立法院通過促轉會名單，在野黨們反對、拒投的理由是什麼？

行政院日前提出促進轉型正義委員會名單，引發不小風波，有不少人對主委被提名人黃煌雄過去的言行認為不適任，更有人因此婉拒出任，不過政院仍在4月13日將名單送到立法院，司法法制委員會也在4月底進行審查，並請所有被提名人上台接受備詢，針對是否應廢除蔣中正銅像、是否應更換國幣、是否應修改校名等問題等表達立場。促轉會委員名單於今天全數通過，最快將在五月底掛牌上路。

（中央社）立法院會今天行使促進轉型正義委員會委員人事同意權投票，促轉會主委被提名人黃煌雄獲67票同意票，出任促轉會主委，副主委張天欽及7名委員，也全數獲立法院同意。

立法院會上午9時行使促進轉型正義委員會（促轉會）人事同意權投票，但投票前發生小插曲，國民黨立法院黨團要求將人事同意權案交付黨團協商，會議主席、立法院長蘇嘉全說，立法院過去行使同意權案的議事實務，院會並無將同意權案交黨團協商的前例。

經表決後，「國民黨團提議將本案交付朝野協商」不予處理。議事人員隨即佈置圈票處，國民黨立委林德福、黃昭順、林為洲等人，則推倒圈票處表達抗議，直到9時18分，立委才開始順利領票、投票。

10時30分投票截止後，開票結果，黃煌雄獲得67票同意、4票不同意，張天欽獲得68票同意、3票不同意。蘇嘉全宣告，黃煌雄獲得出席立委過半數同意票，同意為促轉會主委、張天欽為促轉會副主委；其餘7名促轉會委員，也全數獲立法院同意。

時代力量立委黃國昌上午在時代力量黨團會議會後記者會表示，「我個人可以直接表明我的投票意向，我對正副主委會清楚投下反對票」；人事同意權的行使就是在審查行使的過程中實問實答，過程中對黃煌雄和張天欽「非常非常地失望」。

促進轉型正義條例規定，促轉會置委員9人，由行政院長提名經立法院同意後任命。行政院長提名時，應指定一人為主委，一人為副主委。主委、副主委及其他委員3人為專任；其餘4人為兼任。

行政院先前公布的促轉會9名委員名單，分別為前監察委員黃煌雄擔任促轉會主委、行政院大陸委員會副主委張天欽為副主委。

3名專任委員為東華大學華文學系副教授楊翠、前民間真相與和解促進會執行長葉虹靈及中央研究院民族學研究所副研究員彭仁郁；4名兼任委員為長老教會總會助理總幹事高天惠牧師、民間司法改革基金會常務執行委員尤伯祥、中研院台灣史研究所長許雪姬，及兼任不當黨產處理委員會委員的台灣大學歷史系教授花亦芬。

《自由時報》報導，促轉會隸屬行政院，為二級獨立機關，擁有一定的行政調查權；但促轉會非常設機關，而是任務型編制，任務達成後，促轉會亦告解散。

促轉會職掌業務除了規劃、推動開放政治檔案、清除威權象徵，還包括重新調查威權時期違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判的刑事案件、平復司法不法。

促轉會設置委員九人，由行政院長提名經立法院同意後任命，促轉會應於兩年內向行政院長提出包含完整調查報告、規劃方案及具體實施步驟在內的任務總結報告；兩年內未能完成者，得報請行政院長延長之，每次一年為限。任務完成後解散。

時代力量提15問，仍對正副主委投下反對

時代力量黨團日前也針對9名提名委員，提出15問，認為「轉型正義的議題必須要有想法，在促轉別人前應要先促轉自己」，內容包括對轉型正義的認識、促轉會的職責、原住民轉型正義、平復司法不公、促轉委員的操守等，要求委員以問卷方式回答。

《自由時報》報導，時代力量對促轉會主委、副主委都有很大疑問，在4月底審查時，時代力量就希望委員的名單可以重提，但沒有獲得各黨團支持。黨主席黃國昌也曾表態，他會對正、副主委投下反對票，因為主委被提名人黃煌雄曾爲踐踏檢察體系的前檢查總長黃世銘辯護，沒有資格領導促轉會；而副主委張天欽作為法律人，卻在回答時代力量的問卷中抄襲，嚴重侵害著作權法。

黃國昌也說，期許其他的被提名人可以秉持理念和風骨，撐出一些空間，不要讓大家失望。

親民黨沒進場：促轉應包含日治時期

《自由時報》報導，親民黨團立委全數未進場投票，因為「不投票」也是一種投票，他們反對的理由主要為原住民族的轉型正義議題未在促進轉型正義政策中獲得重視，另外時間點也不應只處理國民政府時期，也應一視同仁包含日治時期。

親民黨團指出，轉型正義相關法案原始目的，是發掘歷史真相、完整且公平地面對過去錯誤，清理殖民與威權遺毒，盡力恢復人民所受損害，達成寬恕與和解，一個真心推動轉型正義的執政黨，是不會忽略原住民的苦痛和坎坷。黨團總召李鴻鈞表示，親民黨一貫重視的原住民族轉型正義議題未獲重視，轉型正義須納入原住民史觀，否則就只是藍綠鬥爭的延續、民進黨對國民黨刨根的報復手法，轉型正義處理的時間點，也應包含日治時期。

國民黨推倒投票箱抗議 批促轉會「政治打手」

《NOWnews》報導，國民黨團書記長李彥秀批評，民進黨完全執政兩年來，鬥爭優先，民生放一邊，積極展開對國民黨的「抄家」行動，兩年間以國會多數暴力、超高效率先後立法成立「黨產會」與「促轉會」，不但酬庸權位，豢養親信充當政治打手，每年更得耗費上億元納稅人血汗錢，供養這兩個被形容為「東、西廠」的政治鬥爭機關，一逞政黨私慾。

國民黨團指出，行政院長賴清德提名的九名促轉會委員，幾乎都是長期敵視國民黨、積極推動「去中、去蔣化」的學者或社運人士，包括太陽花學運滋事者魏揚之母的東華大學副教授楊翠、「民間真促會」執行長葉虹靈、中研院台史所長許雪姬、中研院副研究員彭仁郁等人，個個深綠旗幟鮮明。「英德」政府酬庸獨派同溫層不言可喻，政院發言人徐國勇聲稱所謂的跨黨派專業、公正人士，根本是自欺欺人、掩耳盜鈴。

國民黨團更批判，蔡政府不但大搞酬庸政治，更大玩「近親繁殖」。提名出任副促轉會副主委、原任陸委會副主委的張天欽，其妻楊芳婉於年初才獲蔡英文提名出任新科監委，與去年不分區立委尤美女的丈夫黃瑞明被提名大法官，都是備受「恩寵」的律師家庭；另一名被提名人台大歷史系教授、兼任黨產會委員花亦芬，則是內政部次長花敬群的姊姊。

國民黨團表示，「促進轉型正義委員會」成立的動機與提名委員的背景，與「不當黨產處理委員會」其實就是「雙胞胎」，目的就是凌駕原有司法體系，藉親信之手用公帑、公權力鬥臭、鬥垮敵對政黨，標準的東、西廠合體「假正義，真抄家」，國民黨完全無法認同，也拒絕背書。

對於國民黨早上在投票時的抗議杯葛，《中央社》報導，何欣純、民進黨團書記長許智傑與民進黨籍立委葉宜津隨後舉行記者會，何欣純表示，嚴厲譴責國民黨的非理性杯葛、破壞公物。何欣純說，行使促轉會委員人事同意權就是要邁向和解，但國民黨的杯葛卻證明國民黨好像真的很難面對歷史，希望國民黨放下政治對立，不分朝野一起邁向和解。

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核稿編輯：楊之瑜