【圖輯】確定今年與「世衛體系」無緣，但WHA、WHO干我們什麼事？

（中央社）截至網路報名最後一刻，世界衛生大會（WHA）邀請函仍沒寄送到台灣。1997年台灣開始爭取加入世界衛生組織（WHO），2009年才以觀察員身分參與WHA，又因政治因素，在2017年被拒於門外。

1971年，台灣退出聯合國，隔年即退出世界衛生組織（WHO），由中國大陸取代原席位。直到1997年前總統李登輝時代，台灣首度以「中華民國」名義爭取重返WHO，申請加入WHA觀察員，並未成功。



1998年，美國29名國會議員連署，籲請美國在WHA上支持台灣成為觀察員；1999年，台灣多個友邦向WHO提案，要求讓台灣以觀察員身分參加WHA，但都因中國大陸的反對，未能過關。



這之間，就算2003年出現蔓延多國的嚴重急性呼吸道症候群(SARS)，時任總統陳水扁以「台灣衛生當局」申請加入WHO觀察員，同樣未成功。



2005年WHO甚至與中國大陸簽署備忘錄，規定台灣須透過中國大陸，才能取得WHO疫情資料。



2009年政黨輪替，總統馬英九執政，世界衛生組織秘書長陳馮富珍發函衛生署長葉金川，邀請以「中華台北」名義及「觀察員」身分，出席第62屆世界衛生大會。這是台灣自退出WHO後首度參與世衛大會，此後每年均以觀察員身分參與WHA。



2016年台灣再度政黨輪替，總統蔡英文上任，時任衛生福利部部長林奏延直至WHA會議2週前、網路報名最後一天才收到邀請函，且當中添加「聯合國第2758號決議」、「一中原則」等文字。



2017年5月9日WHA網路報名截止，台灣仍未收到邀請函，是自2009年以來首次失去觀察員身分。

台灣從2009年至2017年，申請參加WHO的154場技術性會議，只獲邀出席46場；2017年18件申請案只有5件獲准，13件被拒絕。

衛福部也特別製作一份懶人包，說明WHO的組織宗旨、任務，以及台灣的處境。

《聯合報》報導，衛福部國合組技監許明暉表示，台灣23年前就實施全民健康保險，全體國民從出生起，不分年齡、貧富或職業，人人均享有平等就醫的權利，這使得台灣人的健康提升、平均壽命增加，這項領先全球的經驗顯示，台灣不僅僅有權利參與WHA，更是有能力的參與者。



今年除了向WHO爭取參與，也將持續透過投書或接受訪問的方式，藉國際媒體發聲，另外也比照去年模式，組織「世衛行動團」前往，預計在當地舉辦五大主題的周邊論壇，主題包括「全民健康覆蓋」、「高齡口腔衛生」、「抗生素抗藥性問題」、「健康不平等」以及「台灣協助友邦改善醫療體系與公共衛生之經驗」。

對於確定未收到邀請函，《ETtoday》報導，外交部表示，只有在台灣的民選政府才能代表台灣人民，並為台灣2300萬人民的健康醫療負責，也強調

健康是基本人權，也是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別，此一普世健康人權價值明載於「世界衛生組織」憲章，並構成邀我參與「世界衛生大會」，以及我平等參與世衛組織各項會議、活動及機制的基礎，「世界衛生組織」應該正視台灣長期以來與世衛組織會員國建立的醫衛夥伴關係，對全球公共衛生安全與健康人權做出的具體貢獻，以及台灣為全球防疫體系重要的一環。

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核稿編輯：楊之瑜