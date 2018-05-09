「做自己」不是問題，有問題的是覺得大家都應該跟他一樣的人

文：性別練習題

朋友立洋跟我說：拉娜・德芮（Lana del rey）這位歌手的歌曲中充滿了daddy issue.對物化身體的崇拜，也因此引起部分女權人士的反彈。而她的看法比較像是，她寧願不去了解女權，如果女權是尊重每個個體的生活方式，那麼冷漠也應該收到包容，寧願在父權體制下受益的女性也有收到尊重的權利。

今年二月，珍妮佛・勞倫斯（Jennifer Lawrence）因為禮服太露，被批評女權倒退。

之前同事問我說，要怎麼判斷性騷擾？是不是我開心就不是性騷擾，我不開心就是性騷擾？

這三件事情看起來沒有關聯，但我總是會想到以前看到的文章。作者說她在美國唸書時，班上有個女性主義者，總是嚴厲抨擊她們會穿高跟鞋、化妝、穿裙子的人是父權的幫兇、拖垮女性主義進度的累贅。

當時我心想，我絕對不要成為會去對別人搓圓捏扁的人。

從人權與平等的角度出發，每個人都應該要活得有尊嚴；都有捍衛自我認同的自由；都有做自己的自由。同時也有尊重他人認同、包容他人與自己相異處的義務。

要求女性務必化妝、穿高跟鞋、穿裙子、要露出好身材，還是要求女人不能這麼做，我看不出哪邊的要求有比較高尚。就算是一生夢想是擔任家庭主婦，我也不認為這樣有什麼問題，非得改成立志當職業婦女不可。

因為造成壓迫的，從來就不是「有些人過得很符合社會期望」這件事情，而是沒有「可以違背社會期望」的選項。

也就是說，會造成壓迫的，並不是說出「我想當家庭主婦」的人，而是說出「女人就該當家庭主婦，不要拋頭露面」的人。

當同事問我，是不是我開心就不是性騷擾，我不開心就是性騷擾？

我說不是啊，人多多少少會因為習慣不同，而有冒犯的情況發生。情投意合自然是好；落花有意流水無情，大概講個「謝謝」、「抱歉」也不會徒生風波。騷擾通常是意味著，你沒有「拒絕」的選項，或者不給你拒絕的機會。

如果今天有人說「我很喜歡妳啊，跟我見個面吧」，我拒絕後對方就不再提起，那就只是件小事；但當對方回說「我做了什麼讓妳不高興嗎？我在這邊道歉，那可以跟我見面了嗎？妳什麼時候有空呢？為什麼不跟我見面呢？明天可以嗎？後天呢？大後天呢？如果我有冒犯我不是故意的，我想親自面對面跟妳道歉，可以給我機會嗎？」我才會覺得不舒服。

或是即便你已經明確地跟他說「你這樣會造成我困擾」，他還是要堅持每天半夜打電話叫你起來尿尿。

但有些可能不是這麼惡意喔，有些人可能是一直送禮物過來，明明你已經拒絕了，卻要堅持你收下。問題並不是禮物好不好，而是對方到底在不在意「你有不收禮物」的權利。

不只女性，男生也會遇到的，在宴會上有些人會自恃身分來跟你敬酒，同時跟你說「不乾就是不給我面子」。如果他真的尊重你，他會跟你說「我乾杯你隨意」。而不是不管你的意願，只要你給他面子。

出其不意抓你的胸部、你的屁股一把，無論是男對男、男對女、女對男、女對女，只要對方沒有因為你的不願意而住手與道歉，甚至你必須因為地位而忍耐，就是性騷擾。

做自己本身不會是問題，問題是那些覺得大家都應該跟他長一樣、或照他的方式生活的人。

所以穿著裸露沒什麼問題，只要還清楚別人也有穿著保守的權利；喜歡化妝也沒有問題，只要尊重不化妝的人即可；想當家庭主婦跟想當職業婦女一樣沒有高低之分，而家務分工、家庭主婦的勞動權也是應該關注的議題；身為女性主義者，希望能慢慢地在社會上撐出空間，讓Yes與No與其他可能都是自主權的展現。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航