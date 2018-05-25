長輩的大腿和膝蓋一樣粗？勤走路也救不了的「肌少症」

文：好痛痛、郭仕政物理治療師

協助：林杏青復健科總醫師、蔡育霖復健科總醫師、黃冠維物理治療師、李冠頡物理治療師

醫（醫生或物理治療師）：「你需要多運動來改善身體狀況和症狀。」 病：「有啊，我每天都有去散步、走路捏～」 醫：「依你的狀況，走路不算是運動。」 病：「都洗碟！？我的腳有在動啊！」

本篇文章將由熱愛運動與訓練的郭仕政物理治療師，來帶大家了解一般人該如何藉由運動增進健康，以及易發生「肌少症」的老年人該如何用運動改善症狀。

在聊這些之前，我必須先簡單介紹一下你那精美、複雜、同時高效率卻懶惰的身體。為什麼這麼說呢？因為身體運作有個大原則：

以最少的能量來獲得最大生存效益。

對生物來說能量的獲得是不容易的，所以沒用掉的能量要儲存起來，對，就是你肚子上的那一圈。而沒用到的肌肉呢？就讓它消失吧，因為肌肉平時就算沒在動消耗的能量也很多。

身體會自動調整狀態來符合你的日常生活。所以說運動就是要讓身體突破日常生活的運作負荷，讓它知道「我一直被操，我得變強一點才行。」因此，我們有三項指標來衡量你做的事情，無論是活動也好、運動也好，能不能有效促進你的健康。

一、最大攝氧量率（％MaxVO2）

最大攝氧量率的意思，是在一分鐘以內，你每公斤體重可以消耗多少氧氣。這個東西怎麼測呢？其中一種方法就是大家偶爾會在電視上、YouTube上看到的，職業運動員在實驗室裡，戴著面罩跑跑步機，以此精確計算你到底耗掉多少氧氣。

你可能會想說：「頭殼壞去喔？我又不是職業運動員，去哪裡做這種測試？」放心，如果你有在跑步，網路上很多換算的版本，只要把你的跑步成績輸入進去就可以獲得一個大概的估計。雖不太準，但也夠一般人用了。

對於一般健康的人來說，要達到你最大攝氧量率的50％以上，以及最大心跳率70％以上時，便算是有訓練效益的運動。

二、代謝當量（MET）

代謝當量的意思是「你身體消耗能量的程度」，意思是一個小時裡，你每公斤體重會消耗掉多少千卡的能量。大部分狀況下，我們可以把坐著看電視耍廢當作1，睡覺當作0.9，走路散步（時速4公里）當作2.9；跳繩當作10；高速奔跑（時速22.5）當作23。

對於一般健康的人來說，超過3才開始稍微算運動；建議是從7開始，例如慢跑。

三、運動自覺量表（Rating of Perceived Exertion，RPE）

如果你說「上面我全部看不懂啦～」好，那我們提供一個叫做「運動自覺量表」的東西給你參考，讓你依照主觀感受來評估自己的運動強度。不過由於是主觀感受，所以它並不是很準。

Photo Credit：好痛痛

要做什麼樣的運動？

對一般健康的人來說，做自己喜歡的運動是最重要的。能夠持之以恆，保持健康是最重要的。而且在經濟許可下，我非常建議去找專業的教練來幫助你，他們會依照你的狀況與需求指導你，進而獲得最有效率的運動成果，更重要的是可以避免運動傷害。

老人的運動以及肌少症

年長者容易有活動力變差、較易跌倒、關節加速退化等問題，其中一個原因是「肌少症」。在2016年，肌少症在台灣也正式被當作一個疾病來看待。顧名思義便是肌肉隨著年紀加速萎縮，使老年人無法好好控制身體、肌肉無法支持關節導致關節磨損。

肌少症更常見於大腿的肌群，例如你常看見一些長輩他們的大腿可能只有和膝蓋一樣粗，甚至比膝蓋還細，這就明顯有問題需要處理。

一般來說運動是能該善肌少症的最好方法

每一個老年人的身體狀況不同，需要（以及可承受）的運動強度也不同。有需要時可以向復健科醫師、物理治療師，以及其他長照專長的醫療人員諮詢與讓他們開立運動處方。

如同上面所說，肌少症是肌肉萎縮，最好的方法就是有足夠的運動強度把它鍛鍊回來，因此會動用到肌肉的阻力訓練、重量訓練是最有幫助的。走路、散步雖無直接幫助，但是對於一個不活動的老年人來說，其實是一個很棒的起點。

接下來講一些大方向上的老年人運動：

依照不同目標來調整運動頻率。例如目標是為了降低心血管疾病的話，一週至少運動三天；如果是為了增強體適能，那建議至少運動五天到天天運動。 依照身體狀況調整運動時間。例如假設身體較虛弱，無法連續運動三十分鐘，那拆成早中晚各十分鐘也是很好的。 循序漸進。從運動中獲得成就感是很棒的，開心的。但是切勿急躁，當你想增加運動強度時，建議慢慢增加就好，並且注意身體是否有不良反應。 假如能進行一些阻力訓練、重量訓練的話很棒，但如果身體狀況較虛弱、還不適合的話，我們也可以先從走路、散步開始。雖然無法有效改善肌少症，但是可以先初期幫助循環，養成活動習慣。等到身體狀況OK了，再慢慢加強運動。

不只是老年人，年輕人也要好好運動唷！運動可以預防骨質疏鬆，其實骨質疏鬆不是老年人的專利，人體在20歲之後骨頭的密度就會開始走下坡了。等到你發現骨質疏鬆時，表示已經下坡到哭哭的地步了唷。

我們來看一個80歲老伯伯深蹲110公斤的影片：

還有另一個羅一強物理治療師建議老年人如何運動：

註：本部落格文章是以科普、衛教為出發點，不代表任何人的生理狀況。每個人的身體皆不相同，有任何疑問請詢問自己的醫師、物理治療師、專業教練。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航