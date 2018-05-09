敬鵬大火燒出台灣消防員的「三高」：高勤務、高業務、高危險

文：廖育婉

敬鵬工業桃園平鎮廠大火造成5名消防隊員殉職七名輕重傷，兩名移工死亡，兩名消防人員仍在救治中，而其中一名消防員林尉熙，在5月6號重傷不治。消防員不管在哪裡，都是一份非常辛苦且危險的工作，但仍有不少人從小就嚮往當消防員，可是在台灣的消防員，不僅需要「賣肝」待命，更需要十八般武藝，任何技能都要會，但薪水、福利，甚至是裝備，都不禁讓人感到「寒酸」。

而在美國紐約，消防員的工作與其他行業相比，工作時間靈活、錢多，甚至設備、保護措施等項目，都堪稱全球數一數二，相比之下，台灣消防員的處境真的是令人感到「可憐」。消防弟兄工作環境危險性高，幾乎可說是「出生入死」，不僅要直奔火場衝第一線救人，還要內外勤樣樣精通救火、救狗、捕蜂捉蛇、剪輯美工都要會。

在台灣一般新進的消防隊員薪水就有六萬元，其實實際算下來，一個月平均工作15天（出勤一天隔天休假），工作天幾乎全天24小時待命，時薪算下來其實才166元，相比之下，美國紐約的消防隊，新進消防員起薪每年大約43,904美金（約132萬台幣），加上補貼、加班費等額外收入，可達45,196美金（約136萬台幣）。

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從小對救災就有興趣，投入義消工作近八年的王富興說，政府把很多資源都放在民間團體，他舉例：「義消每年都有3,840元康樂費（旅遊津貼），自己一次都沒有用上，而警消自強活動費只有600元」。再加上逢年過節義消出公差平均一週可以吃三次的春酒尾牙場，和大大小小的紅白帖公差，王富興指出，這些都是浪費社會資源，希望政府能做更有效的資源整合，把這些福利留給第一線打火的消防人員。

數年前，新北市長朱立倫下令要比照中央，將里、鄰長、巡守隊、義警、民防、義消、義交等3,840元活動費，大砍減為2,500元，引起地方基層一片反彈聲浪。新北市議員何博文表示，義消對消防人員的幫助很大，長期以來消防人員人力不足，都是靠義消協助，何博文說，不管是警消或是義消，都不應該從現有的福利去扣減。他說，關於消防人員設備老舊裝備逾期問題，他說自己擔任議員以來，從來沒有刁難刪減過消防人員預算每一分錢都沒刪減。

跟著消防隊員參與過無數次救災的王富興說，警消的環境非常不好，很多消防員的救災設備都是民間捐贈，除了高勤務、高業務、高雜物外，消防衣在3年就得換一次，但許多穿了七年都還沒汰換，甚至有些消防員還需要自己縫縫補補。而消防衣需要具備高規格防火功能，是入火場最基本的保命裝，大部分義消在火場都在做消防員的後盾，主要工作是佈水線，進火場大家都會怕，他說，「做義消要有無私的奉獻精神，而警消做好保護自己的準備。」

目前火場鑑識人員正介入調查當中，敬鵬工業的這場大火更燒出了消防員的出勤安全問題。桃園市長鄭文燦日前召開記者會承諾將與消防署研議成立特種消防隊，強化這類救災訓練。

消防工作危險性高，更有人形容是「拿命救人」，對於各種災難政府的回應除了「從優撫卹」四字外，內政部長葉俊榮說，希望跟各地政府合作，在傷痛中檢討改進。不過前中央警察大學教授葉毓蘭痛批，政府從來沒有給警消應有的合理待遇與尊嚴，有什麼資格說會「從優撫卹」？

桃園市工廠數量高達11,000家，目前政府列管的各類工廠危險物品管制清單，涵蓋面不足的地方會重新檢討擴大，包括毒化物、危險物品及易燃物品，都應該納入，儲存在工廠的確切位置也應該清楚標明。像敬鵬印刷電路板廠所使用的鹽酸、硫酸等危險物品都應該納入管制。如果消防安檢落實更新，就能協助消防人員在第一時間做出正確的判斷不用做無謂的犧牲。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航