收賄八億元，中共「儲君」孫政才遭判無期徒刑：我罪有應得

一度有望成為中國第六代領導人，前中共中央第十八屆政治局原委員、重慶市委書記孫政才，在習近平大力肅貪的政策下，日前因嚴重違反紀律，遭開除黨籍、革職，後來因涉嫌收賄被起訴，如今判決結果出爐，孫政才涉貪污金額高達8億元，被處以無期徒刑，私人財產全數沒收，孫政才自己也在出庭受審時當庭認罪，表示會服從法院判決。

《自由時報》報導，天津市第一中級人民法院指出，2002年至2017年，被告人孫政才在擔任中共北京市順義區委書記、市委常委、市委秘書長、農業部部長、中共吉林省委書記、中央政治局委員、重慶市委書記期間，利用職務上的便利，為有關單位和個人在工程中標、專案審批、企業經營及職務提拔調整等方面提供幫助，單獨或者夥同特定關係人非法收受他人財物，共計折合人民幣1.7億餘元（近8億元台幣）。

法院認為，孫政才的上述行為已構成《受賄罪》，並指孫政才作為高級領導幹部，本應以身作則，模範遵守法律，卻漠視法律，收受賄賂數額特別巨大，嚴重破壞了國家機關正常工作秩序，侵害了國家工作人員職務行為的廉潔性，敗壞了國家工作人員的聲譽，應依法懲處。

《ETtoday》報導，法院進一步指出，鑑於孫政才所犯受賄罪中，絕大部分受賄財物是特定關係人直接收受，孫政才到案後主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，如實供述全部犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可從輕處罰。

孫政才在宣判後當庭表示，自己真誠地認罪、悔罪，接受法院的判決，不上訴，將認真接受改造；今年4月12日，孫政才出庭受審時就曾低頭進行一段公開陳述，「我嚴重違紀違法，受到法院的莊嚴審判，我是咎由自取，罪有應得，我心服口服，我真誠的認罪，悔罪，我真誠的服從法院的判決。」

熱門接班人遭批鬥？孫政才早不容於共產黨

《新頭殼》報導，55歲的孫政才為中共第十七、十八屆中央委員，第十八屆中共中央政治局委員，歷任農業部長、中共吉林省委書記及重慶市委書記等要職，原本在2012年中共第十八大中，與當時的廣東省委書記胡春華，雙雙躋身隔代指定第六代接班熱門人選之一。

如無意外，兩人本來準備在去（2017）年的十九大出任政治局常委，再「磨練」和「栽培」個五年，2022年即可接替現任總書記習近平和國務院總理李克強的位子。不料，還不到十九大，更等不到接班，去年7月即因嚴重違紀，遭「雙開」（開除黨籍和公職）處分，落馬受查，「儲君」被廢。

事實上孫政才的爭議不少，去年10月中共十九大期間，孫政才被其他與會代表進行「缺席審判」，罪名甚多，從常見的受賄、養情婦到最重的「陰謀篡黨奪權」都被提出來批判，到了今年2月，中國最高人民檢察院偵查終結，僅以受賄案經依法指定管轄，移送天津市人民檢察院第一分院審查起訴，由第一分院向天津市第一中級人民法院提起公訴。

接任孫政中共重慶市委書記一職的陳敏爾也曾多次口誅筆伐，公開批判孫政才的腐敗問題為「方方面面的」，其中最突出的是「政治上的腐敗」，並指孫政才是「政治生態的汙染源」。

《香港01》報導，重慶市委常委會也在孫政才移送天津檢察院前召開會議，會議中批判孫政才政治野心和個人私慾極度膨脹，腐化墮落、觸犯法律，十八大後仍不收斂，問題嚴重、群眾反應多，並指孫政才是「佔據重要崗位的腐敗分子典型」，嚴重損害黨形象、國家利益、法律尊嚴等，必須依法予以嚴懲。



《香港01》報導，美媒彭博社報道，對於如此高級別的官員的審理過程，中方嚴密控制了外界獲悉內部情況的權限，目前尚未清楚這次審判會持續多久，不過過往類似的審判一般只需時一天。亦有報道指，對孫政才這樣重量級政治人物的庭審過程在中國基本上只是個形式。

而日媒《日經新聞網》早前亦引述消息指，孫政才倒台的根本原因並非腐敗，但是他太玩世不恭，「他認為他是如此的特殊，即使有些腐敗，也會被原諒」，而其倒台在中國政治圈和其他地方都產生了巨大的衝擊。

《聯合新聞網》報導，中共總書記習近平上台以來大舉肅貪，所謂的「老虎蒼蠅」都應聲落馬，近年來被中共官媒形容「有毒」、因此須「肅清遺毒」的大老虎有12人，陸媒《法制晚報》報導，這12名被形容為「有毒」、需要「肅清遺毒」、「餘毒」、「流毒」的大老虎，包括周永康、令計劃、郭伯雄、徐才厚、蘇榮、王(王民)、薄熙來、王立軍、黃興國、武長順、白恩培、仇和等人。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜