位傑出基督宗教神學家將之發揚光大，十九世紀的自然神學家威廉．帕利（William Paley）攀上巔峰，達爾文發表《物種起源》的幾十年前他就表示：

走進石南叢裡絆到石頭，若有人問起石頭為何在此，我可能回答：既然無法追溯，或許石頭自存在之初便一直停在這裡。聽來荒唐，但沒人能證明對錯。相反地，要是我在地上找到一只手錶，也有人問起手錶怎麼掉在這兒，我完全不會聯想到剛才的答案，因為手錶無法憑空出現......必然出於某時某地的某人或某群人之手，他們設計結構、功能，我們可以理解手錶存在的理由......從手錶看到的種種受造跡象普見於自然界，差別僅在於自然界規模無比遼闊，程度超越人類心智所能及。

這套說詞很直觀、很動人，許多教徒在解釋自己的信仰時都會提起，於是也成為無神論者集中火力駁斥的目標。我並不打算誘導讀者傾向任何一方，本書主旨無關教義，也不推廣無神論。但為了避嫌，就如同與愛比克泰德討論時一樣，我得陳述一下自己的想法。好的哲學家、明事理的人都遵循同樣原則：先傾聽彼此，學習、思考，然後一起喝個小酒再繼續深入探究。

造物主是誰？

對我而言，愛比克泰德（以及阿奎那和帕利）的論點直到十八、十九世紀都很有道理。可惜後來一位哲學家加上一位科學家接連對智能設計論發動猛攻，雖然攻勢未將智能設計論打得一蹶不振（哲學史領域鮮少有極端發展），該理論也依舊得到許多神學家、哲學家、乃至於科學家捍衛，但的確沒了過去的強大魅力。

對智能設計論的第一波炮火來自大衛．休謨。他說：「看見一棟房屋……就代表背後有建築師和工人，我們之所以如此確信是因為經驗中有許多同類的結果能追溯出同類的原因。可是人類無法聲稱宇宙與房屋有足夠的共同點，因此也不能確定背後有同樣的成因，或自認將宇宙類比於房屋是完整且完美的推論。」

休謨的說法雖不直接卻很重要，主張以被造物進行推論並不妥當。類比原本就是問題很多的論證手法，因為類比的雙方不可能完美契合，有些情況使用類比根本是誤導。

他進一步指出，我們看見被造物能夠立刻推論是人類所造，原因在於確實見過，或至少掌握無法駁斥的證據可以證明人類能夠造出這些東西。可是放到宇宙這個例子就說不通了。沒有人看過宇宙的誕生，也根本沒辦法證明造物主確實存在—事實上，爭議核心就是宇宙如何形成？再者，假設真有造物主，我們無從確認其特徵性質。所以休謨才會以戲謔口吻（就他寫作的年代其實十分危險）表示：要是大家認同蓋房子與創造宇宙這種類比，我們便可以推論造物主的特性是數量多、不可靠且壽命有限，與一神教設想的上帝完全相反。

儘管休謨對智能設計論提出擲地有聲的質疑，且時至今日仍是哲學課程的內容，但其中尚缺一個重要環節：世間萬物，特別是生物圈，確實看似受造，而他並未提出別的解釋方案。所幸不到一世紀後，偉大的生物學家達爾文彌補了這個缺憾，他提出的天擇演化理論至今仍受到科學界的肯定，足以說明為何手腳、心肺就像手錶或劍與鞘那般各有意義與功能，卻又生於自然現象且無須智能設計介入。更甚者，達爾文將自己對受造現象的解釋和世界為何有苦難相結合，恰好人間苦難也是爭論不休的主題。他在書信中留下著名的一段話：「我必須坦承，雖然我也想相信且大家都那麼說，但我真的無法在身邊找到上帝造物且神愛眾生的證據。在我看來世界充滿苦難，而且我無法相信慈愛且全能的神會創造出姬蜂這種生物，牠們必須寄生、啃噬毛毛蟲的身體。貓與老鼠的關係也一樣。既然不相信神造了那些東西，當然沒必要認定自己的眼睛出自神的設計。」

愛比克泰德當然沒機會讀到休謨和達爾文的著作，所以我特地提出上面這段話，而他依舊以濃厚的斯多噶風格加以回應。他回憶起有一天某個學生傷了腿，埋怨地說︰「我以後是不是得跛腳？」愛比克泰德表示自己當下反應很現實：「奴才，腿斷了就是斷了，豈可妄想責難宇宙？」

（他也常稱我是「奴才」或「孩子」，雖然有些政治不正確，但我個人覺得頗為親近且難以反駁，畢竟他自己就曾身為奴隸，而我年紀確實比他小得太多太多！）由於這是斯多噶形上學的重要層面，所以需要詳加解釋。

按理說愛比克泰德算是斯多噶學者中較具宗教情懷的人，但他也不認為神會插手人類的每件瑣事（更沒理由搭理姬蜂，就算他知道這種生物），否則聽見別人希望腿沒受傷，他也不至於嘲弄對方是痴人說夢。更重要的背景則在於很多斯多噶人接受的並非現代的一神概念，他們偏愛以邏各斯來表達神的話語（基督宗教沿襲很多斯多噶哲學）、宇宙的普遍規律，或者直接觀察宇宙並理性分析的所見所得。愛比克泰德清楚告訴門生他並不認為神是外於自身、「另一處」的存有：「你就是主體，神的一部分，祂存在於每個人之中……你與神同在，只可惜你自己不知道也無法察覺。你們還認為我說的是那些金銀打造的神嗎？」

由此觀之，我們可說斯多噶學派屬於泛神論（或所謂「萬有在神論」），也就是相信神即是宇宙本身，所以每個人都是神性的分子，人類與其他動物的差距在於我們能運用神／宇宙中最高階的特質，亦即理性。因此最適合人類的生活方式，就是以理性解決問題。

將神與自然視為一體有漫長的歷史淵源，十七世紀深具影響力的荷蘭哲學家巴魯赫．史賓諾沙對此特別深入探究。由於偉大的物理學家愛因斯坦曾經有過同樣的想法，所以有時這個概念也被稱為「愛因斯坦的神」。其中有兩點特別值得注意：首先，這個神不行神蹟、不為特定的是非現身干涉自然規律；再者，如前述，這個神實際上與斯多噶人口中的宇宙因果律幾乎沒有區別，也與科學陳述的世界完全相容。於是我們可以用類似的兩種方式解讀愛比克泰德對學生斷腿看似草率的回應：其一，神只在乎宇宙整體的狀態，而不是每個個別的部分，因此為了個人的問題去埋怨神太過妄自尊大；其二則是，學生受傷是一連串因果交織而成，因果不會考慮個人好惡，所以怨天尤人無濟於事。這兩種詮釋都會得到同樣的結論：希望現實可以改變，不啻想靠一條斷腿顛覆宇宙規律。更何況對控制採取二分原則是愛比克泰德思想的基礎，把注意力放在無能為力的事情顯然違反他的教導。

愛比克泰德告訴我，他明白人類社會對於神明有許多不同看法，但他認為其中只有一種說得通：

關於神，有些人認為根本不存在；有些人相信神存在，但祂對一切都沒意見也不介入；還有人主張神存在，但只會插手大事或只管理天界而無視人間；第四派想法是，神對人間和人類亦有興趣，但只引導大方向，不關心個體。奧德修斯（Odysseus）和蘇格拉底則屬於第五派，前者說道︰「無論我去何處，都在你眼中。」若神不存在，人何須追隨？若神存在卻不將人放在心上，人追隨祂們意義何在？

重要的是人生，不是神不神

儘管我覺得他說得鏗鏘有力，卻不免要提出異議：斯多噶主義從未強調人類必須追隨神。換言之，那是他個人的見解。包括愛比克泰德在內，斯多噶主義者對於人生確實有一套主張，前面章節已經描述過順應自然而活。要說順應自然等同追隨神，前提是釐清自然與神的關係—對此愛比克泰德並未給出明確的答案。實際上斯多噶學派內部對此意見分歧，與其他哲學派別如伊比鳩魯之間更是爭論不休。伊比鳩魯派常被形容為「無神論」，然而這並非事實，他們的思想在現代被稱作自然神論，符合愛比克泰德列出的第三類：自然神論相信神存在，但祂沉浸於超凡冥想，絲毫不關注人世和俗事。世界在伊比鳩魯派眼裡是原子隨機碰撞結合而成，人類具有理性卻不代表抉擇和行為完全自由，限制並非來自神意而是基於物理現象。

有些斯多噶人承認這種可能，甚至進一步吸收伊比鳩魯的思想並強調哲學本就不是宗教，沒有經文和不可反駁的教義。相對地，塞內卡則說：「凡真理我必接受。」

也就是善用理性自己判斷孰是孰非，不因人廢言。

與愛比克泰德立場相近但較為包容歧見的斯多噶主義者，正是哲學家皇帝馬可．奧里略。他顯然相信眾神，但他的文字內容並未反映出強烈的信仰，或許只是隨俗，例如他說：「我有傑出的祖先和雙親，好妹妹與好老師，優秀的同僚、同胞和友人，幾乎一切都好，我為此感謝眾神。」

但他又在別處明言：「既然生命隨時可能結束，就該以此前提過活。若真有神，離開人世無須害怕，因為神不會任人墜入惡道。但若神並不存在，或祂們對凡間毫無興趣，我又何必生存於沒有神或不受神意指引的世界？其實祂們確實存在，也關懷人類，已經賦予我們足以不墮落的力量。」

不過令人訝異的是他在《沉思錄》中多次指出，宇宙由神（無論形式）管理或只是機緣和混沌（如伊比鳩魯派所言）並不重要，也就是他對形而上問題的答案沒有愛比克泰德那麼堅定。《沉思錄》裡有段文字可以說明這一點：「啟程出航，然後到岸，出去看一看。不需眾神的地方也不是終點，但若是沒有感受的國度，就不再受到苦樂的束縛。」

還有一段：「或許是攸關性命的需求、不可抗拒的命令，又或者是冥冥中自有天意，抑或一切僅是毫無意義與方向的紊亂。若是不可抗力，何須抗拒？若是能夠遵循的天意，就試圖成為值得天神幫助的人。然而若身處一片混沌毫無指引，不如慶幸還有智慧能夠主宰自己。」一番洞見透澈至極！

討論至此或許會有讀者覺得奇怪：愛比克泰德對神的概念頗為執著，與我的懷疑論調形成強烈對比，怎麼我還以他為嚮導探索斯多噶？甚至你可以合理質疑，沒有宗教信仰的人怎能接受斯多噶，畢竟他們對於神的觀點說得委婉些就是曖昧不明。我要給的答案，正好也就是為何我認為斯多噶主義適合二十一世紀的社會。

早在新無神論興起前，我就曾是傲慢的無神論者。住在田納西州的時候，我深信身邊的創造論信徒都是鄉巴佬，需要來自羅馬見多識廣的學者好好加以教育，於是我和很多聲稱地球只有幾千歲的人辯論。

結果我錯了。錯的不是地球幾歲，畢竟至今我仍認為科學證據比教義可信。我錯的是誤會了思想如何交流。

我初次意識到這件事是與杜恩．吉許（Duane Gish）進行辯論，當時他是創世研究所的副所長（我要澄清他們並不真的做研究）。那天晚上我數度重炮抨擊他的論點，自以為表現精彩，然而辯論結束以後有幾位對方支持者走過來，他們十分客氣地表示：「其實我還是不認為你說得對、聖經說得錯，但我很欣賞你與吉許先生互動中不卑不亢的態度。」換言之，我自以為聰睿機敏、奠基於科學的論證沒有發揮作用，打動對方的是我以禮相待，不是他們想像中的混蛋。

後來無數次和宗教信徒的交流過程反覆證明這一點，對象不限於基督宗教，也有其他教派的人。我更進一步體會到自己和他們在行為和價值觀的差距不大，如果排除基本教義派的話，大家對倫理道德、以至於政治體制的思想沒有太多分歧，差異僅僅在於我的立論基礎是無神論，對方則有宗教信仰。以哲學語言來描述這種現象的話，我可以說：人類的形上思想對生活的重要層面以及接觸互動的模式幾乎沒有影響。既然如此，有什麼道理要我特別排拒願意對話的宗教信徒，而去擁抱新無神論者？新無神論者和許多基本教義派一樣排斥異己，躲在自己的小圈圈中不讓外人參與。

這個故事與斯多噶主義有什麼關係？別人眼中的缺點，卻是斯多噶從一開始就吸引我的特質：對於邏各斯採取模糊詮釋，所以斯多噶的圈圈變得特別大，無神論、不可知論、泛神論、萬有在神論、乃至於普通的宗教信仰都可以進來，唯一前提是不強加自己的形上思想在別人身上。基督信仰、穆斯林或猶太教？沒問題，就將邏各斯視為創世神的核心元素。主張神無所不在，可以視同為自然界本身？許多早期斯多噶人也這麼想，他們對宇宙概念的理性原則應該很對這派人的味。傾向不可知論或無神論又如何？邏各斯也能代表不可撼動的事實，也就是宇宙確實存在規律，只是我們目前還無法理解規律如何形成，究竟是經過設計抑或純粹的因果關係。至少我們總該對因果關係有信心，否則豈不是得拋棄邏輯、數學和科學了？

我必須強調，這種兼容並蓄並非因循苟且，或是為了求政治正確而炒一鍋大雜燴，而是體認到生命的重心是如何過生活，也就是古聖先賢尋找的幸福，至於實現目標的路徑則與如何看待神、相不相信神的存在、神的性質是什麼無啥關係。西塞羅睿智地說道：「許多哲學問題還沒有圓滿解答，其中最為深奧難解的就是神的本質……許許多多博學多聞的人給出相互牴觸的意見，似是印證古語有云：『哲學生於無知。』」

無論人類發現了什麼新知，兩千年前的這番話至今仍是真理。所以我們為什麼不乾脆對神保持開放的態度，攜手朝著更重要的美好人生邁進？

書籍介紹

本文摘錄自《別因渴望你沒有的，糟蹋了你已經擁有的︰跟斯多噶哲學家對話，學習面對生命處境的智慧》，商周出版

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作者：馬西莫・皮戈里奇（Massimo Pigliucci）

譯者：陳岳辰

風靡全球的哲學生活浪潮，你今天斯多噶了嗎？

創投教父、心理治療師、美國橄欖球聯盟、海豹部隊都遵循的心法

正確認識斯多噶哲學的第一本書。

哲學家皇帝奧里略《沉思錄》的現代實踐版

我們總是煩惱怎麼吃、怎麼愛、怎麼做人、怎麼過好日子？沒有什麼目標比這更難以捉摸了，而本書給你的解藥就是︰斯多噶哲學。

在紛擾變動的古希臘羅馬社會，這個古老的哲學就以實用性聞名，帶給許多人心靈平靜，更啟發了羅馬帝國最偉大的皇帝馬可‧奧里略。及至現代，它的思想原則亦廣獲採用，美國海豹部隊對新招募的成員採取斯多噶式思考教學；美國國家美式橄欖球聯盟的教練和運動員們把斯多噶的啟示當作教條；連初創教父Tim Ferriss都曾說，「對創業者來說，斯多噶哲學可說是天賜的好東西。」

對於挫折，斯多噶哲學說︰面對人生逆境的方式要像柔道選手，謹記對手存在的意義不必然是擊潰我們，而是告誡我們要步步為營。

對於批評，斯多噶哲學說︰發現有人說自己壞話，無須竭力澄清，只消說句：「對，而且他還不夠清楚，否則就會說更多。」

對於孤寂，斯多噶哲學說︰孤寂是無解的狀態，人並非因為一個人而孤寂，也非因身在人群而不孤寂。人必須學會獨處，靠自己生存，與自己交流。

對於死亡，斯多噶哲學說︰人之所以恐懼是因為我們有能力思考，但知識無法改變目標的本質，只能改變我們面對它的態度。

斯多噶學派就像哲學的菜根譚，是一種以幸福為目標的生活哲學，一帖2000年不朽的哲學解藥。它告訴我們生活中什麼東西是值得擁有的，並且指明怎麼做才能得到。關鍵是學會對自己已經擁有的感到知足。「有些事物是我們所能控制的，有些則不能，」斯多噶學派哲學家愛比克泰德曾說，「我們所能控制的是主張、衝動和慾望……不被我們所掌控的則是身體、財產、名譽及地位，總的來說，對於所有的非個人行為，我們都沒辦法控制。」這種對於日常生活淡然處之的態度，其實是以理性的方法處理人們對事物的期待。斯多噶哲學的重要觀點之一，便是將生活視作困苦無常的，需做好迎戰困難的準備。

本書是系統性介紹斯多噶哲學的第一本書。以理論內涵為經，日常脈絡為緯，綴以跨越時空的對話，帶領讀者穿梭於古代斯多噶思想及現代的生活經驗。用「順應自然」的方式面對生存環境；強化「倫理德性」確保行動正確；透過「理性認知」回應死亡、憤怒、焦慮、寂寞、友誼和愛。最後提供十二種心靈體操，想學習斯多噶主義或希望生活更美好的人都可實踐練習。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九