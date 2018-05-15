鼓勵長輩動手做，過度的保護反而導致失智的惡化

文：大同醫院編輯小組

神奇多變的學習領導師：鍾燕惠

大同福樂學堂腦力活化課程的主要帶動老師是社工鍾燕惠，平常就相當熟悉所有學堂學員狀況的鍾燕惠，在授課時不怕學員們做錯、做不好，只怕學員不肯做。鍾燕惠說，每位學員的生活背景、教育程度各有不同，針對不同個性的學員需給予個別化引導，需要個別化處遇循循善誘，用各自可以接受的方式讓學員願意融入課程中，是最重要的。

腦力活化課程的內容相當多元，為了要讓學員在課程中能夠動腦、動手、動腳，在課程規劃上有數字的訓練、有圖像的辨識、寫毛筆字和烹飪等等。其中，藝術課程最受學員喜歡，藉由各種應景主題、懷舊回想，讓學員動手剪貼、拿彩色筆畫圖、用小小的綠、紅豆黏貼字型等等，藉由練習讓學員訓練手部精細動作，並喚起以往的生活技能。

鍾燕惠說，課程安排最重要是與日常生活互相結合，引發學員的共鳴，他們才會願意更動手做。以懷舊的課程 ——「我的家」為例，先跟學員們聊小時候住的房子，對小時候記憶都深刻的學員們，就開始會七嘴八舌聊聊小時候住在鄉下情景，鄉下房子很大，多是三合院、四合院，又是紅磚房屋，還有廁所在房子外面的，半夜摸黑上廁所都很怕會看到鬼，聊著聊著就動手把印象中的老家描繪出來，許多學員不只畫房子，房子旁的小樹、水溝、小河及階梯等都畫了出來。

與生活結合的課程才能引起學員的共鳴，鍾燕惠上課時的態度是以成人方式對待學員，讓學員們感受到尊重，而非像是對待小孩一樣的方式。同時，也要眼觀四方、耳聽八方，注意每位學員的反應，給予同等的重視和機會。學員們在上課時的反應相當活躍，常常舉手要應答，也會有競爭心態，鍾燕惠對此都給予同樣的表現機會，答對肯定，答錯則引導，通常在引導後，做錯的都會即時更正，答對後的肯定與更正的稱讚，常常讓學員可以開心好久。

對鍾燕惠來說，不怕學員們做不好、做錯，最怕他們不動手做，有時候照服員比學員們更急，見學員不動手或做錯會忍不住想動手協助，鍾燕惠都會阻止，給予學員充分融入的時間，更會以幽默風趣的方式讓學員們放鬆。鍾燕惠常說，給阿公、阿嬤們多一些等待時間，一旦開啟長輩的思緒，他們動起來的時候就會欲罷不能。

很多人認為失智症患者就什麼都忘記，什麼都不會，鍾燕惠認為這是對失智症患者的不瞭解，其實失智症患者有很多的生活技能並沒有遺忘，常常是因為家人的擔心安全問題而阻止他們接觸或嘗試，最後導致長輩們真的遺忘了。只要給他們安全的環境及看顧，拿剪刀剪貼、拿菜刀切菜、開瓦斯爐炒菜等等，他們都可以做得很好。

在一次次上課引導後，學員們的變化讓鍾燕惠驚訝，像是受高等教育的林阿嬤，謹慎老闆娘的個性讓她一開始只願意坐著看別人動手，鍾燕惠不斷地鼓勵引導，再加上學員們的呼喚，讓她幾堂課過後便也跟著做，而且一做不可收拾，成品都相當優秀。

年輕時做舶來品生意，也是忙碌老闆娘的傅廖秋蘭，一開始到大同福樂學堂反應並不是很好，可能是年輕只忙於工作，對於課程內容大多沒有接觸過而缺乏自信心，也不願輕易嚐試。鍾燕惠一直鼓勵，帶著動手做，幾次之後，傅廖秋蘭也能自己動手操作，由作品中發現，因為年輕就做舶來品生意，也有多次出國經驗，看過世面的生活讓她的作品色彩繽紛，排列也很有邏輯性，都是經過仔細思考後的作品，相當突出。

學員們每次的創作總是寫上自己的座號和名字，就變成神聖不可侵犯，大家各自將作品保護的很好，於是鍾燕惠就想，如果讓他們以一桌一桌團隊的方式來創作，會是什麼情形？所以她就嚐試用吸管剪出並排列「大同福樂學堂」，讓學員們自己分工，結果各桌都交出相當好的作品，且過程中完全沒有爭吵。

Photo Credit: 巨流圖書提供 大同福樂學堂工作團隊，左起陳明美、黃佳惠、鍾燕惠、汝良渝、黃秀梅。

鍾燕惠說，團體合作的課程裡，像翁一峰平常就主導性比較強，該桌就推派他出來分配工作，不論是剪吸管、塗漿糊、黏貼等，都能井然有序；裁縫老師等級的范殷秀錦更能夠指導同學連吸管彎曲處都可以精準剪出來；就連症狀較為嚴重的學員也能在引導下，剪出精確的長度。每桌交出來的作品不僅非常漂亮，翁一峰、范殷秀錦兩桌更交出兩份作品，一整個團體課程的嘗試讓人相當驚豔，如今這些共同創作的作品都高高掛在教室裡讓大家欣賞。

雖然給予安全的環境和安全的材料對失智症患者來說非常重要，鍾燕惠也曾有嘗試失敗的時候。她說，有一次課程是讓學員們捏黏土，主題是海裡的動物，當多數學員都很熱烈在討論虱目魚、海星、烏龜、章魚時，就有幾位學員看著白白的黏土以為是年糕，捏了一口就要往下吞，嚇得照服員們緊急阻止，而後整堂課照服員和鍾燕惠更是全程緊盯，不讓學員們被白白的黏土欺騙。鍾燕惠大呼，不經一事不長一智，自此之後所有可能會讓學員們聯想到食物的材料完全禁止在大同福樂學堂的課堂上出現。

在一年多的課程訓練下來後，鍾燕惠強調，很多人都認為失智者就什麼都忘記，做什麼都不行，家人更因為擔心危險而把所有事情做的好好的，導致了惡性循環。然而，失智者並非什麼都不能做，往日的生活技能也沒有真正的遺忘，再次提醒、嘗試，給予他們安全的環境，他們都可以做得很好，有時候過度的保護反而導致失智的惡化。給予長輩多一點等待的時間，他們會做得更好的。

書籍介紹

本文摘錄自《妙手畫．話人生：大同福樂學堂家民生活素描》，巨流圖書出版

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作者：大同醫院編輯小組

以在地安老、老少共學為目標的大同福樂學堂日照中心，為全台灣首座由現存國小校園部分校舍改造成銀髮日照中心，也是高雄市建立「長照—學校—社區」日間照顧中心服務模式之先鋒。

台灣正面臨老年化的社會，長期照顧的需求逐年增加，而被診斷或隱藏的失智症病人也逐年上升，此次大同醫院策劃福樂學堂系列叢書，係從家民們課程創作內容出發，述說家民們的人生歷程，描述失智症狀態及到學堂後的改變，希冀社會大眾能更加瞭解失智症的醫療照顧方向與效能。

Photo Credit: 巨流圖書

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航