中國想當老大，龐大的勞動力是優勢還是負擔？

文：肯尼斯羅格夫

在中美兩國展開新一輪貿易鬥爭之際，多數經濟學家斷定，無論現在發生什麼事，長期而言，中國必將在全球經濟中稱霸。畢竟中國的人口是美國4倍，而且在科技停滯多個世紀之後，決心趕上先進國家；因此，中國終有一天取代美國的經濟霸權地位是無可避免的嗎？

我沒有肯定的答案。許多經濟學家，包括很多認為中國龐大的勞動力是一種決定性優勢的專家，擔心機器人和人工智慧終將接手多數工作，屆時多數人將從事休閒活動以消磨時光。

人口優勢 反倒成未來經濟負擔

那麼，未來100年間，接手生產工作的將是中國勞工還是機器人？如果機器人和人工智慧是未來一個世紀的主要生產力量，有太多需要照顧的人口，反而成為中國的負擔。尤其是如果這些人，有賴政府限制網路和資訊流通來控制的話。中國人口快速老化也將加重問題。

隨著機器人和人工智慧興起，削弱中國在製造方面的優勢，在科技領先的能力將變得更加重要。就此而言，隨著全球經濟進入較高的發展階段，中國目前的集權趨勢，讓權力和控制力進一步集中在中央政府而非民間部門手上，將妨礙該國的發展。

中國可能永遠無法取代美國的經濟霸權地位，這是科技與不平等問題的另一面。如今西方人人都擔心就業前景，但就許多方面而言，這對中國發展模式是更大的問題。美國必須處理國內所得再分配的問題，尤其是因創新構想和技術高度集中在少數人手上。但中國還面臨一個額外難題：如何在機器人時代，維持出口超級強國的地位？

科技實力 霸權爭奪戰勝出關鍵

川普總統的恫嚇、吹噓和虛張聲勢，確實無法促使製造業職位大量回流美國。但美國或許有能力擴大製造業基礎（以產出而非職位衡量），畢竟現在的高科技工廠不需要多少人，就能生產出很多東西。而且機器人和人工智慧的應用，並非僅限於製造業和無人駕駛汽車。機器將顛覆服務業工作，機器人從事醫師、理財顧問和律師的工作，而這些都只是冰山一角。

當然，中國崛起不是海市蜃樓，該國的巨大成就也並非僅仰賴人口規模。印度人口與中國相若，但目前印度仍遠遠落後於中國。中國領導層神奇地使數億人脫貧晉身中產階層，功不可沒。

但是，中國的快速成長，主要是靠技術追趕和投資。雖然中國在第五代行動通訊系統5G方面，已取得領先地位，展現出遠遠超過前蘇聯的自主創新能力，而且網路戰能力完全可與美國媲美，但維持接近尖端的地位與界定何謂尖端是兩回事。中國的進步主要仍是靠採用西方技術，在某些情況下還有賴盜用智慧財產權。川普絕非第一位就此提出不滿的美國總統，即使發起貿易戰也不可能解決問題，但他這麼做是對的。

在21世紀的經濟中，包括法治和取得能源、耕地和乾淨水源，也變得愈來愈重要。中國目前仍有可能證明集權體制促進經濟發展的能力，超出所有人的想像：速度更快，而且發展程度也絕非僅止於成長中的中等收入國家。但中國經濟全球稱霸並非許多專家看似斷言的那麼確定。

沒錯，美國也面臨巨大的挑戰。例如美國必須設法維持強而有力的科技成長，同時防止財富和權力過度集中。不過，全球稱霸不必成為全球最大的國家，否則當年英國就不可能統治世界多數地區超過一個世紀。倘若美國嚴重失策，中國或許可以在未來的數位世界取得領先地位，但它不會因為人口較多就成為支配全球的強權。相反地，即將來臨的機器人時代，可能改變霸權爭奪戰的規則。

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責任編輯：朱家儀

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