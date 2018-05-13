《藏在地形裡的日本史》：運送物資和情報的「船」，建構出日本人自我認同意識

隨著大政奉還的施行及王政復古號令的發布，兩百六十年間一直以絕對的權力支配著日本的德川幕府，在一瞬間瓦解了。而後出現的是以天皇為中心、全新的政治體制。日本能夠以不流血的方式完成政體變更，可說是奇蹟，綜觀世界史也找不到像日本這麼成功的案例。改革之所以能夠成功，是幕末英雄努力的成果。

當時歐美列強覬覦日本國內分裂，試圖將日本納為殖民地。將日本從上述危機中拯救出來的是坂本龍馬的奔走、西鄉隆盛的豪膽及勝海舟的氣量等幕末英雄的事蹟。歷史是以人為中心的故事（his-story）。幕末英雄擔任主角的故事，是日本人心中的驕傲，以及最棒的舞台劇。幕末英雄的事蹟緊緊抓住日本人的心。幕末英雄演出的舞台上，是由一個下層結構所支撐的。若缺少這個下層結構，英雄們便無法演出華麗的戲劇。不過，人們很難清楚看見這個下層結構，即使看見了也會忽視其重要性。

共享物資的日本人

十九世紀，維持江戶這座世界上最大的百萬人都市，必須倚賴相當可觀的物資。全國各地的米、海鮮、木材、特產品和工藝品每天毫不間斷地運往江戶。住在江戶的大名，從自身的領地中取得特產品，並將特產品在此兌現。各地的商人為了滿足江戶的口腹之慾、能量及好奇心，會將各種事物送進江戶。

江戶不僅僅只是接收而已，從江戶往各地啟航的船隻上載滿了和服、裝飾品、浮世繪、瓦片及工藝品。全國各地的物資都集中到江戶，在江戶進行加工，然後輸往全國各地。江戶可說是日本列島物質交換的熔爐。在江戶時代的兩百六十年間，日本列島上的人們就這樣共享著同樣的物資。

土地被截斷的日本列島

日本是一座南北狹長的島國。就算從北海道到九州，也有兩千公里長。不只是狹長而已，列島中央還縱貫了中央山脈。山脈中無數的河川流向太平洋和日本海。日本各地也被海峽和山巒河川所截斷。人們在被截斷的土地上耕作，能夠長期保存且易於計算的稻米既是貨幣，也是財富。不過，在日本列島上種植稻米卻相當困難。

畢竟稻米能夠耕作的期間只有四月到九月，人們必須在這短短的半年內獲得一年的財富。即使在稻米能夠耕作的季節裡，持續日照造成的乾旱、大雨造成的洪水侵襲，也會影響種植的情況。人們必須合力挖出水道來引水，並打造堤防來保護村莊免於水患。

為了因應春天的農作，人們在冬天裡必須準備許多事情：製作並改良農具、編織草鞋和斗笠，及準備芽苗。開始從事稻作後，人們便無法離開自己的土地。持續的日照、洪水的侵襲、遭大雪掩埋、地震震垮房屋，無論什麼狀況都必須死守在土地上。

近代化以前，日本人便在日本列島這塊被截斷的土地上，堅持地耕作稻米，死守著土地。不過，即使人們住在被截斷的土地上，卻仍然共享著「物資」。船的存在，便是實現這種狀況的關鍵。

物資即情報

北至北海道，南至九州，日本列島上形成了船的交流網。圖①是江戶時代的主要港口及航海圖。

Photo Credit: 遠足文化 圖①近世末期水上交通圖（主要線路）（。主要的港口 ━主要的航線）（引自：《日本海海運史研究》，近世末期水上交通圖，福井縣立圖書館、福井縣鄉土誌懇談會合編，以石井謙治製作之圖面為底圖，竹村、後藤後製）

日本人所共享的「物資」，就是情報。「物資」可說是人類智慧的結晶，在這個「物資」上保有了各地的歷史與文化。當人們獲得從船運來的外國物資，便能感受到未曾謀面、製作物品的人的智慧與文化。而後，送出物資的江戶也會成為情報的中心。

雖然生活的土地被截斷，日本人卻一直共享著物資和情報。所謂他人，指的是沒有共享情報的人。而夥伴則可說是共享情報的人。自我認同不是一個複雜的概念，其實指的就是對於共享情報的夥伴所抱有的「歸屬感」。在沒有廣播和電視的江戶時代，被拆散的日本人，藉由共享物資而逐漸醞釀出屬於日本的歸屬感。

大政奉還

一八五三年，美國培里淮將率領黑船現身於浦賀海灣上，動盪的時代拉開了序幕。歐美列強將非洲、中東、亞洲及太平洋諸島嶼逐一納為殖民地，逐漸佈下了對付日本的包圍網。歐美列強針對殖民地的支配，慣用的手法是「分割統治」（Divide and Rule）。藉由這種方式，可以撕裂土地上人們對於自身的認同感。對支配者而言，這是最沒有風險和最有效率的方式。

歐美列強也用同樣的方式來對付日本。英國支援薩摩藩和長州藩的倒幕運動；法國則支持幕府以武力對抗。日本半隻腳已踩在內戰的邊緣線上，一旦戰爭爆發，日本便不可避免地陷入分裂之中。但在戰爭似乎一觸即發的前一刻，發生了一件出乎歐美列強意料之外的事件。

一八六七年，德川幕府突然將政權交還給朝廷的「大政奉還」，緊接著朝廷發布的「王政復古大號令」。存在兩個世紀以上，擁有絕對權力的德川幕府便在這一瞬間瓦解了。以天皇為中心的政治體制在同一瞬間出現。這是史無前例大規模的無血革命。但是當權力結構如此激烈地發生轉變時，最後還是免不了戰爭。

新體制構築於舊有權力徹底的崩潰上。特別是將戰鬥視為職業的武士，可說是不戰難消心頭之恨。一八六八年，渴求敵人鮮血的武士向江戶前進。

勝海舟與西鄉隆盛的會談

嗜血的官軍向江戶進逼，江戶即將要成為戰場。江戶不僅住著一百萬居民，也是日本物資、情報交流的中心。前幕臣勝海舟和擔任官軍參謀的西鄉隆盛，因此在高輪的薩摩宅邸展開會談。如果爆發戰爭，江戶就會消失於戰火中。就算德川幕府消失了，江戶依然是日本列島情報交流的中心。

如果江戶消失，這個情報交流中心也會隨著消失。若因情報交流中心消失造成情報網崩潰的話，人們就會陷入不安、猜忌與懷疑之中。日本列島內不但會產生嫌隙，歐美列強也會趁虛而入，逐步將日本導向更大的分裂。幸而勝海舟和西鄉隆盛都同意結束戰爭，讓江戶免於受到戰火破壞的命運。兩者都有著「江戶的消失便是日本的分裂」這樣的預感。

Photo Credit: 東洋文化協會 @ public domain 勝海舟

「船」培育出日本人的自我認同

十九世紀後半葉，被歐美列強包圍的日本，正面臨了前所未有的生死存亡之秋。此時德川幕府祭出「大政奉還」，防止日本的分裂。「勝海舟．西鄉隆盛會談」則抑制了武士衝動的血脈，守住了江戶這個情報交流的中心。日本避免了分裂，情報交流中心的江戶也順利保存下來。

「大政奉還」和「勝海舟．西鄉隆盛會談」這兩件阻止日本國內分裂的大事，在歷史上的價值至今仍未被遺忘。不過在支撐著歷史舞台這兩件大事之下，醞釀出日本人認同感的下層結構卻遭到忽略。正是因為有日本人的自我認同意識，「大政奉還」和「勝海舟．西鄉隆盛會談」才會成功。建構出日本人自我認同意識的下層構造，就是運送物資和情報的「船」。

註釋

大政奉還：幕末時期在以長州、薩摩藩為中心的武力倒幕運動氛圍下，江戶幕府第十五代將軍德川慶喜，接受土佐藩的建議，在1867年10月14日向天皇提出返還政權，隔天朝廷予以接受的政治事件。

王政復古：1867年10月14日幕府將軍向天皇提出返還政權，並為朝廷接受後，以薩摩、長州藩的西鄉隆盛、大久保利通、木戶孝允為主的倒幕派，與朝廷激進派公卿岩倉具視聯合，在剛滿14歲的明治天皇親臨下，於12月9日推動「王政復古」的政變，廢除了幕府將軍，以及自九世紀以來即設置的攝政、關白職位，強調基於第一代神武天皇創業之始的精神，樹立以天皇為中心的新政府。當天夜晚並召開小御所會議，命令德川慶喜「辭官納地」，因此造成舊幕府軍與新政府軍直接軍事對決的戰爭，開啟明治維新的契機。

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書籍介紹

本文摘錄自《藏在地形裡的日本史：從地理解開日本史的謎團》，遠足文化＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：竹村公太郎

譯者：劉和佳、曾新福

本書作者仔細觀察地形後，發現了歷史全新的面貌。這份驚訝成為他重新觀察日本地形和氣象的原動力。這是一份需要勇氣的工作，因為以地形和氣象為中心來解讀歷史，有時得出的結果與以往大家所熟知的歷史定論有所出入。他認為，從人文社會的角度來闡述歷史事件或解釋人類的行為，是沒有一定標準。

一個人物有許多面向，如果只聚焦於某一面，自然會忽略另一個面向。因此，人文社會領域的討論不僅差異性大，也經常沒有結論。如果從地形、氣象這些支撐人類社會的下層結構來思考，可以提供我們理解歷史的新角度，所產生的研究結果也比較客觀。

京都為何能成為日本的首都？賴朝為何將幕府設在狹小的鎌倉？家康為何在打贏關原之戰後立即返回江戶？本書十八章幾乎以日本歷史上的首都或都市為討論分析的場域，章名以「為何……？」作為標題，作者先提出對於日本歷史事件質疑的謎題或謎團，再試圖從其專業的地形、地理、氣候、環境等面向來尋找答案，並配合古地圖、浮世繪及現地觀察調查的方法來解開謎團。

這樣的撰寫方式類似推理偵探小說如《名偵探柯南》的懸疑手法，先述說殺人事件，再提出凶手會是誰的疑問，最後邏輯性地找出答案。他以「地形」為主，加上地理、氣候、環境、基礎建設等資料來破解歷史謎團，可謂手法新穎，為歷史思考提供了另一扇門。

Photo Credit: 遠足文化

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航