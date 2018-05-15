賣不掉的新衣嚴禁銷毀！法國加強推動「循環經濟」減少浪費

2016年初，法國通過法律，禁止大型超市丟棄或銷毀未售出、但仍可食用的食品，而須將食品轉贈給慈善機構，當時國際媒體盛讚法國樹立了環保、減少食物浪費的新標竿。時隔兩年，法國在現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）的領導下，環保野心似乎更大。法國環境部歷經了半年的研擬準備，期間召開兩次公民諮詢會議，四次與產業、地方政府、環保相關組織的討論工作坊，在今（2018）年4月底由總理菲立普（Edouard Philippe）宣佈了法國政府的「循環經濟施政藍圖」。

從減少食物浪費到減少衣服浪費

法國政府除了設立2025年要減少2010年時一半的垃圾量、100％回收塑膠的目標之外，更廣集民意，提出了50項具體措施希望打贏這場對抗垃圾和浪費的戰爭。其中一項受人矚目的措施，是要將上述打擊食物浪費的方法套用到解決衣物浪費的問題上，預計在2019年立法，確保大型服飾店未售出的衣服不被丟棄或是銷毀，而是和環保、公益組織合作處理這些衣服，做更有意義的資源利用。

巧的是，法國國民服飾品牌Celio前一陣子才因為被拍到將全新衣服撕毀、並丟棄在垃圾桶而引起輿論撻伐，許多人表示不能理解，明明街上有這麼多人受寒冷之苦、沒有足夠的錢買件像樣的衣服，但Celio卻寧願將全新的衣服丟棄，而且因為怕被人撿走，員工還「細心地」先把每一件衣服割破再丟棄。類似的事情去年也曾經發生在瑞典時尚服飾品牌H&M身上，一名丹麥記者的追蹤報導發現H&M從2013年開始，每年都燒毀至少12噸賣不出去的衣服，消息曝光後H&M承認這件事情屬實，但只是在銷毀不良品而已。

而根據非營利組織Eco TLC的數據，法國每年丟棄約60萬噸的衣物，但卻只有三分之一、約20萬噸左右會被回收，這其中有62％會在法國或其他世界各地的舊衣服店販售、22％會被拆解重新製成衣物、9.5％變成破布，最後剩下的6.5％則被當成廢料被燒毀。

因此當政府提出降低衣服浪費的立法構想之後，已經呼籲這項措施好幾個月、主旨是打擊貧窮的協會Emmaüs France表達高度肯定，但同時也說畢竟目前還在規劃階段，措施的具體細節都還不是非常詳盡，會謹慎看待。的確，法國政府設定2019年的期限就是為了要有充裕的時間了解現況、計算被丟棄衣服數量和重量更精確的數字、服飾品牌目前處理滯銷衣物的方法，以及廠商所遇到的問題等。

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加強資源回收率、鼓勵企業生產更方便維修的商品

除了垃圾減量外，法國政府「循環經濟施政藍圖」中的另外兩個重點是回收和維修。與鄰近國家如德國65％、比利時50％的資源回收率相比，法國40％的數字顯得差強人意，為了提升資源的「可」回收率，法國政府表示未來要降低可回收商品的附加價值稅，並對會造成環境污染的商品增稅，試圖利用稅率來影響生產商製造商品的決定。政府更先點名玩具、運動用品、修理工具和行動電話會是希望加強回收的產品。

根據法國環境與能源管理局（l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie）2015的一份調查顯示，有60％的法國人沒有考慮維修就直接選擇將電器用品丟棄，另外也有88％的法國人儘管手機還可以繼續使用，但仍然會因為新機型有更強的效能而更換手機，也因此政府估計現在約有3,000萬支舊手機躺在法國人的抽屜裡。

另外，法國政府也希望透過政策引導，能促使企業生產生命週期更長、更好修復的商品，目前的一個想法，是設計電器用品和傢俱的維修標章，標章上會依照產品的耐用性、損壞機率、可修復率給一到十分的分數，讓消費者在購買電器商品或是傢俱時，能一目了然知道所購買商品是否能維修、維修步驟簡單還困難。

政府鼓勵企業生產容易修復產品的意圖，其實從總理選擇在SEB集團一間工廠公布「循環經濟施政藍圖」的決定中也可略知一二。SEB集團旗下擁有多個法國家電用品品牌，並且在過去十年間維持著高達93％的產品修復率，代表說送回到工廠維修的電器產品有93％能夠順利修復、繼續使用。

政府趁勝追擊減少食物浪費，能否複製成功？

法國政府一方面提出新的施政藍圖，一方面有鑒於2016年減少食物浪費的立法成功，今年初也再接再厲提出另一項減少試圖食物浪費的草案：未來超市、量販業者針對食物商品的折扣，將不得超過66折（原價-34％）的底線，換句話說，歐美常見超市「買一送一」的促銷活動，不久後將在法國絕跡。

從食物到衣服，可以看出法國政府希望發展循環經濟生產模式的決心，多項措施也都指在改變法國消費者的消費習慣，減少資源的使用及浪費，未來法國或許能因此激發出更多重視環保的企業，在競爭越來越激烈的國際市場中開出一條綠色大道。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航