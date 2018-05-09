從NBA季後賽看谷底翻身三大關鍵：一開始不被看好爵士和溜馬

你也曾經不被人看好嗎？今年（2018年）有兩支NBA球隊的故事，或許可以讓你獲得許多啟示。

NBA季後賽進入第二輪，在最近看的比賽之中，有幾支球隊讓我印象深刻，其中一支就是把雷霆淘汰掉的猶他爵士隊。雖然在第二輪對上全聯盟今年戰績第一的火箭而在第一場落敗，但還是讓我對爵士隊的拚勁印象深刻，他們絕不因為實力有差而就選擇輕鬆打的認真態度，真的很值得學習。

另一支讓我印象深刻的球隊，則是和去年的東區冠軍騎士糾纏到第七場的印第安那溜馬隊。在win or go home的首輪第七戰中，雖然騎士隊的詹姆斯進入「遇神殺神」的無雙狀態，但溜馬隊在這場比賽中真的奮戰到最後一刻而都不願意輕言認輸，最後僅以四分之差敗北，說溜馬隊贏得所有人的尊敬實不為過。

為什麼爵士和溜馬這兩支球隊那麼值得一提？其實早在開季之初，大概只有極少數的人認為這兩支球隊能打入季後賽。爵士隊的當家球星海伍德在自由市場中，選擇了更具前景且更有歷史傳統的波士頓塞爾提克隊，上季的主控希爾也離奇的選擇和狀況更糟的國王隊簽約；在今年二月之前，爵士隊還是支勝少敗多的球隊，誰知道它最後能以西區第五種子的身分打入季後賽？

至於溜馬隊，在明星等級的當家台柱喬治主動喊話要求交易後，每個人都覺得溜馬隊大概已經沒有搞頭了。許多人不但對把喬治換到雷霆隊後，居然沒換到未來的選秀權、而「只」換到還沒機會證明自己的歐拉迪波和沙波尼斯感到沒有信心，而且也對之前在拓荒者執教時期被認為戰術呆版的總教練麥克米倫並不看好。結果呢？歐拉迪波讓人跌破眼鏡的成為明星球員，溜馬也以東區第五種子的順位殺入季後賽，差點連之前三度殺入NBA總冠軍賽的騎士隊都擋不住。

兩支今年季後賽的第五種子球隊，從讓人百般不看好的情況下，一步一腳印地打出讓人不容輕忽的戰蹟。NBA之所以好看，正因為勝負從來就不只是帳面上的球員戰力加減而已，團隊的組成、戰術的運用也扮演了無比重要的角色。

這不是個籃球球評部落格，當我寫到NBA時，想寫的也從來不只是比賽本身而已。無論是在職場中、或者是在人生裡，相信許多人都曾經不被周遭的人看好。冷嘲熱諷搞不好都還算是好的遭遇，更慘的是被人無視、當作根本不存在。

每個人都想被別人認同並進而尊重，但一開始得先讓別人看得到自己才行。我自己也是，從童年時期開始，我花了很多的時間和精力，為的只求不被別人看不起。和許多人現在看到的我不同，在這個過程中，我也曾經因為屢屢遭受打擊而沮喪，甚至很多時候想要放棄；我既覺得這個世界對我不公平，也認為自己無論再怎麼努力、也無法改變現況。

有一天，我突然產生了這樣的想法：凡事皆事出必有因，那我到底為什麼會承受那麼多打擊呢？我後來發現，其他的人及別的環境因素是我無法掌控的，但就自己來說，我犯下的一個最大錯誤，就是抱持太多「不」的想法。當心中充滿負面想法時，人生並沒有「負負得正」這回事。100個負面表列，還不如1個單純的正面目標來得實際。當我心裡只想著「不被別人看不起」時，其實遠不如我把這個目標改為「讓所有人都能注意到我」這個正面表述來得務實而有用。正是因為如此，當我後來遭受許多構陷和打壓時，我反倒能夠苦中作樂，因為有人想要除掉我，起碼代表我是個有威脅性的對手，而那總比被人忽視或看不起來得好些。

爵士隊和溜馬隊無法在一夕之間就變成冠軍球隊，但我相信他們一定會愈來愈好。在打出令人驚奇的一季之後，這兩支球隊可以帶給所有曾經不被看好的人什麼啟示呢？

一、用團隊價值取代個人風采

從波士頓塞爾提克在2008年奪冠的三巨頭、到熱火以詹姆斯為首的三巨頭、再到去年杜蘭特加入的勇士隊，NBA充斥著一股球星抱團的風潮，好像一定要幾個當代巨星一起聯手，才能挑戰冠軍。

但是，也有像馬刺這樣的球隊，低調而注重團隊至上，成為過去20年北美四大運動中勝率最高的一支球隊；馬刺不是沒有球星，但地處德州聖安東尼奧這個小市場的他們，不是挖角大牌球星、而是把陣中的球員培養成棟樑，再讓每一個加入馬刺的人都學會如何在這樣一支球隊打球，而不只是讓自己成為數據頂尖的個別球員。

爵士和溜馬尚未登頂，或許有人認為我把它們拿來跟馬刺相提並論有些不倫不類。但當主控盧比歐沒打幾分鐘就大腿拉傷而退場之後，爵士依然可以在關門戰中擊敗有衛斯布魯克、喬治、和甜瓜安東尼等另一批三巨頭的雷霆隊（衛斯布魯克可是寫下曠世奇蹟般的連續兩季平均達到大三元的神人級人物）。支持雷霆的球迷或許會說，都是因為上述三個球星整合不夠好，這季才一直無法發揮出最佳戰力；但相較於他們在首輪遇上的對手，爵士隊何嘗不是大幅換將而需要整合？今年的新人米契爾固然好的沒話說，但當一支球隊只能把重心押寶在一個今年才以第13順位選進來的新人球員身上時，爵士隊單單以陣容來說，絕對不在NBA的前段班，但他們依然能在一個球季內就完成整合。

再以溜馬隊來說吧，在歐拉迪波打出身手之前，溜馬隊的陣容充滿了一群還沒機會證明自己的小將、以及一些在別隊無足輕重的浪人球員。但當他們在首輪面對有「詹皇」及「大帝」之稱的詹姆斯所率領的騎士隊時，我相信有許多人像我一樣，暗暗希望已經把騎士隊逼到第七戰的溜馬能再創奇蹟，讓陣中滿滿都是叫得出名號的球員所組成的騎士就此翻船，希望騎士能痛定思痛的好好修正改進，不要再想著靠銀彈砸出冠軍陣容、也不要再只靠著舉世無雙的詹姆斯就打翻所有對手了。詹姆斯絕對是個不世出的奇才，但不管是籃球、或是人生，我們從不希望自己因為對手就是比我們強而只能鎩羽而歸。也許我們在每一點上都不如對手，但我們卻還是希望自己能夠整合出一種最強的戰力來超越對手。

由 Keith Allison from Hanover, MD, USA - Victor Oladipo, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67453536 溜馬新一哥：維克多．歐拉迪波。

就拿我自己的職場生涯來說，一開始我只著重在如何讓自己更好，但我後來發現，讓自己能夠每戰皆捷並沒有用，我該想辦法讓自己的團隊也能更好而好到無堅不摧才行。就某種程度上，這種想法也間接促成了我後來選擇當講師的這條路；不管是談判或銷售，要讓我自己做好很容易，但我能讓別人都做出一番成績嗎？不只如此，我能在一定的時間中把正面的影響帶給更多人嗎？這是我現在的挑戰，而我很樂在其中，尤其當我看到一個又一個的學員成功地解決了他們的問題之後。

二、讓進步幅度超越天賦才能

當我在密蘇里大學攻讀MBA時，我們學校男籃的總教練正是現在爵士隊的總教練史奈德。當時的他，相較於許多其他大學外型像金哈克曼或湯米李瓊斯等阿北級資深教練來說，真的是既年輕又帥氣。比我大不了幾歲的他，在場邊指揮時總是氣勢非凡，後來我才知道，學生時期的他是知名的杜克藍魔鬼籃球隊的主力控球，而在他大學四年的球員生涯之中，居然有三年打進NCAA的四強。

密蘇里不是一個超強高中球員會優先選擇加入的大學，當時的史奈德也很年輕，沒有顯赫資歷來吸引許多優秀的球員加入，但這位年輕教練還是能帶領幾乎沒有NBA等級人才的陣容打入NCAA的八強。

看起來像是一個少年得志的故事，對吧？沒想到，從史奈德在NBA的快艇隊擔任助理教練開始，他足足等了22年，才終於等到一個NBA的總教練職位；中間他除了到許多不同的NBA球隊擔任助理教練之外，更曾經到發展聯盟及俄羅斯去教球。

今天的史奈德，已經不再那麼年輕了，但他依然可以用不是第一流的陣容整合出讓人不敢小覷的戰力。

失去了明星小前鋒海伍德，史奈德用澳洲來的替補前鋒英格斯先發，雖然英格斯看起來速度實在不快，但他也幫助爵士打得有聲有色；失去了原先的主力控球希爾，爵士從灰狼交易來昔日的西班牙金童盧比歐擔任先發，原本在前六個球季被人譏笑為不會投籃的盧比歐，居然在季後賽對上雷霆的第三戰中拿下26分及大三元，把對手的衛斯布魯克惹得心浮氣躁。超級新人米契爾也不是一開始就打出王者之風，但史奈德還是能給他機會讓他快速成長；在米契爾竄起之前，爵士隊稍微有些名氣的主力球員應該算是法國籍的中鋒戈貝爾吧，結果他今年也因傷缺席26場，但爵士還是打出足以進軍季後賽的佳績。

假如你不是NBA球迷，上面這些名字你或許都不熟悉。我想要強調的是，他們即使各有所長，但絕對都還不是一哥等級的明星球員（雖然米契爾經過這次季後賽考驗之後，很多人應該會把他加入即將成為明星的名單之列了），但那不代表他們不能成長而進步，更不代表他們只能先從一場又一場的比賽失敗中才能學習成長。

同樣的特性，其實在很多今年成績出色的NBA球隊身上也能看到。除了這篇文章也提到的溜馬隊以外，之前我在其他篇也提到的塞爾提克隊，主力傷兵多到讓人會以為這支球隊是不是被下了詛咒，但他們依然拿下東區第二的好戰績，並且也順利挺進季後賽第二輪。就連今年拿下東區戰績最多勝的多倫多暴龍隊也是，除了後場雙槍德羅森和勞瑞以外，暴龍今年更強的另一個重要原因，是他們的替補陣容打得實在出色，而這群替補球員居然幾乎都是NBA資歷只有一、兩年的菜鳥，其中不乏落到第二輪、甚至在選秀中落選的新秀；但當他們得到發揮的空間時，他們依然能對球隊的戰力做出決定性的貢獻。

這種道理換到職場或人生中也是相同的。當你還是一個不被看好的人才、甚至你那時的實力也真的不能怪別人不看重你時，該做的不是惶恐失措或自怨自艾，而是應該在三件事上努力：

找一個願意給自己發揮機會的環境／公司 為自己找到一個能讓自己更好的教練 不只展現出學習的企圖，更要時時拿出自己進步的實績。

我們可以接受自己不如當下的第一名來得好，但我們不應該接受自己每一天都沒有比昨天的自己更好。

三、忍受挫折和從失敗中學習也是一種實力

當我在前面寫到爵士擊敗雷霆而晉級第二輪，許多雷霆的球迷肯定會忿忿不平，因為在關門戰比賽最後的關鍵時刻，雷霆隊的喬治有個在三分線外的出手，已經用假動作而把對方的中鋒戈貝爾騙的跳起來，接下來喬治就是故意要製造對方一個犯規，但裁判就是沒有吹，也讓爵士帶走了季後賽首輪的勝利。

我在之前的另一篇部落格文章中，已經寫過馬刺的吉諾布里對於最後一擊被犯規、但輸球的己方都不認為是因為那一次吹判而輸掉整場比賽了（請參考這篇文章第3點）。看到雷霆對爵士當時的那個爭議判決，從八Ｏ年代初就開始看NBA的我反倒習以為常，因為在從那個時候開始的許多年來，許多裁判都不會在季後賽乃至冠軍賽的最後關鍵用哨音來決定勝負，因為一旦發生這種狀況，無論你是哪邊的球迷，都會開始質疑裁判的偏袒決定了比賽的勝負。因此，我甚至看過籃球之神喬丹在比賽最後抓住對方的手來干擾對方進球，但裁判哨音還是沒有響起的。讓球員而非裁判來決定勝負，對我這個年代的球迷來說，本來就是個通則慣例。

我無意去爭辯雷霆對爵士最後一場的那次吹判到底公不公正，就好像我也很主觀的認為，騎士對溜馬的第七戰中，上半場的裁判實在對溜馬相當嚴苛，但最後的結果溜馬輸了就是輸了，只能回家整軍經武，期待明年再來。

再回到職場上，其實忍受挫折和痛苦以及讓自己能從失敗中學習，也是一種重要的實力。我可能不見得永遠都能想出最好的決策，但當對手難以承受當前的打擊而選擇放棄時，最後能撐下去的我就贏了。不只如此，經營管理也好、談判交涉也罷，沒有人從頭到尾都能輕鬆KO對手的。對我來說，從每一次失敗或不如意的經驗之中學習如何改進，之後才有可能逆轉取勝；不只如此，到了後來，即使是結果看起來相當不錯，我還要求自己能從每一點做得不夠好的地方找到值得改進之處，才會有大家現在看得到的談判及管理實績。

我自認是個很不甘心認輸的人，但我從很年輕的時候就發現，與其為了每次的不如意就暴跳如雷，更重要的是讓自己能夠檢討自己而做得更好。

同樣的道理，豈止只能用在公司管理或上班生活？就拿我對小孩的教育來說，我的女兒可能有很多其他優點，但她的挫折忍受度就偏低，而且一遇到不公平就容易忿忿不平。我無法期待她在那麼小的年紀就能做到面面俱到，但當我願意讓自己學習忍受挫折之後，我就可以拿親身經驗與她分享。更可以讓她從中體會，與其挑毛病、不如找方法；與其讓自己因為不夠冷靜而成為團隊中的問題人物，不如把焦點放在如何幫老師及其他的同學解決他們的問題。果然，她慢慢懂得轉移焦點，比較不會失去冷靜，也逐漸知道凡事不只有爭個是非這種解決途徑了。

她該學習的地方還有很多，正如我們每個人一樣。不分年齡、不分職階也不分地位，當一個人最自傲的居然是自認為自己是個從來沒做過錯事的人，他所喪失的可不只有思辨的能力而已。願我們每個人都能成為一個能從犯錯中學習的人，而不只是讓自己設法逃離每種遭受挫折的可能。

本文經鄭志豪授權刊登，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航